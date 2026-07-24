Madre de Yanira Quiroz pide compasión para su hija tras video que indignó a toda Honduras

La madre de Yanira Quiroz pidió a la población no juzgar a su hija. (FOTO: HRN)

La madre de Yanira Quiroz, la mujer captada mientras agredía verbal y físicamente a su progenitora en La Ceiba, Atlántida, rompió el silencio tras la difusión del video que generó indignación en redes sociales y provocó la captura de su hija por parte de las autoridades.

En declaraciones a un medio local, doña Marina aseguró que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y expresó que, pese a lo ocurrido, decidió perdonar a su hija porque continúa amándola.

“Yo estoy triste, a mí nadie me comprende cómo me siento. Como madre la perdoné. Sé que ella cometió un error, pero es mi hija y aún así la amo”, manifestó entre lágrimas.

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El caso cobró notoriedad esta semana luego de que se viralizara un video en el que Yanira Quiroz aparece insultando y golpeando a su madre, imágenes que generaron una ola de rechazo y motivaron la intervención de las autoridades.

Pidió que se entregara a la Policía

Durante la entrevista, doña Marina reveló que, tras hacerse público el video, le pidió a su hija que se entregara voluntariamente a la Policía.

Sin embargo, afirmó que Yanira se negó por temor a sufrir represalias luego de la amplia difusión que alcanzó el caso en redes sociales y medios de comunicación.

El video muestra a una mujer joven de pie, vestida con top negro y pantalones verdes, interactuando con una mujer mayor sentada que lleva un vestido estampado. Un ventilador se encuentra entre ellas. El escenario es un interior con paredes claras, un techo de metal y una ventana con rejas rojas. Una guitarra acústica azul es visible en el fondo. Ambas mujeres realizan gestos durante la interacción. Este contenido documenta una escena doméstica.

La mujer explicó que actualmente mantiene comunicación con una de sus nietas y reiteró que la situación ha sido dolorosa para toda la familia.

Las autoridades confirmaron días atrás la captura de Yanira Quiroz, quien enfrenta un proceso judicial por los hechos registrados en el video.

Yanira dijo estar arrepentida

Antes de su captura, Yanira Quiroz ofreció declaraciones en las que aseguró sentirse arrepentida por lo ocurrido y sostuvo que el video fue divulgado por su expareja.

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Según su versión, la grabación corresponde a una discusión familiar que se salió de control cuando su madre intervino en un conflicto que mantenía con uno de sus hijos.

Aunque afirmó que el contenido fue difundido sin contexto, reconoció que su reacción fue incorrecta y aseguró haber pedido perdón a su madre.

Las autoridades continúan con el proceso de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso generó indignación luego de que un video se viralizara en redes sociales. (FOTO: HRN)

Madre pide compasión

Durante su testimonio, doña Marina hizo un llamado a la ciudadanía para no condenar definitivamente a su hija y recordó que cualquier persona puede cometer errores.

“Les pido que tengan compasión por ella, porque eso lo hizo en un momento de cólera”, expresó.

La mujer aseguró que, aunque nunca antes había sufrido una agresión física por parte de su hija, reconoció que en ocasiones anteriores existían discusiones marcadas por palabras ofensivas.

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Doña Marina aseguró que ya perdonó a su hija tras la agresión difundida en redes sociales. (FOTO: HRN)

Finalmente, insistió en que ya otorgó su perdón y pidió que el caso sirva como una reflexión sobre las consecuencias de perder el control en un conflicto familiar.

“Esta vez se le pasó la mano, pero les pido que la perdonen así como la perdoné yo. No solo ella ha cometido errores, muchas personas también los cometen, aunque no siempre salen a la luz”, concluyó.

El caso reavivó el debate sobre la violencia intrafamiliar y el trato hacia las personas adultas mayores, luego de que el video generara miles de reacciones en redes sociales.

Mientras algunos usuarios exigieron sanciones contra la agresora, otros respaldaron el llamado de la madre a privilegiar el perdón y la reconciliación familiar, aunque insistieron en la importancia de que este tipo de hechos sean investigados por las autoridades competentes.

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