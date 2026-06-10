Qué iPhones se pueden actualizar a iOS 27: guía para instalar la nueva versión gratuita

Apple ha decidido mantener el soporte para todos los modelos que ya corrían iOS 26, con el iPhone 11 como límite inferior. REUTERS/Shannon Stapleton

Apple ha confirmado que iOS 27 llegará a todos los modelos de iPhone a partir del iPhone 11, lo que convierte esta versión en una de las más accesibles de los últimos años. Si tienes uno de esos dispositivos y quieres saber si puedes actualizar, qué tienes que preparar y cómo hacerlo, esta guía recorre todo el proceso de principio a fin.

iPhone compatibles con iOS 27

Una de las noticias más llamativas del anuncio de iOS 27 es su amplia compatibilidad. Apple ha decidido mantener el soporte para todos los modelos que ya corrían iOS 26, con el iPhone 11 como límite inferior. Eso significa que ningún usuario que hoy tenga iOS 26 en su dispositivo quedará fuera de la nueva versión.

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La lista completa de modelos compatibles es la siguiente:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2.ª generación)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Nuevos sistemas operativos iOS 27, macOs 27 e iPadOS 27. APPLE

La decisión de Apple de no cortar soporte con respecto a iOS 26 garantiza que quienes ya actualizaron el año pasado podrán dar el paso a iOS 27 sin necesidad de cambiar de terminal.

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Qué hacer antes de actualizar a iOS 27

Antes de lanzarse a descargar la nueva versión del sistema operativo, conviene dedicar unos minutos a dejar el dispositivo en condiciones óptimas. Estos cuatro pasos previos reducen el riesgo de perder datos o de que el proceso se interrumpa a mitad.

El primero es hacer una copia de seguridad. Aunque las actualizaciones de iOS rara vez generan problemas graves, siempre existe la posibilidad de que algo falle y haya que restaurar el teléfono desde cero. Tener una copia reciente, ya sea en iCloud o en un ordenador, es la única garantía real de no perder nada.

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La colección de fondos de pantalla de iOS 27 suma el estilo Celosia, con formas curvas, capas superpuestas y sombras delicadas.

El segundo paso es revisar el almacenamiento disponible. Una actualización de iOS ocupa como mínimo unos 10 gigabytes, y en algunos casos puede requerir más espacio. Si el teléfono está al límite de su capacidad, la descarga fallará o el proceso quedará bloqueado. Borrar apps que ya no se usan, vaciar la papelera de fotos o mover archivos a la nube son formas rápidas de liberar ese margen necesario.

El tercer paso es conectarse a una red Wi-Fi. Descargar varios gigabytes a través de datos móviles no solo consume una parte considerable de la tarifa mensual, sino que también ralentiza el proceso. Realizar la actualización desde casa, conectado a una red inalámbrica estable, hace que la descarga sea más rápida y no suponga ningún coste adicional.

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El cuarto paso es asegurarse de que la batería tenga carga suficiente. Apple recomienda que el dispositivo esté al menos al 50% antes de iniciar la instalación. Una caída de batería durante el proceso puede interrumpirlo y dejar el sistema en un estado inestable.

Siri AI no estará disponible para todos los iPhone. (Apple)

Cómo instalar iOS 27 en tu iPhone: proceso completo desde las betas hasta la versión final

Antes de que iOS 27 llegue a todos los usuarios, Apple pondrá a disposición dos tipos de versiones de prueba. Las primeras en aparecer serán las betas para desarrolladores, pensadas para que los programadores de aplicaciones detecten incompatibilidades y ajusten sus productos.

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Tras varias rondas de esas versiones, llegarán las betas públicas, que cualquier usuario puede instalar aunque no sea desarrollador.

Para acceder a una beta pública, hay que registrarse previamente en el programa correspondiente a través de la dirección beta.apple.com. Sin ese registro, el dispositivo no mostrará la opción de instalar la versión de prueba. Una vez completado el proceso de inscripción, el teléfono comenzará a recibir las actualizaciones de beta pública como si fueran versiones normales del sistema.

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Si la actualización está lista, aparecerá un botón en la parte inferior de la pantalla con la opción de actualizar. (Captura Apple)

Quienes prefieran esperar a la versión definitiva no tendrán que hacer nada especial. iOS 27 llegará a todos los dispositivos compatibles en septiembre, y el procedimiento para instalarlo es exactamente el mismo tanto si se trata de una beta pública como de la versión final.

El proceso comienza en la aplicación de Ajustes del iPhone. Dentro de esa pantalla, hay que entrar en la sección General y pulsar sobre la opción Actualización de software. El teléfono se conectará automáticamente a los servidores de Apple para comprobar si hay alguna versión disponible.

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Si la actualización está lista, aparecerá un botón en la parte inferior de la pantalla con la opción de actualizar. Al pulsarlo, comienza la descarga del paquete de instalación. Una vez completada la descarga, el sistema pedirá confirmación para reiniciar el dispositivo e instalar la nueva versión.