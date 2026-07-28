Después de una década, uno de los mayores inversores europeos en mercados emergentes volvió a comprar acciones argentinas

Operadores del New York Stock Exchange (NYSE) (REUTERS/Brendan McDermid)4

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Uno de los mayores inversionistas europeos especializados en mercados emergentes volvió a comprar acciones argentinas tras casi una década de ausencia.

Wim-Hein Pals, responsable de mercados emergentes de Robeco Institutional Asset Management, no había invertido en ellas desde que vendió su última posición hace nueve años. Esta vez no esperó a que MSCI reincorporara a Argentina a su índice de mercados emergentes, uno de los más seguidos. Comenzó a comprar en el primer trimestre de este año y la ha ampliado de manera constante desde entonces.

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Pals, que administra USD 18.000 millones, encontró el catalizador en el auge energético de Argentina. Impulsadas por la formación de shale Vaca Muerta, las exportaciones crecientes llevaron al país a registrar un superávit comercial energético récord en el primer semestre del año.

Argentina tiene un enorme superávit neto en sus exportaciones de energía y, hasta cierto punto, se beneficia de los altos precios del petróleo”, dijo Pals. Eso “fortalece el superávit comercial, respalda la moneda. Es una especie de catalizador para todo el país”.

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El repunte de las acciones energéticas

Pals, que se incorporó a la firma con sede en Róterdam en 1990, también destacó las reformas económicas del presidente Javier Milei, que las agencias calificadoras citaron al mejorar recientemente la nota crediticia del país. Mantiene posiciones en acciones de empresas argentinas de energía y del sector financiero que cotizan en EEUU.

Desde luego, la posición en Argentina no es “enorme”, y Pals reconoce el riesgo político que implica la candidatura de Javier Milei a la reelección el próximo año. Aun así, considera que los fundamentos están mejorando y decidió adelantarse a los inversionistas pasivos.

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Argentina no es su única apuesta fuera del índice de referencia. Pals también incorporó a Vietnam, ya que espera que el país obtenga la categoría de mercado emergente a finales de 2027, lo que desbloquearía flujos de inversión pasiva. Cree que Argentina podría seguir el mismo camino en 2028 o 2029.

En otros mercados, Pals tomó ganancias en Taiwán, dominado por los fabricantes de chips, tras el fuerte avance de las acciones tecnológicas. Ahora mantiene su máxima subponderación en ese mercado, con una asignación 500 puntos básicos por debajo de la del índice de referencia, el límite que utiliza como regla general.

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Vaca Muerta impulsa inversiones orientadas al crecimiento energético argentino (YPF)

“Algunas de ellas triplicaron o cuadruplicaron su valor”, dijo Pals en referencia a las cotizaciones de las acciones. “Tomamos ganancias”.

El entusiasmo por las empresas vinculadas a la cadena de suministro de inteligencia artificial impulsó las acciones tecnológicas asiáticas. Tanto ha crecido su peso que solo tres compañías —Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics y SK Hynix— representan más del 30% del índice MSCI Emerging Markets.

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Si bien las perspectivas siguen siendo favorables para muchas de esas empresas, Pals sigue atento a los riesgos de concentración.

Eso lo llevó a subponderar Asia, una decisión poco habitual en los 32 años de historia del fondo. El Robeco Emerging Markets Equities Fund superó al 84% de sus competidores en los últimos cinco años, según datos de Morningstar. En lo que va del año, ha superado al 60% de ellos.

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Polonia, Hungría y Grecia figuran entre sus mercados favoritos en Europa. Su mayor sobreponderación regional, en tanto, está en América Latina, donde privilegia mercados que van de México a Perú.

“No vemos a los mercados emergentes como una apuesta apalancada a la inteligencia artificial”, dijo Pals. “Son mucho más que eso”.

Con información de Bloomberg