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Si tu iPhone no encendía al conectarlo, Apple ya tiene una solución

La compañía ha puesto en circulación la versión iOS 26.5.1 con el objetivo de corregir un error que afectaba a un grupo reducido de usuarios de iPhone 17

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El inconveniente se manifestaba cuando la batería alcanzaba un nivel muy bajo. REUTERS/Shannon Stapleton
El inconveniente se manifestaba cuando la batería alcanzaba un nivel muy bajo. REUTERS/Shannon Stapleton

Si tu iPhone no encendía al conectarlo, Apple ya tiene una solución. La compañía ha lanzado una actualización específica para los modelos más recientes de su línea, dirigida a resolver un fallo que impedía que algunos dispositivos respondieran al cargador en situaciones críticas de batería.

Con la llegada de iOS 26.5.1, los usuarios de iPhone 17, en todas sus versiones, y del iPhone Air, pueden dejar atrás los problemas relacionados con la recarga mediante cable cuando la energía estaba a punto de agotarse completamente.

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Actualización iOS 26.5.1: solución para el problema de carga en iPhone 17

Apple ha puesto en circulación la versión iOS 26.5.1 con el objetivo de corregir un error que afectaba a un grupo reducido de usuarios de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Max y iPhone Air.

iPhone 17 - iPhone Air - Apple - batería - actualización - tecnología - 1 de junio
Con la llegada de iOS 26.5.1, los usuarios de iPhone 17, en todas sus versiones, y del iPhone Air, pueden dejar atrás los problemas relacionados con la recarga. (Apple)

El inconveniente se manifestaba cuando la batería alcanzaba un nivel muy bajo: al intentar conectar el dispositivo a un cargador USB-C, el teléfono no respondía y no lograba mantenerse encendido. Incluso si el móvil se apagaba por falta de energía, este no lograba reiniciarse al conectarlo de nuevo a la corriente usando el cable.

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La compañía no ha dado detalles técnicos sobre el alcance del error ni sobre cuántos usuarios se vieron perjudicados, pero sí aclaró que la actualización está dirigida únicamente a los modelos señalados. Así, el parche no ofrece soluciones para otros problemas del sistema operativo ni está disponible en el resto de los dispositivos.

Fallo de batería: descripción del error y primeros reportes

El error comenzó a reportarse en abril, cuando varios usuarios dieron cuenta de que sus iPhone 17 o iPhone Air no respondían a la carga por cable al estar casi sin batería.

El iPhone Air se destaca principalmente por su diseño ultradelgado y ligero. REUTERS/Manuel Orbegozo
El iPhone Air se destaca principalmente por su diseño ultradelgado y ligero. REUTERS/Manuel Orbegozo

El comportamiento anómalo incluía la imposibilidad de recuperar el funcionamiento normal del dispositivo tras conectarlo a un cargador tradicional. Sorprendentemente, la única alternativa que funcionaba era dejar el móvil conectado durante 10 o 15 minutos a un cargador MagSafe o a una batería externa compatible con esa tecnología, tras lo cual el equipo finalmente respondía.

En ese contexto, surgieron especulaciones respecto a la causa del problema. Algunos usuarios sugirieron que podría tratarse de un fallo del software que gestiona la batería, especialmente vinculado al reconocimiento del voltaje mínimo necesario para reiniciar el dispositivo. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación oficial de que esa haya sido la raíz del inconveniente.

Recomendaciones para instalar iOS 26.5.1 en iPhone 17 y Air

La actualización a iOS 26.5.1 está llegando, de forma automática, a los modelos afectados. Para quienes no reciban la notificación, existe la posibilidad de realizar la comprobación manual accediendo al menú de Ajustes, luego en General y finalmente en Actualización de software.

Demanda Apple
Apple ha lanzado una actualización específica para los modelos más recientes de su línea, dirigida a resolver un fallo. (Reuters)

Antes de proceder con la descarga e instalación, se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos para evitar cualquier imprevisto.

Aunque Apple aseguró que el problema afectó solo a una cantidad pequeña de usuarios, la recomendación es instalar iOS 26.5.1 en cualquier iPhone 17 o iPhone Air compatible, haya o no experimentado el fallo. La actualización tiene como único objetivo solucionar este inconveniente de carga y no introduce modificaciones adicionales en el sistema.

Exclusividad de la solución para los modelos recientes de iPhone

El parche lanzado por Apple está disponible únicamente para los modelos iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Max y iPhone Air. Dispositivos de generaciones anteriores o de otras líneas no recibirán la actualización, ya que el fallo no se habría presentado en esos equipos.

iOS 26.5 - iPhone - celular - tecnología - 4 de mayo
Según Apple, iOS 26.5.1 "soluciona un problema que afecta a un pequeño número de usuarios y que puede impedir la carga por cable en los modelos iPhone Air y iPhone 17 cuando la batería está casi agotada". (REUTERS/Brendan McDermid / Imagen ilustrativa)

La respuesta de la compañía se produjo tras analizar las quejas de los usuarios y priorizar una solución específica, sin extender el alcance del parche a otros posibles errores del sistema operativo.

De esta manera, quienes cuenten con alguno de los modelos señalados ya pueden acceder a la solución definitiva para el problema de carga por cable, manteniendo la operatividad habitual de sus dispositivos tras instalar iOS 26.5.1.

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