República Dominicana

República Dominicana destaca la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico

El vicealmirante José M. Cabrera Ulloa agradeció el apoyo de la DEA durante una ceremonia en Virginia y afirmó que el trabajo conjunto en el Caribe ha facilitado operaciones coordinadas contra el crimen transnacional

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El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que los participantes, hombres y mujeres, regresarán a sus instituciones con nuevas competencias y mayores responsabilidades tras completar el programa en Quantico (Foto cortesía DNCD)
El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que los participantes, hombres y mujeres, regresarán a sus instituciones con nuevas competencias y mayores responsabilidades tras completar el programa en Quantico (Foto cortesía DNCD)

La cooperación con Estados Unidos fue el eje del discurso del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, durante la graduación del Curso Básico de la Unidad de Investigación Sensitiva en Quantico, Virginia, donde destacó el trabajo conjunto contra el narcotráfico en el Caribe.

Según una nota de prensa oficial de la DNCD, Cabrera Ulloa agradeció a la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés) el respaldo para fortalecer las capacidades operativas de los países aliados y sostuvo que la alianza entre ambos países ha permitido desmantelar redes de crimen transnacional con una operatividad coordinada.

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“Esta cooperación internacional supera el intercambio de información, ya que contribuye a consolidar la confianza entre instituciones, desarrollar liderazgo y capacitar personal especializado frente a amenazas comunes”, afirmó Cabrera Ulloa en su discurso, acompañado por Daniel Salter administrador adjunto principal de la DEA y Michael Mayer agente especial a cargo de la Oficina del Caribe.

La ceremonia de la promoción 128 reunió a personal especializado que volverá a sus instituciones con más formación, mayores responsabilidades y el compromiso de servir con integridad, profesionalismo y respeto a la ley (Foto cortesía DNCD)
La ceremonia de la promoción 128 reunió a personal especializado que volverá a sus instituciones con más formación, mayores responsabilidades y el compromiso de servir con integridad, profesionalismo y respeto a la ley (Foto cortesía DNCD)

La graduación de la SIU

El vicealmirante precisó este domingo que “hoy celebramos la graduación de cuarenta hombres y mujeres provenientes de seis naciones; cada uno regresará a su institución con nuevos conocimientos y mayores responsabilidades, compartiendo un mismo compromiso: servir con integridad, profesionalismo y respeto a la ley”.

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La ceremonia, según la DNCD, sirvió para reiterar el compromiso dominicano con la integridad y la protección de la información en el marco de la cooperación regional.

El mensaje sobre República Dominicana

En su intervención, Cabrera Ulloa hizo referencia a palabras del administrador de la DEA, Terrance Cole, quien felicitó al gobierno del presidente Luis Abinader por su liderazgo en la lucha regional contra el narcotráfico.

“Esa visión resume el espíritu que hoy nos reúne”, añadió el presidente de la DNCD, quien reafirmó la decisión de República Dominicana de continuar reforzando sus instituciones mediante la colaboración con la DEA y otras naciones aliadas.

De acuerdo con una nota de prensa oficial de la DNCD, el funcionario dominicano agradeció públicamente a la DEA el respaldo brindado para fortalecer las capacidades operativas de los países aliados (Foto cortesía DNCD)
De acuerdo con una nota de prensa oficial de la DNCD, el funcionario dominicano agradeció públicamente a la DEA el respaldo brindado para fortalecer las capacidades operativas de los países aliados (Foto cortesía DNCD)

El llamado a los graduandos

Cabrera Ulloa instó a los integrantes de la promoción 128 de la SIU a asumir el reconocimiento recibido como un punto de partida para seguir ampliando sus conocimientos y convertirse en líderes comprometidos con la justicia y la cooperación internacional.

El funcionario dominicano pidió a los graduandos recordar que forman parte de una comunidad orientada a la defensa de los pueblos, más allá de las banderas que representen.

Vale recordar que este sábado, miembros de la DNCD y del Ministerio Público, extendieron los operativos de interdicción contra el microtráfico hacia los sectores del municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo.

Durante la jornada se desplegaron 56 operativos focalizados en 13 casos específicos, arrestando a 12 personas e impactando de manera directa las estructuras del microtráfico que operan en la zona.

El titular del organismo antinarcóticos de la República Dominicana, aseguró que ser parte de una SIU, no significa únicamente recibir una formación especializada; significa asumir el compromiso de actuar con absoluta integridad, proteger la información, fortalecer la cooperación y representar los más altos estándares profesionales que distinguen a nuestras instituciones. (Foto cortesía DNCD)
El titular del organismo antinarcóticos de la República Dominicana, aseguró que ser parte de una SIU, no significa únicamente recibir una formación especializada; significa asumir el compromiso de actuar con absoluta integridad, proteger la información, fortalecer la cooperación y representar los más altos estándares profesionales que distinguen a nuestras instituciones. (Foto cortesía DNCD)

Como resultado de esas acciones conjuntas, encabezadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), se incautaron 484 porciones de un polvo que se presume es cocaína, con un peso de 1,155 gramos, 122 envolturas de un vegetal de presunta marihuana, equivalentes a 447 gramos, así como 160 dosis de crack, con un peso aproximado de 373 gramos.

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