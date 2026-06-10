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Si no publicas nada en redes sociales, tranquilo no eres aburrido: la psicología te explica por qué

Esta tendencia crece entre adultos de 25 a 50 años que consideran que la exposición cuesta más de lo que aporta

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El zero posting describe a quienes usan Instagram, Facebook o TikTok para consumir contenido, pero no publican, no comparten historias y no comentan. (REUTERS/Hollie Adams/Illustration/File Photo)
El zero posting describe a quienes usan Instagram, Facebook o TikTok para consumir contenido, pero no publican, no comparten historias y no comentan. (REUTERS/Hollie Adams/Illustration/File Photo)

La tendencia de no publicar nada Instagram, Facebook o Tikok desafía la creencia común de que el silencio digital equivale a aburrimiento o falta de vida social. Así que si eres de esa personas que solo usa las redes sociales para ver contenido, la psicología lo entiende como algo natural en la actualidad.

Este fenómeno revela una compleja red de rasgos de personalidad, que van más allá de los estereotipos y explica una situación en la que es valido solo ser un espectador o un usuario pasivo, que no necesita generar contenido.

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Qué es y cómo se define a una persona que no publica nada en redes sociales

El término zero posting describe a quienes mantienen cuentas activas en redes sociales, consumen los contenidos de otros, pero no dejan rastro propio: no publican fotos, no comparten historias, no comentan.

Esta conducta se distingue tanto de la desconexión total como el usuario que solo ve contenido. Según el portal IPSIA Psicología, el zero posting es una tendencia silenciosa en crecimiento, especialmente entre adultos de 25 a 50 años que, tras años de interacción online, han calculado que el coste de la exposición supera el beneficio.

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Vista superior de una persona sentada, sosteniendo un smartphone negro en vertical con ambas manos, viendo un reel de comida que muestra un plato de pasta.
IPSIA Psicología señala que el zero posting crece entre adultos de 25 a 50 años que consideran que la exposición digital cuesta más de lo que aporta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de lo que suele creerse, la ausencia de publicaciones no responde necesariamente a la pasividad, la inseguridad o el miedo a mostrarse. La psicóloga Olga Albaladejo, consultada por Cuerpomente, destaca que este comportamiento “responde a patrones psicológicos sólidos y coherentes que merece la pena comprender antes de juzgar”.

Las personas identificadas bajo el perfil zero posting suelen guiarse por sus propios principios y muestran una notable madurez en la gestión de su identidad digital.

No dependen de la validación externa que supone la obtención de “me gusta” o comentarios. Lo fundamental es que estas personas reconocen su propio valor y no dependen de la aprobación de una audiencia digital, como señala el análisis de IPSIA Psicología: “La persona deja de actuar en función de la audiencia y empieza a actuar desde sus propios valores. Eso no es patología: es madurez conductual”.

La decisión de no publicar, cuando es libre y consciente, puede convertirse en una recuperación del locus de control interno. Quienes la practican suelen reportar una mayor sensación de autenticidad personal y una autoestima menos vulnerable a los vaivenes de las redes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las personas con perfil zero posting no dependen de los likes ni de los comentarios y basan su autoestima en una validación interna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con estudios citados por Albaladejo y por la investigación de Jennifer Crocker, las personas con una validación interna más sólida presentan mayor bienestar psicológico a largo plazo.

Siete características de la persona que no publica en redes

La psicóloga Olga Albaladejo identifica siete rasgos que suelen compartir quienes prefieren observar sin publicar en redes:

  1. Capacidad de observación y reflexión: son personas reflexivas, con tendencia a analizar antes de actuar, tanto en el entorno digital como fuera de él. Este procesamiento sistemático implica una toma de decisiones más meditada y menos impulsiva.
  2. Preferencia por proteger la intimidad: publicar en redes implica ceder parcelas de la vida privada, y para este perfil la comodidad reside en mantener el control sobre lo que se expone y a quién.
  3. Autoestima no dependiente de likes: no buscan regular su autoestima a través de la aprobación externa. Su autovaloración se fundamenta en valores internos estables.
  4. Mayor sensibilidad a la crítica: en algunos casos, la ausencia de publicaciones puede relacionarse con una sensibilidad emocional elevada, lo que lleva a evitar la exposición para no enfrentar juicios o comparaciones sociales.
  5. Uso consciente de las redes sociales: estas personas utilizan las plataformas como herramientas para informarse o inspirarse, pero no como un escaparate central de su identidad.
  6. Introversión y preferencia por relaciones profundas: suelen recargar energía en la soledad y priorizan vínculos selectivos y significativos, más allá de la cantidad de interacciones públicas.
  7. Alta autoconciencia y autocontrol: son selectivos respecto a qué versión de sí mismos mostrar, evitando la presión de editar o simplificar su identidad para ajustarse a los formatos digitales.
Ilustración plana de una persona con ojos grandes y cejas arqueadas sosteniendo un teléfono móvil vibrante, rodeada de burbujas de chat y un icono de llamada roja, sobre un fondo degradado azul claro.
El silencio digital puede ser un síntoma de evitación social cuando no publicar en redes se combina con aislamiento, culpa o alivio tras evitar la exposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el silencio digital es síntoma y no elección

En algunos casos, el zero posting puede formar parte de un patrón más amplio de evitación social. Si, junto con no publicar, la persona evita también reuniones, conversaciones o iniciativas en la vida real, podría estar manifestando una retirada problemática. La rumiación sobre posibles publicaciones nunca realizadas, seguida de alivio o culpa, indica que la evitación tiene un coste emocional real.

Según la síntesis clínica de IPSIA Psicólogos Madrid, lo relevante no es si es sano no publicar, sino el motivo y la libertad interna con la que se toma esa decisión.

El zero posting puede ser la estrategia digital más adaptativa o la manifestación más sofisticada de una evitación experiencial; el criterio es la autonomía psicológica detrás de la conducta.

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