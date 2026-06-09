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Lleva tu iPhone 17 a otro nivel con estas funciones ocultas para acelerar tareas

La pantalla de bloqueo permite crear configuraciones distintas para trabajo, ocio o fines de semana

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El iPhone 17 permite optimizar las tareas diarias, mejorar el rendimiento de la batería y ampliar las capacidades de la cámara con funciones personalizables. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)
El iPhone 17 permite optimizar las tareas diarias, mejorar el rendimiento de la batería y ampliar las capacidades de la cámara con funciones personalizables. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

El iPhone 17 puede ir más allá de sus funciones básicas y convertirse en un dispositivo que funcione de una manera optimizada para las tareas diarias, mejorar el rendimento de la batería y mejorar las capacidades de la cámara.

Todas estas herramientas son personalizables y mostraremos cómo se pueden activar, para tener un celular con todo su potencial con herramientas que no todos conocen.

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Funciones poco conocidas del iPhone 17

  • Personalización avanzada de la pantalla de bloqueo

La pantalla de bloqueo del iPhone 17 ya no es un simple reloj con notificaciones. Ahora es posible modificar el tamaño del reloj arrastrando el asa ubicada en la esquina inferior derecha. Además, iOS 26 permite alternar entre el estilo Liquid Glass translúcido y un formato sólido, adaptando la estética a cada preferencia.

Una de las novedades más útiles es la posibilidad de crear varias pantallas de bloqueo para diferentes contextos. Manteniendo presionada la pantalla actual y tocando el botón “+”, se pueden configurar opciones específicas para el trabajo, el ocio o los fines de semana.

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El iPhone 17 habilita botones de acceso rápido personalizados en la pantalla de bloqueo para usar notas de voz, modo concentración y atajos con varias acciones. (REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)
El iPhone 17 habilita botones de acceso rápido personalizados en la pantalla de bloqueo para usar notas de voz, modo concentración y atajos con varias acciones. (REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

La personalización se extiende a los botones de acceso rápido, que ya no están limitados a la linterna y la cámara. Ahora, se pueden asignar atajos a notas de voz, modo concentración o incluso a atajos personalizados que ejecutan múltiples acciones con un solo toque.

Otra función destacada es Escenas Espaciales, que aplica un efecto 3D simulado a fotos con sujetos bien definidos en primer plano. Para activarla, solo hay que ir a Ajustes > Fondo de pantalla, seleccionar una imagen compatible y tocar el icono hexagonal. Al inclinar el teléfono, la foto cobra profundidad, generando un efecto visual atractivo y dinámico.

  • Ajustes ocultos de accesibilidad y respuesta háptica

El iPhone 17 esconde en sus ajustes una mejora significativa para la respuesta táctil del dispositivo. Accediendo a Ajustes > Accesibilidad > Táctil > Táctil háptico, se puede cambiar la duración de la respuesta de “Predeterminada” a “Rápida”.

Este ajuste reduce el tiempo necesario para activar menús contextuales y agiliza la navegación entre aplicaciones y funciones secundarias.

La función Escenas Espaciales del iPhone 17 aplica un efecto 3D simulado a fotos compatibles desde los ajustes de fondo de pantalla. (REUTERS/Shannon Stapleton)
La función Escenas Espaciales del iPhone 17 aplica un efecto 3D simulado a fotos compatibles desde los ajustes de fondo de pantalla. (REUTERS/Shannon Stapleton)

La mejora se percibe especialmente al abrir opciones rápidas en aplicaciones, reorganizar iconos en la pantalla de inicio o acceder a funciones avanzadas. Antes de aplicar el cambio, el sistema ofrece un botón de demostración para que el usuario pueda comparar ambas velocidades.

  • El botón de acción: multitarea con un solo toque

En la nueva generación, el botón de acción reemplaza al tradicional interruptor de silencio y ofrece una versatilidad mucho mayor. Desde Ajustes > Botón de acción, es posible configurarlo para activar la linterna, iniciar grabaciones de voz, abrir la cámara en modo retrato o ejecutar atajos personalizados.

La verdadera potencia del botón de acción se revela al combinar varias tareas en un solo atajo. Por ejemplo, se puede programar para activar el modo No molestar, bajar el brillo y abrir una aplicación de meditación con una sola pulsación.

  • Mejoras en fotografía y video profesional

El iPhone 17 Pro Max lleva la fotografía móvil a un nivel profesional. Una función poco conocida permite desactivar el cambio automático a macro cuando se acerca mucho el dispositivo a un objeto.

El botón de acción del iPhone 17 reemplaza el interruptor de silencio y puede configurarse para ejecutar varias tareas con un solo toque.(REUTERS/Evgenia Novozhenina)
El botón de acción del iPhone 17 reemplaza el interruptor de silencio y puede configurarse para ejecutar varias tareas con un solo toque.(REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Para hacerlo, se debe ir a Ajustes > Cámara > Control macro y desactivar la opción, manteniendo así el control manual del enfoque y evitando la pérdida de calidad en ciertas situaciones.

Otra función esencial es la activación de la cuadrícula y el nivel desde Ajustes > Cámara > Composición. La cuadrícula ayuda a aplicar la regla de los tercios para lograr composiciones equilibradas, mientras que el nivel utiliza los sensores del dispositivo para indicar si la cámara está paralela al suelo, evitando horizontes inclinados.

Para quienes buscan edición avanzada, el modo ProRAW se activa desde Ajustes > Cámara > Formatos. Este formato captura más información de color y rango dinámico, permitiendo realizar ediciones profundas sin perder calidad. El iPhone 17 Pro Max, con su sistema de triple cámara de 48 MP y zoom óptico de 8x, aprovecha al máximo esta función.

El zoom óptico profesional es otra innovación, especialmente en el modelo Pro Max. El teleobjetivo ofrece un zoom de hasta 8x y un zoom digital de 40x, aunque se recomienda mantenerse dentro del rango óptico para preservar la calidad. En video, el zoom óptico permite transiciones suaves y se complementa con la estabilización óptica mejorada.

El iPhone 17 Pro Max permite desactivar el cambio automático a macro y activar la cuadrícula, el nivel y el modo ProRAW para mejorar la fotografía y la edición. (REUTERS/Maxim Shemetov)
El iPhone 17 Pro Max permite desactivar el cambio automático a macro y activar la cuadrícula, el nivel y el modo ProRAW para mejorar la fotografía y la edición. (REUTERS/Maxim Shemetov)
  • Dynamic Island y multitarea eficiente

El Dynamic Island se ha consolidado como un auténtico centro de control contextual. Manteniendo presionada la isla durante la reproducción de música, el usuario accede a controles avanzados; al recibir una llamada, puede expandir las opciones sin abandonar la aplicación en uso.

Dynamic Island también gestiona temporizadores, grabaciones de voz y navegación, manteniendo la información esencial siempre visible.

Para maximizar su utilidad, es recomendable activar Live Activities en Ajustes > Notificaciones. Así, se pueden seguir entregas, resultados deportivos o el progreso de tareas sin necesidad de abrir aplicaciones, logrando un flujo de trabajo ágil y continuo.

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