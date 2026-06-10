Microsoft mejora la velocidad y estabilidad de Windows 11 en equipos antiguos con su última actualización

Microsoft lanza nueva actualización para Windows 11. (Microsoft)

Microsoft comenzó a distribuir una nueva actualización para Windows 11 que promete mejorar la velocidad de respuesta del sistema operativo, especialmente en ordenadores con varios años de antigüedad.

La actualización KB5094126 incorpora un nuevo Perfil de Baja Latencia (LLP), una función diseñada para acelerar la apertura de aplicaciones y optimizar algunas de las herramientas más utilizadas del sistema.

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La compañía asegura que esta mejora permite que componentes como el menú Inicio, la Búsqueda de Windows y el Centro de actividades respondan de forma más rápida. La novedad llega en un momento en el que muchos usuarios continúan utilizando equipos antiguos que, en algunos casos, ya no cumplen con los requisitos de hardware recomendados para Windows 11.

Con la nueva actualización que lanzó Microsoft para Windows 11, computadoras antiguas podrían funcionar más rápido. (Microsoft)

Una función pensada para mejorar la fluidez del sistema

La principal novedad de la actualización KB5094126 es la incorporación del llamado Perfil de Baja Latencia, conocido como LLP por sus siglas en inglés.

Esta tecnología actúa en segundo plano y modifica temporalmente el comportamiento del procesador. Cada vez que el usuario abre una aplicación o interactúa con determinadas funciones de Windows, el sistema aumenta automáticamente la velocidad de reloj de la CPU para ofrecer una respuesta más rápida.

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Según Microsoft, este ajuste permite reducir el tiempo de carga en diferentes herramientas integradas del sistema operativo y proporciona una experiencia más fluida durante el uso cotidiano.

Una vez que la aplicación termina de iniciarse, la frecuencia del procesador vuelve a sus niveles habituales, evitando mantener un consumo elevado de recursos durante más tiempo del necesario.

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Microsoft sigue mejorando el rendimiento de Windows 11 ante queja de usuarios.

Qué aplicaciones se benefician de esta mejora

La actualización no acelera todas las aplicaciones instaladas en el ordenador. Microsoft señala que los programas que dependen directamente de servicios del sistema son los que más se benefician del nuevo perfil.

Entre ellos destacan el menú Inicio, la función de búsqueda y otros componentes propios de Windows 11. Sin embargo, aplicaciones de terceros como Steam o algunos videojuegos de Xbox no experimentarán grandes cambios en sus tiempos de carga debido a la forma en que se ejecutan.

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En cambio, juegos ligeros y programas menos exigentes sí pueden mostrar una respuesta más rápida, algo que resulta especialmente útil en equipos con hardware más antiguo.

Varias aplicaciones de Windows 11 se benefician con la nueva actualización de Microsoft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ayuda para ordenadores con varios años de uso

Uno de los principales beneficiados por esta actualización son los usuarios que siguen utilizando computadoras con varios años de antigüedad.

Aunque Windows 11 exige determinados requisitos técnicos para funcionar oficialmente, muchos usuarios continúan usando equipos que se encuentran cerca de esos límites o que fueron actualizados mediante métodos alternativos.

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En estos casos, cualquier optimización relacionada con la velocidad y la estabilidad puede traducirse en una experiencia más cómoda y en una mayor vida útil del ordenador.

La nueva función busca precisamente mejorar el rendimiento sin necesidad de sustituir componentes o adquirir un equipo más moderno.

Microsoft lanza nueva actualización para Windows 11 que mejora su velocidad de respuesta.

Cómo instalar la actualización KB5094126

Los usuarios pueden comprobar si la actualización ya está disponible desde el sistema de Windows 11. Para ello, basta con abrir el menú Inicio y escribir “Actualización”. Posteriormente, se debe acceder a la opción “Buscar actualizaciones” y pulsar nuevamente el botón con el mismo nombre.

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Si la actualización KB5094126 aparece disponible, el sistema descargará automáticamente los archivos necesarios. Una vez finalizada la instalación, será necesario reiniciar el ordenador para completar el proceso.

La función LLP se activará automáticamente en segundo plano, por lo que el usuario no tendrá que modificar ninguna configuración adicional.

Microsoft lanza nueva actualización para Windows 11 que mejora el rendimiento en computadoras antiguas. (Microsoft)

Microsoft no detalla el impacto sobre la batería

Una de las dudas que surgen con esta nueva función es si el aumento temporal de la velocidad del procesador puede afectar la autonomía de los portátiles.

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Por ahora, Microsoft no ha proporcionado información específica sobre posibles cambios en el consumo energético.

No obstante, la compañía explica que el incremento en la frecuencia de la CPU dura únicamente durante el proceso de apertura de las aplicaciones y que posteriormente el procesador reduce nuevamente su velocidad. Esto permitiría obtener una mayor rapidez sin mantener un consumo elevado de manera permanente.

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Con esta actualización, Microsoft continúa centrando parte de sus esfuerzos en mejorar la experiencia diaria de Windows 11 mediante optimizaciones internas, una estrategia que busca ofrecer mayor fluidez sin necesidad de introducir cambios visibles en la interfaz del sistema operativo.