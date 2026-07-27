Crimen y Justicia

Un policía de la Ciudad se defendió a los tiros de un robo en Malvinas Argentinas y un motochorro murió

El fallecido tenía 17 años. Se encontraba junto a un cómplice que resultó herido, pero logró escapar. Ambos sorprendieron al efectivo a quien le dispararon para sacarle la moto

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La intersección en donde un policía abatió a un delincuente que le disparó para sacarle la moto
La intersección en donde un policía abatió a un delincuente que le disparó para sacarle la moto

En medio de un intento de robo a plena luz del día en el partido de Malvinas Argentinas, un delincuente murió y otro se dio a la fuga. Ambos atacaron a un policía de la Ciudad de Buenos Aires para quitarle la moto en la que circulaba por la zona.

Según los datos a los que tuvo acceso Infobae de fuentes oficiales, el hecho ocurrió en la esquina de Ruta Nacional 8 y calle Chile. El efectivo, un oficial de 28 años que se encontraba de franco de servicio, se desplazaba en una motocicleta Honda Tornado junto a un acompañante, cuando los dos hombres que viajaban en otro rodado de similares características se les acercaron por detrás.

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A punta de pistola, les exigieron la moto e inmediatamente el robo escaló a un enfrentamiento con armas. Los delincuentes abrieron fuego contra el agente sin lograr impactarlo y el efectivo respondió los disparos con su arma reglamentaria. Durante el enfrentamiento, la motocicleta del oficial cayó al suelo, aunque él se mantuvo en el lugar.

Uno de los dos asaltantes cayó sobre la calzada de la traza nacional, a pocos metros el cruce, donde murió pese a la intervención de los servicios de emergencia, según constataron las autoridades. Se trataba de un adolescente de 17 años, identificado como B. L. M. con domicilio en José C. Paz.

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Según datos de fuentes cercanas a la investigación, en poder del joven abatido, el personal policial que preservó la escena en el límite entre Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, y José C. Paz, secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 9 mm, que no registraba secuestro vigente en los sistemas de consulta. También fue preservada el arma reglamentaria del oficial.

En tanto el cómplice escapó herido a bordo de la motocicleta en la que ambos se movilizaban, hacía la Ruta Provincial 197.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 18 de Malvinas Argentinas. El procedimiento se encuadró como tentativa de robo y homicidio en el marco de un enfrentamiento armado. La escena del hecho fue preservada a la espera de los peritos criminalísticos, quienes debían relevar los rastros balísticos y demás evidencias sobre la calzada.

Antecedentes

(Google Street View)
(Google Street View)

Un efectivo de la Policía Bonaerense mató a un delincuente tras resistirse a un intento de robo este martes en Ingeniero Budge partido de Lomas de Zamora. El oficial A. P., de 27 años, se encontraba franco de servicio y vestido de civil cuando cuatro sospechosos que se desplazaban en dos motocicletas lo interceptaron en la esquina de Las Tropas y Timoteo Gordillo.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los asaltantes le dieron una patada a su moto Honda Wave, lo que provocó que perdiera el control y cayera al pavimento. Desde el suelo, el efectivo —integrante de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) La Matanza— extrajo su pistola reglamentaria Bersa TPR calibre 9 mm, se identificó como policía y efectuó tres disparos. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de uno de los atacantes, quien murió en el lugar. Fue identificado como M. L., de 18 años. Los otros tres huyeron y permanecen prófugos.

Al inspeccionar el cuerpo, los investigadores hallaron en su cintura una réplica de pistola calibre 9 mm. El joven registraba antecedentes penales por robo agravado con arma de fuego, tenencia ilegal de arma de guerra e infracción al artículo 289 del Código Penal, en causas tramitadas ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 6 de Lomas de Zamora, que resolvió no adoptar medidas restrictivas contra el efectivo al considerar, en principio, que actuó en legítima defensa. El arma reglamentaria fue secuestrada para la realización de pericias balísticas. La investigación continúa para identificar y detener a los tres sospechosos restantes.

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