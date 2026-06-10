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Qué es y qué significa que te digan jochi: así es la tendencia en TikTok e Instagram

El término nació en México como una variante suavizada de “joto”, un insulto contra hombres homosexuales

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Los creadores de contenido jóvenes tienen videos de humor sobre este termino de la comunidad LGBT+

Una tendencia ha marcado TikTok e Instagram en las últimas semanas: la palabra “jochi” o “jochis”. Esta expresión, surgida en el sur de México y adoptada por la comunidad LGBT+ joven, se ha convertido en un fenómeno cultural.

Originada como una variante suavizada de un antiguo insulto, “jochi” ha sido reapropiada y resignificada por quienes antes eran su blanco. En la actualidad, la palabra en redes sociales ha dejado de ser una ofensa para convertirse en un símbolo de complicidad, humor y pertenencia.

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Qué es y qué significa que te digan jochi

El término “jochi” nació en estados como Tabasco y Chiapas, en México, donde se utilizaba como una versión más “cariñosa” o suavizada de la palabra “joto”, históricamente usada de manera despectiva para referirse a hombres homosexuales en México.

La transformación de “joto” a “jochi” está cargada de intención: al modificar la terminación, se elimina la agresividad y se genera un código de inclusión.

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Dos adolescentes enfocados en sus móviles. A la izquierda, una pantalla de app con una influencer de moda. Nubes y líneas indican conexión de contenido.
El término “jochi” surgió en Tabasco y Chiapas como una variante suavizada de “joto”, un insulto histórico contra hombres homosexuales en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto actual, decir que alguien es “jochi” equivale a llamarlo “gay” o “homosexual”, pero con una carga afectiva, humorística y nada ofensiva. La frase “hola, jochis” suele emplearse para saludar a amigos dentro del ambiente LGBT+, similar a decir “amigo/a”, “manito” o “comadre”.

La adopción de “jochi” por la comunidad joven ha servido para desactivar el peso negativo del término original y resignificarlo como una seña de identidad. Expresiones como “es que soy jochis” o “el ambiente jochis” aparecen en videos de TikTok para describir situaciones, gustos, códigos de vestimenta o formas de hablar propias de quienes se identifican con la cultura LGBT+ juvenil.

Cómo es la tendencia “jochi” en TikTok e Instagram

La viralización del término jochi ha dado lugar a varios formatos de videos y memes en las redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram. Los creadores de contenido han desarrollado rutinas y sketchs que exploran, de manera humorística y cercana, las vivencias de la comunidad LGBT+ en México y otros países de Latinoamérica.

Los creadores de contenido jóvenes tienen videos de humor sobre este termino de la comunidad LGBT+

Uno de los trends más populares es el denominado “El que me gusta es jochis”. En este formato, usuarios confiesan con tono humorístico y resignado que el chico que les atrae resulta ser gay. Los videos suelen jugar con la “mala suerte” romántica y buscan generar empatía a través de la risa, logrando millones de visualizaciones y compartidos.

Otra dinámica frecuente son los sketches de “cosas de jochis”, donde los creadores recrean situaciones cotidianas y códigos compartidos en la comunidad.

Por ejemplo, hay videos sobre el “glow up” (transformación física y emocional positiva) que viven muchos jóvenes LGBT+ al llegar a los 20 o 30 años, después de una infancia marcada por la represión de su identidad. También abundan las escenas de salidas nocturnas, consejos de ligue y referencias a la moda o el lenguaje propio del grupo.

Las entrevistas callejeras y pódcasts representan otra vertiente del fenómeno. En estos contenidos, los creadores preguntan a transeúntes si se consideran “jochis” o cuál ha sido su experiencia más “jochi”. Las respuestas espontáneas generan momentos de comedia y permiten observar la expansión del término más allá de los círculos iniciales de la red.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los sketches de “cosas de jochis” muestran experiencias de jóvenes LGBT+, como el glow up, las salidas nocturnas, los consejos de ligue y la moda del grupo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a la rápida propagación de la palabra fuera de México, también han surgido numerosos videos explicativos y “diccionarios de jerga”. En ellos, los influencers explican el significado de “jochi” a usuarios de otros países, debaten sobre la adaptación de modismos locales y reflexionan, con humor, sobre cómo el algoritmo de internet universaliza expresiones regionales.

Lo que comenzó como una broma digital ha trascendido el ámbito de las redes. El término “jochi” ha sido incorporado a eventos y manifestaciones reales de la comunidad LGBT+, convirtiéndose en parte del discurso de orgullo y resistencia.

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