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Conoce los riesgos de ver partidos del Mundial 2026 en apps piratas: desde virus hasta sanciones

Opciones como Magis TV o XUPER TV han ganado popularidad, pero su uso trae mayor probabilidad de malware, fraudes y daños en el dispositivo

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Hombre sentado en un sofá viendo un partido de fútbol en un televisor grande con retroiluminación azul. Hay palomitas y una bebida en una mesa de centro.
Los programas ilegales presentan interferencias y problemas en la imagen en ciertos momentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la fiebre que desata la Copa Mundial de la FIFA 2026, millones buscan alternativas para no perderse ningún partido. La oferta de plataformas oficiales suele verse limitada por cuestiones de derechos, tarifas y disponibilidad regional, así que recurrir a aplicaciones como Magis TV o XUPER TV parece una opción atractiva.

Estas apps prometen acceso sencillo y a bajo costo, o incluso gratuito, a todos los encuentros, seduciendo a quienes priorizan la inmediatez y la economía. Sin embargo, lo que aparenta ser una alternativa sin complicaciones esconde riesgos.

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Según INTERPOL, el uso de apps y sitios piratas para ver eventos deportivos masivos como el Mundial, supone amenazas que van mucho más allá de la simple infracción a los derechos de transmisión.

Qué peligros representa para la ciberseguridad acceder a apps piratas

INTERPOL es una de las autoridades que sanciona la piratería digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su/Foto de Archivo)
INTERPOL es una de las autoridades que sanciona la piratería digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su/Foto de Archivo)

Según autoridades como INTERPOL, las aplicaciones y sitios web que transmiten contenido de manera ilegal representan un riesgo para la seguridad digital de quienes los usan.

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Los resultados de investigaciones recientes muestran que estos espacios frecuentemente alojan malware y virus capaces de dañar dispositivos, robar información personal e incluso infiltrarse en redes domésticas o empresariales.

Al acceder a estas plataformas, los dispositivos pueden quedar comprometidos, permitiendo que el malware se propague y afecte operaciones críticas en empresas o el entorno familiar.

El informe de INTERPOL advierte que el peligro no se limita al usuario individual. “El malware puede servir de trampolín para el robo o la falsificación de identidad”. Algunos de estos servidores piratas han sido utilizados para lanzar ataques de denegación de servicio o para actividades delictivas más sofisticadas.

Cómo pueden robar datos personales y dinero a través de apps piratas

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Las apps ilegales pueden solicitar datos financieros para un registro o acceder a supuestas mejoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos sitios piratas utilizan los partidos del Mundial como trampa para realizar fraudes. La descarga de aplicaciones o el registro en plataformas ilegales suele requerir datos personales, información bancaria o números de tarjeta de crédito.

Según INTERPOL, estos datos pueden ser utilizados para perpetrar estafas financieras o venderse en mercados ilegales en línea. Además, los métodos de pago que proponen estos servicios, tarjetas, transferencias a cuentas desconocidas o criptomonedas, carecen de garantías y pueden derivar en la pérdida total de fondos.

“Los consumidores enfrentan un riesgo jurídico y financiero al suscribirse a estos servicios”, sostiene INTERPOL. La falta de soporte técnico y la imposibilidad de reclamar en caso de fraude agravan la exposición del usuario.

Qué responsabilidad legal asume la persona que accede a contenidos piratas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Leyes internacionales sancionan la piratería digital por infringir los derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver partidos del Mundial en apps piratas no solo vulnera derechos de propiedad intelectual, podría derivar en sanciones. ESET subraya que retransmitir contenido protegido sin autorización constituye un delito en la mayoría de los países.

Los proveedores de servicios de internet pueden bloquear el acceso a los sitios ilegales y, en algunos casos, colaborar con la justicia para identificar a los usuarios.

En América Latina, DirecTV y otras plataformas legales poseen los derechos exclusivos de transmisión. Acceder a contenido a través de canales no autorizados puede exponer al usuario a demandas civiles o penales, dependiendo de la legislación local.

Cómo identificar un sitio o aplicación pirata antes de exponerse

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las páginas peligrosas vienen acompañadas con advertencias y publicidad invasiva. (Imagen ilustrativa Infobae)

INTERPOL sugiere desconfiar de cualquier servicio que ofrezca todos los partidos a precios irrisorios o de forma gratuita. Una señal clara es la falta de información sobre licencias y derechos de transmisión.

Asimismo, la escasa presencia de canales oficiales de atención al cliente y la imposibilidad de adquirir suscripciones por vías tradicionales suelen ser indicios de ilegalidad. Otra alerta es la calidad deficiente del servicio, interrupciones frecuentes y la necesidad de instalar software adicional.

INTERPOL aconseja visitar siempre el sitio oficial de las empresas de transmisión para verificar la legitimidad de la oferta.

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