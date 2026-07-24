Costa Rica

Policía Penitenciaria retira 187 televisores de siete cárceles en Costa Rica como parte del endurecimiento de medidas en el sistema penitenciario

Los operativos también permitieron decomisar 20 cajas convertidoras y 123 controles remotos, en cumplimiento de las nuevas directrices impulsadas por el Ministerio de Justicia y Paz.

Guardar
Google icon
La Policía Penitenciaria retiró 187 televisores de siete centros penales como parte de las nuevas medidas de seguridad. (Crédito: Edición capturas video Ministerio de Justicia y Paz)
La Policía Penitenciaria retiró 187 televisores de siete centros penales como parte de las nuevas medidas de seguridad. (Crédito: Edición capturas video Ministerio de Justicia y Paz)

La Policía Penitenciaria retiró un total de 187 pantallas de televisión, 20 cajas convertidoras y 123 controles remotos de siete centros penitenciarios de Costa Rica, como parte de las nuevas disposiciones anunciadas por el Ministerio de Justicia y Paz para reforzar el control dentro de las cárceles costarricenses.

Los decomisos responden a la política de seguridad impulsada por el Gobierno de la presidenta Laura Fernández y el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quienes esta semana anunciaron una serie de acciones orientadas a fortalecer la autoridad del Estado dentro de los centros penales y reducir los privilegios de las personas privadas de libertad.

PUBLICIDAD

El retiro de estos equipos electrónicos se ejecutó en siete establecimientos penitenciarios mediante operativos desarrollados por la Policía Penitenciaria, sin que se reportaran incidentes durante las intervenciones. Entre los artículos decomisados destacan los 187 televisores, además de 20 cajas convertidoras y 123 controles remotos, dispositivos que permanecían dentro de las celdas.

La medida forma parte de una directriz emitida por el Ministerio de Justicia y Paz que ordena retirar los televisores ubicados en las celdas de todo el sistema penitenciario. Según explicó el ministro Gabriel Aguilar, la decisión es de aplicación inmediata y busca fortalecer el control institucional sobre los centros de reclusión.

PUBLICIDAD

El Gobierno asegura que las medidas buscan fortalecer la autoridad del Estado y limitar los privilegios dentro del sistema penitenciario. (Crédito: Edición capturas video Ministerio de Justicia y Paz)
El Gobierno asegura que las medidas buscan fortalecer la autoridad del Estado y limitar los privilegios dentro del sistema penitenciario. (Crédito: Edición capturas video Ministerio de Justicia y Paz)

El endurecimiento de las normas fue presentado por el Gobierno como una estrategia para combatir la influencia de grupos criminales desde las cárceles y reforzar la disciplina dentro de los centros penitenciarios. Durante el anuncio de las nuevas disposiciones, Aguilar aseguró que la intención es recuperar plenamente la autoridad del Estado en las prisiones.

Además del retiro de televisores, el Ministerio de Justicia anunció otras acciones que transformarán el funcionamiento del sistema penitenciario. Entre ellas figura la eliminación de los traslados de personas privadas de libertad para visitas conyugales cuando ambas se encuentren recluidas en diferentes centros penales, una práctica que requería movilización de recursos policiales y logísticos del Estado.

Las medidas también contemplan la rotación periódica de directores de centros penitenciarios, así como de oficiales destacados en módulos de máxima seguridad, con el propósito de evitar que permanezcan durante largos periodos en un mismo puesto y reducir posibles vínculos con estructuras criminales que operan desde las cárceles.

Otra de las disposiciones anunciadas consiste en reforzar los controles internos sobre el personal del Ministerio de Justicia. Las autoridades indicaron que se revisará el estilo de vida y eventuales conductas sospechosas de funcionarios penitenciarios, y cualquier indicio de colaboración con organizaciones criminales será puesto en conocimiento de las autoridades judiciales para su investigación.

El Ministerio de Justicia ordenó el retiro de los televisores en todas las cárceles del país para reforzar el control penitenciario. (Crédito: Edición capturas video Ministerio de Justicia y Paz)
El Ministerio de Justicia ordenó el retiro de los televisores en todas las cárceles del país para reforzar el control penitenciario. (Crédito: Edición capturas video Ministerio de Justicia y Paz)

El Gobierno también advirtió que los funcionarios públicos que sean detenidos por introducir drogas, teléfonos celulares u otros artículos prohibidos en los centros penales, o por colaborar con bandas delictivas, podrían ser recluidos en el futuro Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una vez que entre en funcionamiento.

Las nuevas directrices fueron dadas a conocer pocos días después de que el Ejecutivo reiterara su intención de endurecer las condiciones de reclusión para las personas vinculadas con organizaciones criminales y reforzar la gobernabilidad dentro de las cárceles del país.

