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Todo lo que debes saber si eres padre de un niño con iPhone o iPad: nuevas funciones para su cuidado

La cuenta infantil es el primer paso para configurar las restricciones por edad para menores de 13 años y hasta los 18

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Las cuentas convencionales de Apple pueden convertirse en cuentas infantiles sin empezar desde cero y mantener la protección según la edad del menor.
Las cuentas convencionales de Apple pueden convertirse en cuentas infantiles sin empezar desde cero y mantener la protección según la edad del menor.

Los padres ahora cuentan con más herramientas para proteger a sus hijos que cuentan con un dispositivo de Apple. La empresa anunció funciones de seguridad que permitirán tener mayor control sobre el uso de aplicación y la manera en que se comunican desde su celular.

La propuesta integra medidas de protección desde el momento en que un niño recibe su primer iPhone o iPad. Los controles parentales avanzados y las opciones de configuración flexible buscan que cada familia pueda adaptar la experiencia digital de sus hijos según sus valores y necesidades.

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Cómo funcionan las nuevas cuentas infantiles y por qué son clave

El primer paso para crear un entorno digital seguro es la configuración de una cuenta infantil. Este tipo de cuenta, obligatoria para menores de 13 años y disponible hasta los 18, se activa mediante la funcionalidad de Compartir en Familia.

Permite que los padres apliquen desde el inicio restricciones automáticas por edad: se bloquea el acceso a sitios web para adultos, se filtran contenidos multimedia y se establecen límites en el App Store según la etapa del desarrollo del menor.

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Apple anunció nuevas funciones de seguridad para que los padres controlen el uso de aplicaciones y la comunicación de sus hijos en iPhone y iPad.
Apple anunció nuevas funciones de seguridad para que los padres controlen el uso de aplicaciones y la comunicación de sus hijos en iPhone y iPad.

Para las familias que ya usan dispositivos Apple, existe la posibilidad de convertir una cuenta convencional en una cuenta infantil sin necesidad de empezar desde cero. Así, la protección se adapta a cada situación familiar y evoluciona conforme el niño crece.

El proceso de configuración, diseñado para ser intuitivo, facilita a los adultos la gestión de permisos y restricciones desde los ajustes del dispositivo, asegurando que la seguridad forme parte de la experiencia digital desde el principio.

Cuáles son las nuevas herramientas de control parental de Apple

Los controles parentales de Apple han sido renovados para ofrecer mayor personalización y flexibilidad. Entre las funciones más destacadas se encuentra “Pedir permiso para descargar” y la nueva “Pedir permiso para navegar”.

Ambas obligan a que los menores soliciten autorización antes de instalar aplicaciones o visitar sitios web nuevos, lo que otorga a los padres el control de cada paso que da el niño en el entorno digital.

Los controles parentales de Apple suman “Pedir permiso para descargar” y “Pedir permiso para navegar” para autorizar apps y sitios web nuevos.
Los controles parentales de Apple suman “Pedir permiso para descargar” y “Pedir permiso para navegar” para autorizar apps y sitios web nuevos.

Este sistema de permisos se gestiona fácilmente desde la propia app de Mensajes, donde los adultos reciben notificaciones y pueden aprobar o rechazar solicitudes de forma remota. La funcionalidad se extiende a todos los dispositivos principales de Apple, incluyendo iPhone, iPad y Mac.

La gestión de contactos es otra área reforzada. Inicialmente, el niño solo podrá comunicarse con familiares cercanos y, a medida que crece, cada nuevo contacto deberá ser aprobado por los padres. Esto se traduce en una protección efectiva frente a la exposición a personas desconocidas o no autorizadas.

La función “Seguridad en la comunicación” ha sido mejorada para detectar y bloquear imágenes o videos con desnudos, violencia o sangre, tanto en Mensajes como en FaceTime y otras aplicaciones. Los padres recibirán alertas cuando se detecte contenido sensible, y el sistema intervendrá automáticamente para proteger la privacidad del menor.

Cómo configurar los nuevos límites de tiempo y hábitos digitales saludables

El rediseño de Tiempo en Pantalla (Screen Time) permite establecer límites diarios de uso tanto generales como por categorías específicas: entretenimiento, videojuegos o redes sociales.

WWDC26 - Apple - niños -- tecnología - 8 de junio
La app de Mensajes permite a los padres aprobar o rechazar permisos de forma remota en iPhone, iPad y Mac. (Captura Apple)

Apple ofrece recomendaciones automáticas basadas en la edad del menor y desarrolladas junto a especialistas clínicos y la Academia Americana de Pediatría. Esta funcionalidad ayuda a las familias a construir hábitos digitales saludables y a reducir la exposición excesiva a pantallas.

Los padres pueden adaptar los horarios de acceso según el momento del día, diferenciando entre días escolares, fines de semana o vacaciones. Cuando el menor alcanza el límite de tiempo, recibe una notificación y puede pedir tiempo adicional, que los adultos pueden conceder de manera flexible sin necesidad de desactivar las protecciones generales.

Estas funciones también facilitan restringir el acceso a los dispositivos durante momentos puntuales, como las comidas o actividades familiares, promoviendo la atención plena y el equilibrio entre la vida digital y el tiempo en familia.

Así es el control parental sobre las aplicaciones

Cada aplicación es revisada en App Store para garantizar que cumple los estándares de privacidad, seguridad y contenido definidos por la empresa, y se clasifica por edades para orientar a los padres.

WWDC26 - Apple - niños -- tecnología - 8 de junio
La función Seguridad en la comunicación detecta y bloquea imágenes o videos con desnudos, violencia o sangre en Mensajes, FaceTime y otras aplicaciones. (Captura Apple)

Existe una sección específica para apps dirigidas a niños de hasta once años, lo que agiliza la búsqueda de herramientas y juegos apropiados. Apple permite compartir el rango de edad de los hijos con las aplicaciones, de modo que estas puedan personalizar la experiencia sin comprometer la privacidad. Esta preferencia puede modificarse o revocarse en cualquier momento desde la configuración.

Una vez más, la función “Pedir permiso para descargar” garantiza que toda descarga o compra en la tienda requiere autorización adulta, lo que impide que los menores accedan a contenidos inapropiados o realicen gastos no autorizados.

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