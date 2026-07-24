Franco Mastantuono deslumbró en el primer entrenamiento de Mourinho en Real Madrid mientras el club evalúa darlo a préstamo

Franco Mastantuono llamó la atención en la primera prueba de Mourinho (@realmadrid)

Los focos de la pretemporada del Real Madrid, lejos de centrarse en los fichajes o en los regresos de figuras consagradas, se centraron en Franco Mastantuono, que generó una inusual opinión en la prensa española tras su actuación en el primer ensayo abierto de la era José Mourinho.

La sesión, realizada en el estadio Alfredo Di Stéfano contra el Alcorcón, representó la primera oportunidad para los medios de observar a puerta abierta los movimientos del renovado equipo blanco. En solo 25 minutos, la prensa presenció una muestra clara de lo que puede ofrecer el joven argentino, cuya situación contractual y futuro inmediato son motivo de debate en la dirigencia merengue.

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El once inicial de José Mourinho en esta pretemporada alineó a Lunin bajo los palos; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en defensa; Eduardo Camavinga, Cestero y Arda Güler en el mediocampo; y en la ofensiva, Franco Mastantuono, Gonzalo García y Valero.

El argentino mostró versatilidad ofensiva en el primer once de José Mourinho (Photo by Javier SORIANO / AFP)

El entrenamiento sirvió para que Mourinho dispusiera su primer once desde su retorno al banco madridista. Bajo su mirada, Mastantuono alternó posiciones en ataque junto a Arda Güler, desplazándose por ambas bandas y el centro. Esta flexibilidad táctica fue uno de los aspectos que más llamó la atención de los observadores, quienes destacaron la capacidad del argentino para adaptarse a diferentes roles ofensivos.

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Según el diario Marca, "la figura más destacada en la primera mitad ha sido Mastantuono“. Su primer impacto llegó tras una aceleración que culminó en un penal a favor del Real Madrid, aunque la ejecución de Güler no tuvo éxito. No fue la única acción que evidenció su capacidad de desequilibrio y su facilidad para asociarse con los compañeros.

Durante los 70 minutos en los que permaneció en el campo, Mastantuono se mantuvo como uno de los jugadores más activos. Las conexiones generadas con el resto del mediocampo y la delantera permitieron al equipo blanco generar peligro de manera constante. El único gol del partido, fue conseguido por Daniel Yáñez desde el tiro del punto de penal.

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El club valora que el argentino gane experiencia en Europa sin cláusulas que habiliten su salida definitiva (Photo by Javier SORIANO / AFP)

El rendimiento de Mastantuono se produce en un contexto de rumores crecientes sobre su posible salida a préstamo. La directiva del Real Madrid, según informaron medios como Sport, AS y CalcioMercato, ha recibido propuestas formales de tres clubes europeos: Fiorentina de la Serie A, Fulham de la Premier League y Villarreal de La Liga. Todas las ofertas comparten una condición impuesta por el club madrileño: el préstamo debe realizarse sin opción ni obligación de compra.

Fuentes consultadas por la prensa aseguran que la posición de la dirigencia es inamovible. El periodista Fabrizio Romano precisó: “El club sigue creyendo en el jugador”. La intención es clara: Mastantuono debe sumar minutos y experiencia fuera del club, pero el Real Madrid no está dispuesto a perder el control sobre un futbolista por el que pagó cerca de 60 millones de dólares a River Plate el verano europeo pasado.

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La irrupción de la Fiorentina como interesado responde a dos factores: su necesidad de reforzar el mediocampo y la nacionalidad italiana del jugador, que le permitiría no ocupar plaza de extracomunitario en la Serie A. El club viola ha seguido de cerca el desempeño del argentino en la pretemporada.

En el marco de su actuación, Fiorentina, Fulham y Villarreal aceleran por incorporar a Mastantuono (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

El Real Madrid se plantea una cesión simple para Mastantuono, manteniendo su fichaje y derechos federativos, con el objetivo de garantizar su desarrollo competitivo. La entidad considera que el argentino podría foguearse en otro entorno, siguiendo “la fórmula Endrick”. La estrategia consiste en ceder a la joven promesa a otro club europeo, pero sin perder el control de su pase, evitando la inclusión de cláusulas de compra.

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La decisión final sobre el futuro del mediocampista involucra a la dirigencia, el entorno familiar y al propio Mastantuono, quien tendrá voz y voto respecto al destino que mejor se adapte a sus expectativas y necesidades profesionales. Mientras tanto, su rendimiento en la pretemporada añade argumentos de peso para que Mourinho considere su permanencia en el plantel principal.

La ventana de transferencias de este verano ha sido particularmente intensa para el Real Madrid. Al margen del caso Mastantuono, el club incorporó a jugadores como Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva. En sentido opuesto, se han producido las salidas de Fran García, Mario Martín, Dani Ceballos, Daniel Carvajal y David Alaba.

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En paralelo, el equipo sigue recuperando efectivos: Mendy, Militão y Rodrygo continúan sus procesos de rehabilitación, mientras que Arda Güler y Fede Valverde ya se integraron a la dinámica grupal.