Guatemala

Un guardarrecursos de Guatemala queda libre tras ser retenido por invasores ilegales en el Parque Nacional Laguna Lachuá

La liberación se concretó luego de un patrullaje del Conap con el Ejército y la Diprona en Alta Verapaz, donde un grupo asentado en el área protegida mantuvo cautivo al servidor en Quixpur

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Dos guardaparques uniformados se abrazan en la selva. Uno llora. Agentes de la Policía Nacional Civil, con uniforme azul, los rodean en el fondo.
Un guardarrecursos del CONAP fue liberado tras haber sido retenido por ocupantes ilegales en el Parque Nacional Laguna Lachuá, ubicado en Alta Verapaz, Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un guardarrecursos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) fue liberado tras permanecer 72 horas en cautiverio por parte de invasores ilegales en el Parque Nacional Laguna Lachuá, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala.

De acuerdo con información del Conap, el pasado 24 de julio, guardarrecursos de la institución, en coordinación con la Sexta Brigada de Infantería del Ejército de Guatemala y la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA) de la Policía Nacional Civil, realizó un patrullaje rutinario dentro del Parque Nacional Laguna Lachuá.

Durante ese operativo, el equipo localizó a un grupo de personas que ocupaba de manera ilegal áreas protegidas del parque. Uno de los invasores portaba un arma de fuego y efectuó un disparo contra las fuerzas de seguridad, según reportó el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

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En ese contexto, el grupo de ocupantes ilegales retuvo a un guardarrecursos del CONAP en el sector conocido como Quixpur, dentro de la zona ocupada. El servidor público permaneció privado de su libertad durante 72 horas, mientras las autoridades intentaban resolver la situación a través del diálogo.

Exigencia de liberación y condena institucional

Desde el momento de la retención, el CONAP condenó de forma categórica la acción y exigió la liberación inmediata, incondicional y en condiciones de seguridad del guardarrecursos. Según el comunicado de la institución, la labor del personal se limita a cumplir con el mandato legal de proteger el patrimonio natural de Guatemala.

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“La única labor del personal retenido ha sido cumplir con el mandato de proteger el patrimonio natural de todos los guatemaltecos”, señaló el CONAP.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas reiteró que agotó todas las vías de diálogo para lograr la liberación del servidor público, aunque los primeros esfuerzos no obtuvieron resultados positivos.

El patrullaje en el Parque Nacional Laguna Lachuá se realizó con personal del CONAP, la Sexta Brigada de Infantería y la DIPRONA. Uno de los invasores disparó un arma de fuego contra las fuerzas de seguridad durante el operativo en Laguna Lachuá y tomaron como rehén a un guardarrecursos que permaneció privado de su libertad durante 72 horas.

Contexto y amenazas al parque

El Parque Nacional Laguna Lachuá es el último remanente protegido de los ecosistemas naturales originales de la Franja Transversal del Norte. El área cuenta con reconocimiento internacional como Bosque Modelo y Sitio Ramsar por su valor ecológico y su relevancia como humedal.

El parque enfrenta desde 2009 la amenaza de 12 invasiones ilegales que ocupan unas 3.000 hectáreas (equivalentes al 21% de su superficie total) y han sido ocupadas por más de 250 familias.

Las ocupaciones ilegales han provocado impactos ambientales graves, como la delimitación irregular de terrenos y la afectación directa de al menos 776 hectáreas de bosque por incendios forestales vinculados a la modificación del uso del suelo.

De acuerdo con el CONAP, estos incidentes representan una amenaza directa a la conservación y manejo sostenible del área.

Reacciones y llamado a la acción

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas reiteró su repudio a toda acción de violencia, intimidación o privación de libertad contra su personal, tanto en funciones de protección como de conservación y manejo del patrimonio natural y cultural del país.

Un guardarrecursos del CONAP fue liberado tras haber sido retenido por ocupantes ilegales en el Parque Nacional Laguna Lachuá. El Parque Nacional Laguna Lachuá es un Sitio Ramsar y el último remanente protegido de los ecosistemas naturales originales de la Franja Transversal del Norte.

La institución hizo un llamado a las autoridades competentes para que implementen las acciones necesarias que permitan restablecer el orden jurídico y la protección efectiva del parque.

“El Parque Nacional Laguna Lachuá constituye patrimonio natural de la Nación y es de importancia internacional”, remarcó la institución en su llamado a las autoridades.

La rápida liberación del guardarrecursos representa, según el CONAP, un paso urgente para garantizar la integridad de quienes trabajan en la defensa de los recursos naturales y para frenar la expansión de las ocupaciones ilegales que afectan la biodiversidad del área.

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