Cómo usar Starlink en mi vuelo al Mundial 2026: internet satelital gratis

Varias compañías han implementado esta conexión en sus viajes a diferentes destinos. (Fotocomposición Infobae)

El Mundial de Fútbol 2026 se ha consolidado como un evento histórico, atrayendo a millones de fanáticos de todas partes del mundo hacia las sedes distribuidas en Estados Unidos, México y Canadá.

Ante los extensos desplazamientos geográficos entre las ciudades anfitrionas, una gran cantidad de viajeros requiere mantener una conectividad digital óptima, ya sea por motivos laborales, comunicación urgente o entretenimiento en tiempo real.

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En este escenario de alta demanda, Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, se presenta como la solución tecnológica, encontrándose ya instalado de forma operativa en la flota comercial de diversas aerolíneas que cubren estas rutas internacionales e intercontinentales de manera gratuita.

Qué aerolíneas ya tienen Starlink operativo

aerolíneas como United Airlines integra la tecnología de Elon Musk para garantizar navegación de banda ancha sin costes adicionales en cabina. (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

La disponibilidad del servicio satelital varía según el operador aéreo seleccionado para los traslados hacia el torneo. En el continente americano, United Airlines lidera la adopción con un despliegue masivo que comenzó con la instalación del sistema en más de 300 aviones regionales y que proyecta sumar más de 500 aeronaves de su flota principal.

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Asimismo, Hawaiian Airlines cuenta con la tecnología plenamente integrada en sus modelos Airbus A330 y A321neo, cubriendo trayectos clave entre el continente, Asia y Oceanía, con la única excepción de sus vuelos interinsulares cortos operados por unidades Boeing 717.

En el ámbito de las conexiones transatlánticas y globales, Qatar Airways destaca por ofrecer este servicio de banda ancha en rutas operadas con aeronaves Boeing 777, 787 y Airbus A350.

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De manera paralela, Air France ha avanzado en su implementación desde el periodo estival de 2025, integrando de manera progresiva las antenas satelitales en toda su flota, incluyendo sus aviones regionales.

Cuáles compañías implementan el servicio durante este año

El despliegue tecnológico en las flotas globales asegura transferencias de datos de hasta 450 Mbps para los pasajeros que viajan a la cita mundialista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consorcio europeo International Airlines Group (IAG), que engloba firmas de alto tráfico como Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y LEVEL, inició a comienzos de 2026 una fase de instalación masiva orientada a equipar más de 500 aviones de corto y largo radio.

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Este despliegue progresivo garantiza velocidades de transmisión de datos que oscilan entre los 150 y los 450 Mbps, una capacidad orientada a satisfacer a pasajeros frecuentes y usuarios corporativos que viajan hacia las sedes del evento deportivo.

Por otro lado, la compañía estadounidense Southwest Airlines avanza de igual forma en la adecuación de su flota homogénea compuesta por unidades Boeing 737, previendo una expansión sostenida durante la presente temporada de mitad de año.

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Cómo se realiza la conexión al internet satelital desde el avión

Los viajeros deben activar el modo avión antes de activar el WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento técnico para acceder a la red de Starlink a bordo de las aeronaves autorizadas es directo y prescinde de los complejos e históricos formularios de facturación de los antiguos sistemas de WiFi a bordo.

Los pasajeros deben, en primer lugar, configurar sus celulares, tabletas o computadoras portátiles en el modo avión obligatorio antes del despegue, activando posteriormente de forma exclusiva el receptor WiFi para iniciar la búsqueda de redes locales una vez autorizada la navegación por la tripulación.

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El siguiente paso consiste en seleccionar la red inalámbrica oficial asignada por la compañía aérea, la cual suele redireccionar de forma automática al usuario hacia un portal de bienvenida en el navegador de internet.

Dependiendo de los protocolos fijados por la aerolínea en cuestión, el sistema solicitará la validación mediante una cuenta de usuario existente o permitirá el ingreso inmediato de forma directa. Este proceso toma habitualmente menos de un minuto y habilita la transmisión inmediata de datos a velocidad de banda ancha desde el asiento.

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Cuáles son los requisitos para acceder de forma gratuita al internet satelital

Está en decisión de la aerolínea colocar el servicio gratuito o a través de una membresía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el servicio técnico provisto por la infraestructura de SpaceX no contempla tarifas comerciales directas para el usuario final, la gratuidad del acceso está sujeta al cumplimiento de normativas establecidas por las diferentes corporaciones aeronáuticas.

Aerolíneas como Air France requieren que el pasajero disponga de una credencial activa en su programa de viajero frecuente Flying Blue. Un criterio similar aplica IAG para sus clientes registrados o de estatus preferente, mientras que Southwest condiciona el libre acceso a los usuarios que ingresen mediante sus datos de inscripción en el programa Rapid Rewards.

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En contraste, aerolíneas como United Airlines han optado por un modelo de apertura universal, donde el servicio se suministra de manera gratuita y sin restricciones de membresía previa a todos los ocupantes de la cabina.