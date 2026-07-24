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Cómo iniciar sesión con video selfie para acceder a tus cuentas de Google

La grabación incluye movimientos faciales guiados para verificar la autenticidad del usuario

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Video selfie - Google
El video selfie debe grabarse con el rostro visible y sin personas ni retratos en el fondo. (Captura/Google)

Google implementó una nueva función que permite iniciar sesión en sus cuentas mediante un video selfie. Esta herramienta surge como respuesta a la dificultad que enfrentan millones de usuarios cuando pierden acceso a sus dispositivos y se ven imposibilitados de entrar a sus cuentas, donde suelen gestionar tanto su correo electrónico como su calendario.

La función fue diseñada como un recurso adicional de seguridad, similar a tener una llave de repuesto.

Nueva alternativa para la recuperación de cuentas

Claire Forszt, gestora de producto de Google especializada en temas de identidad, explicó en un comunicado que la opción del video selfie se integra a las alternativas ya existentes para recuperar el acceso, como los contactos de recuperación y los códigos de seguridad.

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“El selfie es simplemente la opción más reciente de esa lista a disposición de los usuarios. Está diseñada para ayudar específicamente en esas situaciones delicadas en las que no se tiene acceso al dispositivo donde podría estar tu clave de acceso”, señaló Forszt.

Google solo permite activar la opción de video selfie antes de perder el acceso a la cuenta. (Europa Press)
Google solo permite activar la opción de video selfie antes de perder el acceso a la cuenta. (Europa Press)

La compañía comenzó a desplegar esta función de manera global, haciéndola visible en la mayoría de las cuentas a través del apartado de seguridad. Para encontrarla, los usuarios deben acceder a su cuenta de Google, seleccionar la pestaña de “Seguridad e inicio de sesión” y revisar la sección “Cómo inicias sesión en Google”. Si el sistema detecta que la opción está disponible para el usuario, aparecerá al final de la lista de métodos.

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Pasos para configurar el video selfie

La activación de esta medida requiere solo unos minutos. El proceso consiste en grabar un video corto donde se mantiene el rostro visible, la mirada dirigida a la cámara y una iluminación adecuada.

Google recomienda que solo la persona titular de la cuenta aparezca en el video; incluso la presencia de retratos o imágenes de otras personas en el fondo invalida la grabación.

Video Selfie de Google
La función utiliza tecnología de detección de vida para evitar fraudes con videos manipulados. (Captura/Google)

Durante la grabación, el sistema solicita movimientos específicos como levantar la barbilla y mirar al techo por un breve momento, para luego regresar la cabeza a una posición central y mirar nuevamente a la cámara.

Después de verificar la autenticidad del video, Google guarda el archivo en la configuración de seguridad de la cuenta.

Protección y privacidad

El avance de la inteligencia artificial hizo que los riesgos de suplantación se multipliquen. Por ello, Google implementó tecnologías como la “detección de vida” para distinguir entre personas reales y videos manipulados.

“Puede haber casos en los que enviar solo un video de selfie no sea siempre suficiente para que puedas volver a acceder a tu cuenta si sospechamos que está ocurriendo algo peligroso”, explicó Forszt. El sistema evalúa el riesgo de cada intento de acceso y puede requerir medidas adicionales si detecta amenazas.

La nueva alternativa de inicio de sesión está disponible globalmente en la mayoría de cuentas de Google. (Europa Press)
La nueva alternativa de inicio de sesión está disponible globalmente en la mayoría de cuentas de Google. (Europa Press)

Uno de los puntos clave es que la opción de video selfie debe configurarse antes de perder el acceso a una cuenta. Según la página de ayuda de Google, no es posible añadir esta medida de seguridad durante el proceso de recuperación ni cuando el acceso ya se encuentra restringido.

Durante la configuración, Google pregunta si el usuario desea permitir que ese video, así como otros que haya proporcionado, se utilicen para el entrenamiento de sus sistemas. El objetivo, según la descripción junto a la casilla de selección, es mejorar el reconocimiento facial, la estimación de edad y otros métodos de verificación en todos los servicios de la compañía.

La opción es voluntaria y puede modificarse desde el apartado de privacidad, bajo la sección “Mejorar los servicios de Google”.

El proceso de configuración resulta sencillo. La experiencia de uso con dispositivos como el iPhone fue positiva, ya que la grabación fue aceptada al primer intento. Forszt enfatizó que la función busca ofrecer una solución práctica para situaciones en las que otras alternativas no son viables, aunque la decisión final sobre la autenticidad y la seguridad queda sujeta a múltiples factores que evalúa la plataforma.

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