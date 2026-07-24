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Las vacaciones de Valentino López lejos del caos familiar: playas, barco y amigos

El hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López se fue de viaje junto a sus amigos, entre ellos Bastian Demichelis, y vivió unos días alejado del escándalo

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Persona joven con gorra beige, camisa celeste y pantalón oscuro toma una foto con un teléfono móvil negro. Fondo de pared de madera
Valentino López, hijo de Wanda Nara, se fue de vacaciones junto a sus amigos a Mallorca (Instagram)

Mientras Wanda Nara y Maxi López regresaban de emergencia desde Nueva York a Milán tras el robo que sufrió la casa de campo familiar durante la final del Mundial, su hijo mayor se encontraba en otro lugar, en otro clima y con otra agenda. Valentino López había elegido pasar el verano europeo de vacaciones con amigos, lejos de cualquier tormenta, y las imágenes que compartió en sus redes lo muestran exactamente en ese plan.

El viaje lo hizo junto a Bastian Demichelis, el hijo mayor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, y un grupo de amigos que en las fotos suman seis adolescentes. La coincidencia no es menor: mientras sus padres atravesaban uno de los momentos más agitados del año, los dos chicos —hijos de dos de las familias más expuestas del espectáculo argentino— optaron por correrse del ruido y disfrutar juntos.

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El recorrido arrancó en tierra. Una de las primeras imágenes los mostró caminando por una calle española de tarde, de espaldas a la cámara, con el sol todavía alto y una tienda Stradivarius de fondo. Uno del grupo llevaba una remera de Los Angeles Lakers; otro cargaba una bolsa de compras. La postal fue la de cualquier grupo de chicos en modo vacaciones.

Dos hombres jóvenes sin camiseta comen en un barco, uno de ellos jamón, con el mar azul y una costa rocosa visible al fondo
El grupo alquilo un barc para pasar la tarde en el Mediterráneo
Grupo de jóvenes hombres camina por una acera urbana. Hay vehículos en la calle y un edificio con el letrero 'Stradivarius' visible
No solo aprovecharon las playas de la isla sino que también fueron de compras

Valentino también apareció solo en un par de tomas. En una, se sacó una selfie frente a una pared de madera, con camisa clara de cuello mao y gorra beige, con la cara parcialmente tapada por el ala del sombrero. En otra, caminaba solo por la vereda con camisa marrón, bermuda blanca y zapatillas de trekking, mirando el teléfono, con palmeras y un puerto de fondo.

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El grupo también posó junto. En una foto grupal tomada al atardecer, los seis amigos aparecieron parados en fila bajo los árboles, con el puerto y las palmeras detrás, algunos con anteojos de sol, todos con la despreocupación propia de quien tiene el verano por delante.

Pero el grueso de las imágenes llegó desde el agua. Una toma desde la popa de una lancha mostró el mar turquesa y los acantilados rocosos, con el motor Suzuki 300 encendido y la bandera española ondeando. El paisaje, de aguas cristalinas y costa árida, ubicó el viaje en algún punto de la costa mediterránea española.

Vista de la popa de una embarcación con dos motores fuera de borda, bandera de las Islas Baleares, agua turquesa con estela, costa rocosa y cielo nublado
Una embarcación navega por las aguas turquesas de Mallorca
Dos jóvenes tumbados en dos tablas de paddleboard en el mar. Uno con bermudas oscuras y almohada roja, otro con bermudas estampadas. Costa con árboles y barcos al fondo
Valentino y un amigo descansaron sobre tablas de paddleboard en las aguas turquesas de la isla española
Plato ovalado azul con pasta, camarones cocidos, salsa de tomate y brotes verdes. Un tenedor de metal a la izquierda. Un mantel individual tejido de rafia debajo del plato
La comida que eligió Valentino para almorzar en altamar

La foto más descontracturada del álbum fue la de Valentino y Bastian a bordo de una embarcación, sin remera, comiendo fiambres directamente con la mano, con el pelo mojado y el mar de fondo. Los dos se rieron a cámara con la naturalidad de quien está exactamente donde quiere estar.

En otra imagen, dos chicos del grupo aparecieron recostados boca arriba y boca abajo sobre tablas de paddle inflables, flotando en el mar verde esmeralda, con barcos anclados y una costa arbolada detrás. La escena transmitió la calma de una tarde sin apuro.

El álbum también incluyó un plato de pasta con langostinos sobre una mesa de restaurante, servido en un bowl azul oscuro sobre una base de mimbre: una pausa gastronómica en medio de las jornadas de playa y lancha.

Hombre joven con gorra, camisa y pantalones cortos de color claro mirando un teléfono. Se encuentra en una zona pavimentada con un edificio y vegetación
Bermuda de lino, camisa manga larga y zapatillas fueron los elegidos por el joven para pasear por la isla
Seis jóvenes de pie en una acera junto a una calle con palmeras, árboles, un puerto y barcos en el fondo bajo un cielo despejado
Valentino y Bastian estuvieron acompañados por cuatro amigos más (Instagram)

Los comentarios de la publicación no pasaron desapercibidos. Wanda, en medio de todo lo que estaba atravesando en Milán junto a sus dos hijas, fruto de su relación con Mauro Icardi, tras el robo y la nueva situación legal que se esta generando alrededor del tema, se tomó un momento para escribirle a su hijo: “Los amo, disfruten”. Y Nora Colosimo, la abuela materna que había estado a cargo de los hermanos menores durante el robo, también dejó su mensaje: “Te amo”. No se sabe si el joven regresara al país con sus amigos o si viajara a juntarse con algunos de sus padres: Maxi en Suiza o Nara en Milán.

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