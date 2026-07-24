La preocupación de Benjamín Vicuña por el futuro de sus hijos con la China Suárez: “El diálogo debe existir”

Eñ chileno se mostró preocupado por el destino de los dos hijos que tiene con la China Suárez (Video: Intrusos-América TV)

El futuro de Mauro Icardi sigue sin resolverse. Sin club desde su salida del Galatasaray y sin declaraciones públicas sobre su próximo destino, el delantero mantiene en vilo no solo al mundo del fútbol sino también a quienes orbitan alrededor de su vida personal. Uno de ellos es Benjamín Vicuña, el actor chileno que comparte dos hijos con la China Suárez, la actual pareja del futbolista, y que desde que ella decidió mudarse a Turquía con sus tres hijos para seguir la carrera de Icardi, convive con una incertidumbre que ahora se profundizó.

El actor chileno, padre de Magnolia y Amancio, no ocultó que la situación lo afecta. En un principio, la mudanza a Turquía lo había incomodado: tener a sus hijos al otro lado del mundo no era el escenario que había imaginado. Ahora, con el futuro del delantero sin definir, esa incertidumbre volvió a ponerse sobre la mesa.

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Fue en una nota con los cronistas de Intrusos (América TV) donde Vicuña se enfrentó a la pregunta directa: ¿le preocupaba que la pareja de su expareja estuviera libre y pudiera irse a vivir a otro país? La respuesta no fue una negativa, pero tampoco una apertura. “Sí, evidentemente, pero me voy adaptando a lo que se puede”, dijo, y de inmediato puso un límite: “No voy a hablar porque tampoco tengo mucha información. Y no la daría tampoco porque es algo privado”.

Benjamín junto a sus cinco hijos, los tres que tiene junto a Pampita y los dos que tuvo junto a Suárez (Instagram)

Esta no es la primera vez que Benjamín se niega a dar declaraciones que involucran a sus dos hijos con la actriz. Siempre tuvo la intención de cuidar a los pequeños, quienes desde que comenzó la relación con el futbolista están en el ojo de la tormenta. Y salvo un fuerte intercambio público, por lo general lo logró.

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Lo que sí estuvo dispuesto a confirmar fue el estado del vínculo con la madre de sus hijos. Cuando el cronista le preguntó si había habido diálogo con la China Suárez para organizar la situación familiar, Vicuña no dudó: “El diálogo debe existir, siempre por los chicos. Eso lo hemos hablado mil veces y parece como un lugar común, pero es cierto. Es necesario y es fundamental”.

La frase no sonó como una declaración de paz forzada, sino como una convicción que viene sosteniendo desde hace tiempo. Vicuña remató el punto con una advertencia velada hacia quienes no priorizan ese canal: “Las personas que dejan de pensar en eso...”, y dejó la frase incompleta, como si la conclusión fuera demasiado obvia para terminarla.

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Mientras Vicuña aguarda novedades desde Buenos Aires, Icardi y la China Suárez viajaron a Italia. El contexto del viaje no es sencillo: las dos hijas que tienen en común quedaron varadas en Milán sin documentación para regresar a la Argentina, en medio de rumores sobre un conflicto judicial por la tenencia de las menores. La propiedad de Wanda Nara había sido robada mientras se jugaba la final del Mundial, con las niñas adentro bajo el cuidado de Nora Colosimo.

La foto que compartió Icardi de la China en Italia (Instagram)

Sin embargo, la imagen que eligió Icardi para mostrar ese momento apuntó en otra dirección. En la foto que publicó, la China aparece sentada en una mesa de un exclusivo hotel frente al Lago di Como, con anteojos de sol oscuros, remera blanca y el cabello suelto, rodeada de sombrillas naranja y blancas y con las montañas como fondo. El texto que eligió el futbolista para acompañar la postal fue: “Un amore all’Italiana”, con un emoji de corona etiquetando a su novia.

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Muchos seguidores leyeron ese posteo como la continuación de otra imagen que Icardi había publicado a bordo del avión que los llevó a Milán, donde también había acompañado una foto de la actriz con una declaración directa: “El amor de mi vida”.