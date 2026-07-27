Hondureño fue sentenciado por asaltar con violencia a una víctima con régimen de protección en El Salvador

Robó una cartera tras interceptar y sujetar del cuello a una víctima con protección en San Salvador: 10 años de prisión. (Foto cortesía Centros Judiciales)

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 10 años de prisión al hondureño Fernando Josué Gálvez Manzano por el robo de una cartera a una víctima con régimen de protección, según informó Centros Judiciales El Salvador. El hecho ocurrió el 27 de abril de 2025 en la colonia Miramonte de la capital salvadoreña.

De acuerdo con el informe, durante el juicio el tribunal dio por acreditada la existencia del delito y la participación del condenado. También estableció que usó violencia física para despojar a la víctima de sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima caminaba para abordar transporte público sobre la calle Toluca, en la avenida Bernal, en San Salvador. Según el relato, Gálvez Manzano la interceptó, la sujetó del cuello y la arrastró. Esa versión fue corroborada por el reconocimiento de lesiones practicado durante la investigación.

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“La víctima relató que Gálvez Manzano la sujetó del cuello y posteriormente la arrastró, versión que fue corroborada mediante el reconocimiento de lesiones practicado durante la investigación”, expone el reporte judicial divulgado este viernes por la institución judicial.

Un hombre esposado con la cabeza baja se encuentra de pie dentro de lo que parece ser un recinto judicial o una sala de interrogatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casos semejantes en el país

El 21 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que Cristian Alexander Membreño Quinteros y Josué Obed Romero Arévalo fueron condenados a 20 años de prisión por robo agravado en el distrito de Santa Tecla, departamento de La Libertad, tras un asalto cometido contra dos víctimas.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió el 2 de julio de 2017 en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este, cuando las víctimas estaban en su lugar de trabajo y los imputados ingresaron armados. Según el expediente, los asaltantes amenazaron y sometieron a las personas del establecimiento con violencia. Les robaron USD 600 en efectivo, un teléfono celular y documentos personales y luego huyeron del lugar.

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Tras la denuncia, las víctimas identificaron a los responsables mediante un reconocimiento fotográfico. La sentencia se dictó en ausencia por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, que valoró prueba documental, pericial y testimonial presentada por la Fiscalía General durante el juicio.

Una pila de expedientes judiciales con un martillo de juez y el escudo nacional de El Salvador simbolizan las resoluciones judiciales en el sistema legal del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También en junio del año en curso, un tribunal de San Salvador condenó a José Alfredo Gómez Ramírez a 12 años de prisión tras hallarlo culpable del delito de robo contra una víctima a la que despojó de objetos de valor. Según el expediente, el acusado ya había cumplido dos condenas por robos cometidos en 2015 y 2020.

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El asalto ocurrió la tarde del 18 de enero en la 12ª calle poniente, entre la 1ª avenida sur y la avenida Isidro Menéndez, en el centro de la capital. La víctima fue interceptada, recibió amenazas de muerte y entregó sus pertenencias antes de huir para pedir apoyo policial.

Agentes lo ubicaron y detuvieron a los pocos minutos. La Fiscalía presentó la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y, al término de la audiencia de vista pública sumaria, fue declarado responsable penalmente.

Vale recordar que en 2025 El Salvador reformó su Código Penal para incrementar las penas de prisión a más de una decena de delitos graves y comunes como lo son el robo, el hurto y la estafa.

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