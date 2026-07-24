La planilla estatal de Panamá suma 11,743 funcionarios más en un año y supera los $461 millones mensuales

La planilla estatal alcanzó 269,185 funcionarios al cierre de mayo de 2026, el nivel más alto registrado en lo que va del año, según la Contraloría General de la República. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planilla estatal de Panamá cerró mayo de 2026 con 269,185 funcionarios y un costo mensual de $461.521 millones, después de incorporar a más de 4,000 personas en comparación con abril.

El crecimiento profundiza una tendencia que también se observa frente al año anterior: en doce meses, el Estado agregó 11,743 servidores públicos y elevó en casi $20 millones el gasto mensual destinado al pago de salarios.

Los datos corresponden al informe de la Contraloría General de la República, que incluye información de 95 entidades del Gobierno Central y del sector descentralizado.

El registro no contempla la Autoridad del Canal de Panamá, los municipios —salvo los representantes de corregimiento—, los patronatos ni pagos por horas extras, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones y algunas partidas vinculadas con proyectos de inversión.

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La Asamblea Nacional figuró entre las entidades que registraron el mayor incremento de personal durante los primeros cinco meses de 2026. Cortesía

Del total contabilizado en mayo, 249,091 eran funcionarios permanentes y 20,094 eventuales. El Gobierno Central concentró 175,261 trabajadores, mientras que el sector descentralizado reunió 93,924, distribuidos entre instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros.

La comparación mensual muestra que el aparato público pasó de 265,164 funcionarios en abril a 269,185 en mayo, una adición neta de 4,021 personas. Durante el mismo periodo, el sueldo bruto aumentó de $450.9 millones a $461.5 millones, lo que supone $10.5 millones adicionales y una variación de 2.3%.

La mayor parte de ese aumento mensual ocurrió en el Gobierno Central, que sumó 3,574 funcionarios. La Asamblea Nacional incorporó 1,452 personas respecto de abril; el Ministerio de Educación, 1,383; el Ministerio de Salud, 324; la Universidad Tecnológica de Panamá, 273; el Ministerio de Gobierno, 225; y el Órgano Judicial, 138.

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El Ministerio de Educación continúa siendo la institución con mayor cantidad de funcionarios y la que más recursos destina al pago de salarios dentro del sector público. EFE/Bienvenido Velasco

La Asamblea fue también la entidad con el mayor incremento mensual en su gasto salarial: pasó de $8 millones en abril a $11.5 millones en mayo, un aumento de $3.4 millones. En Educación, el desembolso creció $3 millones; en Salud, $1.4 millones; y en la Universidad Tecnológica de Panamá, $808 mil.

La comparación interanual amplía la dimensión del crecimiento. En mayo de 2025, la planilla estatal estaba integrada por 257,442 funcionarios y costaba $441.596 millones. Un año después había 4.6% más empleados públicos, mientras el gasto salarial mensual había crecido 4.5%, equivalente a $19.9 millones.

De los 11,743 puestos adicionales registrados en doce meses, 9,774 correspondieron a personal permanente y 1,969 a trabajadores eventuales. El Ministerio de Educación presentó el mayor aumento interanual, con 4,515 funcionarios más, seguido por Seguridad Pública con 1,694, Gobierno con 1,622, la Asamblea Nacional con 1,318, Salud con 941 y la Caja de Seguro Social con 638.

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El gasto acumulado también avanzó. Entre enero y mayo de 2026, el Estado pagó $2,219.416 millones en salarios, frente a $2,132 millones en el mismo periodo de 2025. La diferencia fue de $87.3 millones, equivalente a un crecimiento de 4.1%.

La Caja de Seguro Social, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Salud completan el grupo de instituciones con las plantillas más numerosas del Estado panameño. Archivo

Las entidades que más personal sumaron entre enero y mayo

El Ministerio de Educación encabezó las incorporaciones durante los primeros cinco meses de 2026. Su planilla pasó de 58,476 funcionarios en enero a 66,243 en mayo, un aumento de 7,767 trabajadores. Durante ese periodo, la institución desembolsó $555.4 millones en salarios, la cifra acumulada más alta entre todas las entidades incluidas en el informe.

La Asamblea Nacional ocupó el segundo lugar al pasar de 3,144 a 5,797 funcionarios, una diferencia de 2,653 personas. El Legislativo pagó $41 millones en remuneraciones entre enero y mayo, con una marcada aceleración durante el último mes analizado.

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El Ministerio de Gobierno agregó 1,695 funcionarios, al crecer de 3,231 a 4,926, y acumuló $20.8 millones en pagos salariales. La Universidad Tecnológica de Panamá incorporó 814 trabajadores, alcanzó una plantilla de 3,767 y desembolsó $36.2 millones en los primeros cinco meses.

El presidente José Raúl Mulino ha reiterado que su administración no utilizaría la planilla estatal como mecanismo para generar empleo; sin embargo, las cifras oficiales muestran que el número de funcionarios aumentó en 11,743 durante los últimos doce meses y en 4,021 solo entre abril y mayo de 2026. REUTERS/Aris Martinez

También sobresalieron el Ministerio de Salud, que pasó de 19,524 a 20,418 funcionarios, con un gasto acumulado de $216.7 millones; el Ministerio de Ambiente, que sumó 272 personas; y Pandeportes, cuya plantilla aumentó de 771 a 1,016 empleados y acumuló $4.8 millones en salarios.

Las instituciones con las plantillas más grandes

Al cierre de mayo, el Ministerio de Educación continuaba como el mayor empleador público del país, con 66,243 funcionarios. Le seguían la Caja de Seguro Social, con 35,239; el Ministerio de Seguridad Pública, con 34,258; y el Ministerio de Salud, con 20,418.

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Más atrás figuraban la Universidad de Panamá, con 9,541 trabajadores; la Procuraduría General de la Nación, con 7,713; el Órgano Judicial, con 7,435; la Asamblea Nacional, con 5,797; el Ministerio de Gobierno, con 4,926; y Transporte Masivo de Panamá, operador de MiBus, con 4,194 empleados.

El Estado desembolsó B/.461.5 millones en salarios durante mayo y acumuló más de B/.2,219 millones en remuneraciones entre enero y mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe confirma que el crecimiento de la planilla no se limita a renovaciones temporales o movimientos estacionales. El aumento aparece tanto en el personal permanente como en el eventual y se traduce directamente en una presión creciente sobre el gasto público: en solo cinco meses, el pago de salarios ya superó los $2,219 millones, superando el costo de obras emblemáticas en el país como la línea 1 del Metro de Panamá.

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