Con el retiro de los equipos electrónicos en siete centros penitenciarios, el Ministerio de Justicia busca enviar un mensaje de que las prisiones permanecerán bajo control del Estado y no de las estructuras delictivas que operan desde su interior. “En las cárceles manda el Gobierno, el Poder Ejecutivo”, afirmó el ministro Gabriel Aguilar al presentar las nuevas medidas de seguridad.

Temas Relacionados

Costa RicaPolicía Penitenciariatelevisorescontroles remotoscentros penitenciariosMinisterio de Justicia y Paz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Canasta básica en Honduras aumenta alrededor de 56 dólares en siete meses y presiona el bolsillo de las familias

El costo de la canasta básica en Honduras aumentó aproximadamente 1,500 lempiras entre diciembre de 2025 y julio de 2026, al pasar de 14,500 a cerca de 16,000 lempiras, según datos presentados por el presidente de Artículo 19, Darwin Ponce.

Canasta básica en Honduras aumenta alrededor de 56 dólares en siete meses y presiona el bolsillo de las familias

Ojo de Buey llevará su reggae a Argentina con tres presentaciones como parte del “Recetando Argentina Tour 2026”

La agrupación costarricense iniciará su gira este 23 de julio en Mar del Plata y continuará con dos conciertos en Buenos Aires, donde compartirá escenario con bandas de Argentina, Perú y Uruguay.

Ojo de Buey llevará su reggae a Argentina con tres presentaciones como parte del “Recetando Argentina Tour 2026”

Gobierno lanza Family Friendly El Salvador, la web para planificar vacaciones seguras en familia

El portal reúne propuestas con certificación para niñas, niños y grupos familiares, con el objetivo de facilitar recorridos en todo el país durante agosto y en otros períodos de descanso

Gobierno lanza Family Friendly El Salvador, la web para planificar vacaciones seguras en familia

Más de 1,100 personas permanecen en albergues por lluvias en Costa Rica

La Comisión Nacional de Emergencias reforzó el envío de alimentos y suministros, mientras advierte sobre la llegada de una nueva onda tropical este fin de semana

Más de 1,100 personas permanecen en albergues por lluvias en Costa Rica

Estados Unidos felicita a Costa Rica por la captura de alias “Diablo” y destaca golpe al crimen organizado

La Embajada estadounidense reconoció el operativo que permitió detener al hombre más buscado del país y expresó su respaldo a las autoridades costarricenses. La acción dejó cinco agentes del OIJ heridos y permitió el decomiso de un arsenal de guerra

Estados Unidos felicita a Costa Rica por la captura de alias “Diablo” y destaca golpe al crimen organizado

TECNO

Qué le pasa a la batería del celular cuando se usa la carga rápida con demasiada frecuencia

Qué le pasa a la batería del celular cuando se usa la carga rápida con demasiada frecuencia

La razón por la que los chatbots generan una sensación de intimidad difícil de ignorar

El reto de Colombia: transformar la ciencia en tecnología e innovación desde las universidades

Los chips Neuralink de Elon Musk permiten manejar sillas de ruedas usando solo el cerebro

Elon Musk pronostica que la inteligencia artificial superará a la humana en cinco años y anticipa una economía dominada por robots

ENTRETENIMIENTO

Sean “Diddy” Combs, en confinamiento solitario tras un altercado con otro recluso dentro de la cárcel

Sean “Diddy” Combs, en confinamiento solitario tras un altercado con otro recluso dentro de la cárcel

Todo lo que debes saber del regreso de ‘Soy Luna’ con su cuarta temporada

Karol G da inicio a su gira por EE. UU. con conciertos en 16 ciudades: fechas, invitados y detalles del Tropitour

Christopher Nolan sobre el impacto de La Odisea: “Definitivamente llegué al límite de mi resistencia”

Las fotos de Nicole Kidman con Michael Reinstein: quien es el empresario que desató rumores de romance

MUNDO

Apuñaló a un fiel, atropelló a un guardia y fue abatido por la policía: qué se sabe del ataque a una sinagoga de Manchester

Apuñaló a un fiel, atropelló a un guardia y fue abatido por la policía: qué se sabe del ataque a una sinagoga de Manchester

Verde, amarillo y rojo: los tres colores que comparten más de 25 banderas nacionales y el motivo que las une

Arabia Saudita bombardeó una ciudad controlada por los hutíes en Yemen tras los ataques de los rebeldes y se expande la guerra en Medio Oriente

Tensión en Medio Oriente: el petróleo cerró por debajo de los USD 100 mientras Wall Street cotizó mixto

Donald Trump aseguró que Estados Unidos e Irán están negociando, pero que Teherán no está listo para un acuerdo