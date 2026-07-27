Científicas panameñas advierten sobre clínicas que ofrecen tratamientos de células madre no probadas

Propugnan por normas para mitigar la comercialización local de células madre no probadas y promover la seguridad del paciente.

Científicas panameñas advierten que las clínicas que ofrecen terapias con células madre no probadas en Panamá ofrecen supuestas curas para enfermedades crónicas y degenerativas, sin el respaldo probatorio de seguridad y eficacia.

Una terapia experimental no puede presentarse como un tratamiento, señalan las profesionales, adscritas al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y del Comité Nacional de Bioética de la Investigación.

Indican que para que una intervención sea incorporada a la práctica médica, debe demostrar seguridad y eficacia mediante estudios clínicos controlados.

La comercialización de intervenciones basadas en células madre no probadas plantea desafíos de salud pública, ética y regulatoria.

Un artículo en la revista especializada Stem Cell Reports examina el marketing online en Panamá, identifica nuevos negocios y sostiene que la falta de aplicación regulatoria ha contribuido a su expansión.

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Parches musculares hechos de células madre pueden reparar corazones dañados, según un estudio. EFE

Durante más de una década, clínicas de todo el mundo se han establecido en América Latina para ofrecer intervenciones basadas en células madre no probadas para una amplia gama de enfermedades y afecciones, a pesar de carecer de evidencia sólida de seguridad y eficacia.

Los pacientes viajan a países con regulaciones flexibles para estos tratamientos, un fenómeno conocido como “turismo de células madre”, a pesar del posible daño.

La publicación indica que se han reportado extensamente eventos adversos graves tras células madre no probado, incluyendo tromboembolismo, fibrosis, tumores, pérdida de visión severa y muerte.

Varios estudios han identificado empresas en distintos países que ofrecen células madre no probado.

En Panamá, la revista revela que el primer negocio fue identificado en 2013, cuando se estableció el Instituto de Medicina Celular, anteriormente ubicado en India, México y Costa Rica.

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Durante ese periodo, se publicaron numerosos anuncios en periódicos locales, revistas de viajes y en redes sociales, utilizando testimonios de celebridades sobre los “tratamientos” recibidos.

Esta visualización 3D microscópica muestra células madre musculares activándose y formando nuevas fibras musculares, resaltando el proceso de reparación biológica con colores vivos y una estética moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La grave brecha regulatoria, junto con el aumento de la comercialización de tratamientos no probado, puso de manifiesto la necesidad de un nuevo marco regulatorio, lo que llevó a la adopción del Decreto 179 por el Ministerio de Salud de Panamá.

En octubre de 2025 se descubrió que seis empresas comercializaban tratamientos no probados en Panamá, cinco de las que se habían reportado anteriormente.

Cada empresa, según la publicación, anunciaba entre seis y diez células madre no probados para una variedad de afecciones, incluyendo lesión medular, autoinmunidad, enfermedades cardiovasculares, autismo, esclerosis múltiple, fertilidad, neurológica, pulmonar, ortopédica, relacionada con la edad, dolor y parálisis cerebral.

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Todas estas empresas comercializaban en sus sitios web el uso de células madre mesenquimales derivadas de sangre o tejido del cordón umbilical; dos empresas también declararon el uso de células madre derivado del adiposo; y células madres derivado de médula ósea. El método de administración fue intravenoso (83%), intratecal o intraarticular (33%) y intramuscular o perilinfático para un centro.

Los precios oscilaban entre $5.000 a $50.000 y las plataformas de redes sociales estaban integradas en sus sitios web, incluyendo Instagram o YouTube (67%), Facebook, LinkedIn o X/Twitter (33%).

Manos enguantadas manipulan un microscopio que analiza muestras de células madre, cuyo tratamiento puede llegar a costar entre $5.000 a $50.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todas las empresas ofrecían paquetes de turismo médico, combinando “tratamiento” con servicios adicionales, como vuelos, alojamiento y visitas locales. Se identificaron más de 200 testimonios de pacientes, que van desde 13 hasta más de 170 por empresa.

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Los posibles riesgos para la salud pública asociados a una célula madre no probada exigen acciones rápidas para reforzar el marco regulatorio nacional que garantice la protección de la salud pública.

A pesar de los avances en la regulación de la investigación con células madre y su aplicación clínica en Panamá, la publicación manifiesta que el creciente número de empresas que comercializan células madre no probado es preocupante. Los organismos reguladores deberían priorizar la estricta aplicación de cartas de advertencia o sanciones contra empresas que comercializan terapias no probadas.

La información precisa y científica sobre la validez y los riesgos de las aplicaciones de células madre es crucial para proteger al público, informar a los profesionales médicos y proteger los avances legítimos en investigación frente a afirmaciones infundadas, se comenta.

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Los efectos positivos de las acciones regulatorias adoptadas por otros países en esta área son evidentes, por lo que la revista especializada dice que este enfoque podría adoptarse para mitigar la comercialización local de células madre no probadas y promover la seguridad del paciente, al tiempo que fomenta la investigación ética y científicamente fundamentada en células madre que abrirá nuevas posibilidades en este prometedor campo. No duda en afirmar que “es hora de que los organismos reguladores en Panamá tomen medidas”.