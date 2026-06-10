Dividir el pago de una cuenta entre amigos será más fácil gracias a esta función de iPhone

Apple incorpora en iOS 27 una función para dividir cuentas con Apple Cash e Inteligencia Visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terminar una salida con amigos y que dividir la cuenta ya no será un problema. Gracias a la última actualización de los servicios de Apple introduce una función diseñada para simplificar este momento y que cada uno se pague lo que le corresponde.

Esta herramienta llega de la mano de Apple Cash y la tecnología de Inteligencia Visual, integrándose de forma nativa en iOS 27 para transformar la experiencia de pago grupal.

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Cómo funciona la división de cuentas con Apple Cash

La funcionalidad para dividir cuentas permite que los usuarios de iPhone puedan escanear un recibo físico utilizando la cámara del dispositivo o seleccionar una imagen de una cuenta ya guardada. El sistema, apoyado en la Inteligencia Visual de Apple, reconoce automáticamente los elementos del recibo, los organiza y facilita la identificación de los artículos correspondientes a cada persona.

Esta función está disponible en varios entornos: directamente desde la app Mensajes, en Apple Wallet o mediante la opción de Inteligencia Visual en la pantalla y la cámara del iPhone.

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La división de cuentas en iPhone permite escanear un recibo físico o usar una imagen guardada para organizar los consumos.

El proceso es rápido y no requiere aplicaciones de terceros ni cálculos manuales, lo que elimina posibles errores y agiliza la gestión del pago compartido.

Así es el uso cotidiano para dividir el pago de cuentas

Cuando un grupo de amigos termina una comida en un restaurante y recibe la cuenta, solo es necesario que uno de ellos escanee el recibo con la cámara del iPhone.

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El sistema identifica cada artículo y permite asignar ítems específicos a diferentes participantes. A medida que se seleccionan los consumos individuales, la aplicación calcula automáticamente el pago correspondiente a cada persona, incluyendo su parte proporcional de impuestos y propina.

Además, la misma función puede usarse a partir de una foto previa de la cuenta o directamente desde la pantalla, con el modo Siri como asistente para sugerir y ejecutar la acción de dividir el gasto entre los presentes. Una vez determinado el monto individual, cada usuario puede abonar su parte exacta a través de Apple Cash, sin necesidad de hacer transferencias manuales o ajustar saldos por separado.

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Apple Wallet, Mensajes y la cámara del iPhone integran la función para dividir cuentas sin aplicaciones de terceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de esta función en Apple Wallet y en Mensajes mejora la fluidez del proceso: los usuarios pueden coordinar el pago en tiempo real, verificar los importes y confirmar las transferencias dentro del propio ecosistema de Apple, sin abandonar la conversación ni depender de otras plataformas.

Un aspecto central de la experiencia es la posibilidad de utilizar el modo Siri en la app Cámara. Al enfocar el recibo, el iPhone reconoce el contexto y sugiere dividir la cuenta automáticamente. El usuario solo debe seleccionar los artículos que consumió, y el sistema calcula el importe total individual, listo para ser abonado desde Apple Cash.

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Ventajas y privacidad al usar la función de Apple

La función de dividir cuentas con Apple Cash destaca por su facilidad de uso y la integración con el ecosistema de Apple. No requiere registro adicional ni pasos complejos, y permite gestionar el pago grupal en cuestión de minutos, incluso durante la conversación con amigos o familiares.

Además, Apple mantiene su enfoque en la privacidad: el procesamiento de los datos del recibo y la organización de los pagos se realiza sin vincular la información personal de los usuarios fuera del contexto necesario para la transacción. Esto garantiza que los detalles de los consumos y los pagos se mantengan protegidos dentro del entorno seguro de Apple Wallet y Mensajes.

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Apple Cash permite abonar la parte exacta de cada usuario dentro del ecosistema de Apple y en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo comenzar a usar la función

Para utilizar la opción de dividir cuentas, es necesario contar con un iPhone actualizado a iOS 27, una versión que estará disponible en septiembre de 2026, y tener activado Apple Cash en la región donde esté disponible.

Una vez cumplidos estos requisitos, el usuario debe abrir la cámara del iPhone, escanear el recibo o seleccionar una foto del mismo, y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para asignar los consumos y procesar los pagos.

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La función está disponible en Mensajes, Apple Wallet y mediante el modo Siri, lo que permite adaptarse a diferentes contextos y necesidades. Así, los usuarios pueden resolver el pago grupal en el momento y con la seguridad de que cada uno abona solo por lo que le corresponde.