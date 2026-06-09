iOS 27 hará que tu iPhone antiguo sea un 70% más rápido para abrir aplicaciones

IOS 27 mejorará el rendimiento de los iPhone antiguos y buscará reducir la sensación de lentitud tras cada actualización. (REUTERS/Stephen Lam/File Photo)

La llegada de iOS 27 no solamente es IA y los cambios en Siri, también hay una actualización dentro del sistema operativo que mejorará la experiencia en los iPhone más antiguos.

Apple ha diseñado un sistema que permitirá a dispositivos lanzados hace años funcionar con una velocidad cercana a la de los modelos más recientes, desafiando la percepción de obsolescencia programada.

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Cómo iOS 27 dará más vida a los iPhone antiguos

Apple ha anunciado que el despliegue de iOS 27 traerá una optimización significativa para los teléfonos lanzados en años anteriores. El objetivo es claro: acabar con la sensación de que los modelos antiguos se vuelven lentos tras cada actualización.

Con la llegada de iOS 27, el rendimiento de los iPhone antiguos experimentará un salto notable. La mejora más destacada se encuentra en la velocidad de apertura de aplicaciones. Según los datos presentados, tanto las apps propias como las de terceros podrán abrirse hasta un 30% más rápido.

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La optimización de iOS 27 se apoya en una técnica de precarga de datos clave que acelera la respuesta del sistema operativo.(REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Este avance se debe a una técnica de precarga de datos clave, que permite que las aplicaciones estén listas para funcionar en cuanto el usuario toca el icono. El vicepresidente de software de Apple, Craig Federighi, explicó que el equipo encontró la manera de reducir los tiempos de espera, haciendo que todo el sistema responda de forma más ágil.

Cuáles son las mejoras concretas en la experiencia de usuario

La optimización no se limita solo a la apertura de aplicaciones. El sistema operativo ha sido ajustado para que las animaciones y transiciones sean mucho más fluidas, tanto en la navegación entre páginas de la pantalla de inicio del iPhone como en la gestión de espacios de trabajo en el Mac y la apertura de Mission Control.

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Un dato especialmente relevante es que las fotos recién tomadas aparecerán un 70% más rápido en la biblioteca del dispositivo, eliminando esos segundos de espera que muchos usuarios habían asumido como inevitables. Esta mejora se extiende a la transferencia de archivos mediante AirDrop, que será hasta un 80% más rápida entre iPhones, según los datos presentados por Apple.

Los iPad tampoco quedan fuera de estos cambios. Con iOS 27, la transferencia de archivos a una unidad externa será hasta cinco veces más rápida, mejorando la productividad y la gestión de contenidos para quienes utilizan estos dispositivos en entornos laborales o educativos.

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Las fotos recién tomadas aparecerán hasta un 70% más rápido en la biblioteca del dispositivo con iOS 27. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple también ha trabajado en la inteligencia para gestionar la conectividad entre redes móviles y WiFi. El sistema ahora decidirá de manera más eficiente cuándo permanecer conectado a una red y cuándo cambiar, lo que se traduce en una experiencia más continua y sin interrupciones, incluso en situaciones de bajo ancho de banda.

La transmisión de imágenes, vídeos y mensajes de gran tamaño será más fluida, evitando que la comunicación se ralentice en momentos críticos. El usuario podrá seguir trabajando o enviando archivos sin notar caídas en la velocidad, independientemente de la antigüedad del dispositivo.

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iPhone 11 será uno de los grandes beneficiados

Apple ha confirmado que este dispositivo recibirá iOS 27, lo que significa que la serie del iPhone 11 acumulará ocho años de actualizaciones sin recortes de rendimiento, una cifra inusual en el sector.

El motivo de esta mejora reside en el programador de CPU del sistema operativo. Este componente clave gestiona los recursos de procesamiento en tiempo real, asegurando que el dispositivo mantenga la fluidez y capacidad de respuesta incluso cuando se ejecutan múltiples tareas simultáneamente.

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Apple mejoró la gestión entre redes móviles y WiFi para sostener una conectividad más continua incluso con bajo ancho de banda.(REUTERS/Andrew Kelly)

La mejora aplicada en los modelos más nuevos ha sido llevada también a los dispositivos antiguos. Esto permite que el salto en agilidad no sea exclusivo de los últimos lanzamientos, sino que beneficie a una amplia base de usuarios que conservan iPhones de generaciones anteriores.

iOS 27 permitirá que los iPhone antiguos abran aplicaciones y gestionen archivos a una velocidad que rivaliza con muchos modelos recientes. Esta actualización gratuita, prevista para el próximo otoño, representa un esfuerzo por prolongar la vida útil de los dispositivos y mejorar la experiencia diaria de millones de usuarios.

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