Qué es y qué significa que te digan jochi: así es la tendencia en TikTok e Instagram

Los creadores de contenido jóvenes tienen videos de humor sobre este termino de la comunidad LGBT+

Una tendencia ha marcado TikTok e Instagram en las últimas semanas: la palabra “jochi” o “jochis”. Esta expresión, surgida en el sur de México y adoptada por la comunidad LGBT+ joven, se ha convertido en un fenómeno cultural.

Originada como una variante suavizada de un antiguo insulto, “jochi” ha sido reapropiada y resignificada por quienes antes eran su blanco. En la actualidad, la palabra en redes sociales ha dejado de ser una ofensa para convertirse en un símbolo de complicidad, humor y pertenencia.

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Qué es y qué significa que te digan jochi

El término “jochi” nació en estados como Tabasco y Chiapas, en México, donde se utilizaba como una versión más “cariñosa” o suavizada de la palabra “joto”, históricamente usada de manera despectiva para referirse a hombres homosexuales en México.

La transformación de “joto” a “jochi” está cargada de intención: al modificar la terminación, se elimina la agresividad y se genera un código de inclusión.

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El término “jochi” surgió en Tabasco y Chiapas como una variante suavizada de “joto”, un insulto histórico contra hombres homosexuales en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto actual, decir que alguien es “jochi” equivale a llamarlo “gay” o “homosexual”, pero con una carga afectiva, humorística y nada ofensiva. La frase “hola, jochis” suele emplearse para saludar a amigos dentro del ambiente LGBT+, similar a decir “amigo/a”, “manito” o “comadre”.

La adopción de “jochi” por la comunidad joven ha servido para desactivar el peso negativo del término original y resignificarlo como una seña de identidad. Expresiones como “es que soy jochis” o “el ambiente jochis” aparecen en videos de TikTok para describir situaciones, gustos, códigos de vestimenta o formas de hablar propias de quienes se identifican con la cultura LGBT+ juvenil.

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Cómo es la tendencia “jochi” en TikTok e Instagram

La viralización del término jochi ha dado lugar a varios formatos de videos y memes en las redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram. Los creadores de contenido han desarrollado rutinas y sketchs que exploran, de manera humorística y cercana, las vivencias de la comunidad LGBT+ en México y otros países de Latinoamérica.

Los creadores de contenido jóvenes tienen videos de humor sobre este termino de la comunidad LGBT+

Uno de los trends más populares es el denominado “El que me gusta es jochis”. En este formato, usuarios confiesan con tono humorístico y resignado que el chico que les atrae resulta ser gay. Los videos suelen jugar con la “mala suerte” romántica y buscan generar empatía a través de la risa, logrando millones de visualizaciones y compartidos.

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Otra dinámica frecuente son los sketches de “cosas de jochis”, donde los creadores recrean situaciones cotidianas y códigos compartidos en la comunidad.

Por ejemplo, hay videos sobre el “glow up” (transformación física y emocional positiva) que viven muchos jóvenes LGBT+ al llegar a los 20 o 30 años, después de una infancia marcada por la represión de su identidad. También abundan las escenas de salidas nocturnas, consejos de ligue y referencias a la moda o el lenguaje propio del grupo.

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Las entrevistas callejeras y pódcasts representan otra vertiente del fenómeno. En estos contenidos, los creadores preguntan a transeúntes si se consideran “jochis” o cuál ha sido su experiencia más “jochi”. Las respuestas espontáneas generan momentos de comedia y permiten observar la expansión del término más allá de los círculos iniciales de la red.

Los sketches de “cosas de jochis” muestran experiencias de jóvenes LGBT+, como el glow up, las salidas nocturnas, los consejos de ligue y la moda del grupo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a la rápida propagación de la palabra fuera de México, también han surgido numerosos videos explicativos y “diccionarios de jerga”. En ellos, los influencers explican el significado de “jochi” a usuarios de otros países, debaten sobre la adaptación de modismos locales y reflexionan, con humor, sobre cómo el algoritmo de internet universaliza expresiones regionales.

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Lo que comenzó como una broma digital ha trascendido el ámbito de las redes. El término “jochi” ha sido incorporado a eventos y manifestaciones reales de la comunidad LGBT+, convirtiéndose en parte del discurso de orgullo y resistencia.