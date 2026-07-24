Video: chocaron a un taxista en una esquina de Rosario, el auto se incrustó en un comercio y un cliente se salvó de milagro

Un taxi se incrustó en un local de milanesas de Rosario tras un choque en la esquina de Alem y Zeballos

Un taxi se incrustó contra el frente de un local de venta de milanesas en el barrio Martín de Rosario este viernes al mediodía, tras un siniestro vial en la intersección de las calles Alem y Zeballos que estuvo a centímetros de terminar en tragedia. El conductor de un Citroën C4 gris embistió la parte trasera del taxi, que perdió el control y atravesó el blindex del comercio mientras adentro había un cliente esperando su pedido y se corrió justo para evitar ser alcanzado.

Las imágenes captadas por la cámara de seguridad del local, difundidas por los propietarios a medios locales, como Rosario 3, muestran el instante en que el cliente que aguardaba su compra advierte el peligro y se desplaza hacia un costado apenas segundos antes de que el vehículo irrumpiera en el interior del negocio.

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Damián, socio del establecimiento identificado como Milanesas 1001, describió la escena con crudeza: “El cliente se dio vuelta, escuchó la frenada y se corrió”, relató, al tiempo que reconoció que la situación pudo haber terminado de otra manera. “Pensé que nos iba a matar”, añadió, en diálogo con el mencionado medio rosarino.

El taxista Juan Ariel, de 48 años, recibió atención del Sies por lesiones en el cuello y luego fue trasladado a un nosocomio

El conductor del taxi, identificado como Juan Ariel, de 48 años, permaneció al volante tras el impacto por recomendación del personal del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que se presentó en el lugar para asistirlo ante posibles lesiones óseas.

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Desde esa posición, con el cuello inmóvil por el dolor, el taxista describió lo que vivió en los segundos previos al choque: “Ya había cruzado. Pero él venía a toda velocidad, casi piso a una persona”, declaró en referencia al conductor del Citroën. “Traté de esquivar lo que pude. La sacamos barata”, agregó.

El auto del servicio público circulaba por calle Alem —una vía de salida del centro hacia la zona sur de la ciudad— cuando el Citroën C4 cruzó por Zeballos sin respetar la señal de “Pare”. Según los testimonios recogidos en el lugar, el vehículo particular transitaba a alta velocidad. El impacto se produjo en la parte trasera del taxi, que perdió el control y, pese al intento del chofer por esquivar una columna de la esquina, terminó incrustado contra el blindex del local.

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Dentro del comercio, además del cliente que logró ponerse a resguardo, se encontraban el dueño del negocio y una empleada. El titular de Milanesas 1001 no ocultó el alivio mezclado con el impacto emocional de ver el frente de su local destrozado: “Casi me mata”, señaló en diálogo con La Capital al observar los daños. En el lugar, el taxi iba desocupado al momento del accidente, lo que descartó víctimas adicionales dentro del vehículo.

Minutos después de que el Sies atendiera a Juan Ariel por el latigazo que sufrió su cabeza a raíz del impacto, una ambulancia lo trasladó a un nosocomio para recibir atención médica. En tanto, efectivos policiales retuvieron al conductor del Citroën para cumplir con el procedimiento de rigor. El siniestro ocurrió muy cerca del Hospital Provincial de Rosario.

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Un auto chocó con otro y terminó dentro de una farmacia en La Plata

Un hecho similar ocurrió en La Plata, donde un auto terminó incrustado en una farmacia del barrio Aeropuerto tras una colisión entre dos vehículos

El pasado 9 de mayo ocurrió un hecho similar al de Rosario, pero en La Plata. Un auto terminó incrustado en el interior de una farmacia en el barrio platense Aeropuerto, tras una colisión entre dos vehículos sobre la calle 7, entre las calles 609 y 610. El episodio generó daños materiales de magnitud en el local, aunque no hubo víctimas pese a la fuerza del impacto.

El siniestro se desencadenó cuando un Toyota Corolla, al volante del cual viajaba un joven de 23 años, chocó contra un Suzuki Swift manejado por un hombre de 69 años. Los dos rodados circulaban en el mismo sentido —de 610 hacia 609— al momento del golpe.

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El conductor del Swift perdió el dominio del vehículo, trepó la vereda y embistió de frente a la Nueva Farmacia Aerobel, donde el auto quedó encajado en la parte delantera del comercio, según reportó el medio local El Día.

Entre los testigos del siniestro, la palabra que más circuló fue una sola: “milagro”, de acuerdo con el portal zonal 0221. Una pareja que estaba en las cercanías logró esquivar el vehículo por apenas unos centímetros.

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