Tony Romo es arrestado por conducir intoxicado en el condado de Milwaukee

Tony Romo fue arrestado en el condado de Milwaukee por sospecha de conducir intoxicado tras circular por la Interestatal 43 (Milwaukee County Sheriff's Office)

Tony Romo, ex mariscal de campo de los Dallas Cowboys y analista principal de la NFL para CBS, las autoridades lo arrestaron el jueves por la noche en el condado de Milwaukee, sospechado de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee, las autoridades interceptaron a Romo cuando circulaba hacia el sur por la Interestatal 43. En el lugar, el ex deportista no aprobó las pruebas de sobriedad y fue detenido. Luego lo ficharon y, más tarde, quedó en libertad.

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Associated Press informó que Romo tiene 46 y desde 2017 ocupa el puesto de principal analista de los partidos de la NFL en CBS. La cadena, hasta el momento, no hizo comentarios sobre el arresto.

Qué dice el expediente y qué significa OWI

El expediente indica que la detención de Tony Romo ocurrió alrededor de las 20:00 bajo la figura de OWI en Wisconsin (AP)

Según el New York Post, el informe de detención precisó que la parada ocurrió alrededor de las 20:00. Romo fue arrestado bajo el procedimiento de registro y liberación por OWI, la figura que en Wisconsin se utiliza para conducir en estado de intoxicación.

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La policía indicó que el caso permanece “bajo investigación” y que podría emitir una nueva declaración más adelante.

La Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee informó que las autoridades detuvieron a Romo mientras se desplazaba por la Interestatal 43, en el condado de Milwaukee; no aprobó las pruebas de sobriedad, fue arrestado, fichado y luego liberado. Hasta ahora, las autoridades no informaron qué vehículo conducía y quedó citado para comparecer ante la Justicia en septiembre.

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Según el New York Post, el expediente permanece “bajo investigación”; en Wisconsin, una primera infracción por OWI suele tramitarse como una falta civil y no como un cargo penal, con una multa de entre USD 150 y USD 300. Las autoridades no detallaron públicamente más elementos del expediente y la audiencia está prevista para el 21 de septiembre.

un rol que mantuvo desde su retiro de la actividad profesional.

Burlington, el vínculo local y la presencia de Romo en la zona por un torneo de golf

Antes del arresto, Tony Romo había estado en la zona por el Wisconsin State Amateur, un torneo de golf en el que terminó con 35 golpes sobre el par (X)

El episodio se produjo cerca de Burlington, en Wisconsin, la ciudad donde Romo creció y se graduó de la escuela secundaria local. Burlington está ubicada a unos 56 kilómetros de Milwaukee. El medio neoyorquino incluyó ese vínculo territorial como contexto, que situó la detención en un área asociada a los orígenes del ex jugador.

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El mismo medio recordó que Romo fue el primer estudiante-atleta de Burlington High School distinguido como all-state en tres deportes: fútbol americano, baloncesto y golf. Además, en febrero de 2020, el distrito escolar del área de Burlington dio su nombre a un campo.

Antes del arresto, Romo había estado aparentemente en la zona por el Wisconsin State Amateur. Ese jueves, en declaraciones a TMJ4 News, habló sobre su relación con el golf: “Soy competitivo en ambos, solo que soy mejor en el fútbol. Es el desafío. Es tan difícil como lo vas a jugar”.

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En ese torneo terminó con 35 golpes sobre el par, a 32 golpes del ganador, según la publicación. Ese registro lo ubicó en la región horas antes de que trascendiera el arresto, de acuerdo con el informe citado por New York Post.

Qué implica la figura de OWI en Wisconsin y el antecedente deportivo del ex mariscal de campo

Romo llegará este otoño a su décima temporada como comentarista de partidos de la NFL para CBS. Antes de esa etapa, desarrolló toda su carrera profesional como jugador en Dallas, tras no ser seleccionado en el draft de 2003 procedente de Eastern Illinois University.

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Durante su paso por los Cowboys, entre 2004 y 2016, fue elegido para cuatro Pro Bowls. También figura como el líder histórico de la franquicia en pases de touchdown con 248. Su marca de 31.257 metros (34.183 yardas) aéreas, en tanto, fue superada la temporada pasada por Dak Prescott.