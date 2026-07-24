Racing recibe a Gimnasia La Plata por la primera fecha del Torneo Clausura

En el Cilindro, Racing se presenta ante su público desde las 19 ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la Zona B del Clausura. Nicolás Ramírez imparte justicia y la transmisión está a cargo de ESPN Premium.

La Academia, que no cuenta con el goleador Adrián Maravilla Martínez ni Marco Di Cesare por suspensión, tiene el debut en el torneo de Juan Pablo Vojvoda como entrenador tras la salida del histórico Gustavo Costas. El flamante DT ya se había estrenado con una victoria en la Copa Argentina frente a Defensa y Justicia por 4-1 para avanzar a los octavos de final.

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Por su parte, luego de un buen semestre anterior, en el que llegó a cuartos de final del Torneo Apertura, el Lobo buscará dar el golpe en Avellaneda. De la mano del Pata Ariel Pereyra, los platenses lograron hilvanar siete victorias consecutivas antes de quedarse eliminados con River en el Monumental.

Noticia en desarrollo...

Formaciones:

Estadio: Juan Domingo Perón

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium