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Así le reveló María Becerra a su familia que cantaría el himno en la final del Mundial: “¿Qué tienen que hacer el 19?”

La artista recibió la propuesta en plena gira europea, ajustó compromisos en España y llegó a tiempo gracias a gestiones aceleradas de la Asociación del Fútbol Argentino

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María Becerra mostró el momento en el que le contó a su familia que cantaría en la final del Mundial

Semanas atrás, María Becerra emocionó a millones de argentinos al interpretar el Himno Nacional en la previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. Así las cosas, días después de su presentación, se conocieron detalles sobre la logística que permitió su participación en el partido más relevante del año y cómo le reveló a su familia que acompañaría a la Scaloneta en Estados Unidos.

La cantante, que estaba realizando una gira de festivales por Europa, recibió la invitación mientras cumplía con compromisos en España. La convocatoria se definió en poco tiempo, sin planificación previa, y obligó a reorganizar su agenda para poder llegar al evento.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la organización del Mundial agilizaron los trámites después de que los jugadores de la Selección manifestaran su deseo de que María Becerra fuera la encargada de entonar el Himno Nacional antes del partido decisivo.

Con el viaje resuelto y el vuelo privado confirmado, Becerra decidió compartir la noticia solo con sus familiares más cercanos. Durante una videollamada, les preguntó: “¿Qué tienen que hacer el 19 de julio?”, dejando a su familia sorprendida antes de anunciar que había sido elegida para cantar en la final del Mundial, uno de los momentos más destacados de su carrera.

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María Becerra himno mundial
María Becerra interpretó el Himno Nacional en la previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España

En el MetLife Stadium de Nueva York, Becerra fue protagonista de la ceremonia previa al encuentro entre Argentina y España. Además de su interpretación, se destacó el vestido que eligió para la ocasión, diseñado especialmente para la ceremonia e inspirado en los colores de la bandera argentina.

La prenda fue realizada por el diseñador mendocino Abel Cepeda, fundador de la marca SEKS y residente en Nueva York desde hace más de dos décadas. La propuesta estuvo dirigida por Natalia Campos Valencia, responsable del estilismo y la dirección creativa.

Ante un estadio colmado y una audiencia global, María Becerra interpretó el Himno Nacional y reafirmó su posición como una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
María Becerra viajó con vuelo privado a Nueva York y compartió la noticia de la final del Mundial solo con sus familiares más cercanos (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Su actuación en la final del Mundial se suma a una trayectoria marcada por logros, como haber sido la primera artista argentina en realizar cuatro conciertos en el estadio River Plate, dos de ellos con formato 360°, y presentarse en escenarios emblemáticos como Coachella y Times Square.

Después del partido, María utilizó sus redes sociales para expresar la emoción que sentía por esta oportunidad: “No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto”.

Su testimonio se produjo exactamente 72 horas después de su actuación en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que la posicionó en el centro de una conversación que trasciende el terreno deportivo.

La declaración de la cantante no fue un gesto aislado. En su mensaje, invitó a quienes se dejan llevar por los prejuicios a visitar la Argentina y conocer la hospitalidad que ofrecen sus habitantes. “Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa. Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre”. Con estas palabras, la artista buscó contrarrestar el sentimiento antiargentino que emergió tras la finalización del torneo.

Tras el torneo, comenzaron a circular opiniones negativas y manifestaciones de rechazo hacia el país y sus ciudadanos, fenómeno que la propia cantante abordó en su mensaje público. En respuesta, María optó por posicionarse desde el orgullo nacional y el llamado al respeto mutuo, en vez de responder a las críticas con confrontación.

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