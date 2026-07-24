El mensaje de Cathy Fulop a un mes del terremoto en Venezuela: “En medio del dolor, la solidaridad es más fuerte”

La actriz escribió una carta pidiendo por su pueblo a un mes de la tragedia (Video: Sería Increíble-Olga)

El 24 de junio, dos sismos consecutivos sacudieron el centro de Venezuela con magnitudes de 7,2 y 7,5. Los edificios se derrumbaron, las familias quedaron sin noticias de sus seres queridos y la cifra oficial de muertos llegó a 5.398. Un mes después, las cámaras empezaron a irse y las noticias a cambiar de tema. Pero para miles de venezolanos, la tragedia sigue presente. Fue en ese contexto que Catherine Fulop, la actriz venezolana radicada en Argentina que usa sus redes para hablar de la situación de su país cada vez que puede y que conmovio profundamente a la actiz por la familia que tiene todavía en su país natal, se sentó frente al micrófono de Sería Increíble (Olga) como conductora invitada y leyó una carta que había escrito de su puño y letra.

La lectura arrancó con una constatación: “Han pasado un mes desde que la Tierra tembló dos veces y cambió para siempre la historia de Venezuela. Un mes de dolor, de despedidas, de familias que aún buscan respuesta o esperan poder abrazar por última vez a quienes siguen desaparecidos”. Pero Fulop no se quedó solo en el dolor. La carta también habló de lo que la tragedia dejó al descubierto: “Cuando todo parecía perderse, fueron las personas las que sostuvieron al país, vecinos ayudando a vecinos, voluntarios removiendo escombros, compartiendo alimentos, cocinando para los rescatistas, abriendo las puertas de sus hogares a quienes lo habían perdido todo”.

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La actriz agradeció a los médicos, enfermeros, rescatistas y trabajadores humanitarios que no dejaron de acompañar a quienes más lo necesitaban. Y extendió ese agradecimiento a los países que enviaron ayuda. Pero hubo un destinatario especial en su carta. “Especialmente este es agradecimiento a mi Argentina, porque después de tantos años viviendo en esta hermosa tierra, verla movilizada una vez más por Venezuela, la verdad que me llena de una profunda emoción y me conmueve mucho”, leyó, con la voz que empezaba a quebrarse.

La actriz compartió en sus redes sociales las organizaciones que están ayudando luego del desastre natural (Video: Instagram)

Hacia el final de la carta, Fulop se detuvo. Las lágrimas interrumpieron la lectura cuando llegó al párrafo dedicado directamente a su país: “Y a mi queri... y mi querida Venezuela, seguimos contigo. Seguimos abrazándote, acompañándote, creyendo en tu gente. Porque si algo quedó claro en este último mes es que incluso en medio del dolor más profundo, la solidaridad de los venezolanos sigue siendo más fuerte que cualquier tragedia”.

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Cuando terminó, agradeció al programa por el espacio. Y aclaró que el momento no era solo emotivo, sino también un llamado concreto: “Hoy se cumple un mes y cuando las luces se apaguen no nos olvidemos que esta tragedia va para largo. Necesitamos mucho apoyo, mucha ayuda”. Remarcó que con pequeñas acciones se puede hacer mucho y anunció sus próximos pasos: un arepazo para el 9 de agosto y una serie de proyectos que viene planificando para mantener a Venezuela en la agenda pública.

El dolor de Cathy Fulop a un mes del terremoto que afectó a Venezuela

Fulop también volvió a destacar el lugar que Argentina ocupa para la comunidad venezolana: “Creo que Argentina ha sido uno de los países del mundo, creo que el primer país que está así en el top uno de que nos ha recibido con tanto amor, con todo el corazón, nos han hecho sus hermanos, así que superagradecida”. Nati Jota, que conducía el programa, cerró el momento con una frase: “Su pueblo hermano, su pueblo hermano venezolano”.

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La repercusión llegó también desde los comentarios. Ova Sabatini, el esposo y padre de las dos hijas de Cathy, escribió: “Fuerza hermanos venezolanos!!”. Y la propia Fulop sumó su voz desde ahí también: “A mi Venezuela no te vamos a olvidar. Hoy más que nunca juntos”.