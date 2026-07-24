Lilia Lemoine: “Quieren hacer creer que el mundo odia a los argentinos por culpa de Milei”

Lilia Lemoine rechazó que las críticas dirigidas contra la Argentina tras la final del Mundial respondan a un rechazo generalizado hacia el país y aseguró que forman parte de una utilización política impulsada por sectores de la oposición. Durante una entrevista con Infobae al Regreso, la diputada nacional sostuvo que existe “una campaña internacional antioccidente” y que el kirchnerismo construyó su versión local para responsabilizar al presidente Javier Milei. A su entender, “no hay una campaña internacional antiargentina”, sino un intento por asociar el alineamiento geopolítico del Gobierno con una imagen negativa del país.

La legisladora sostuvo que dirigentes del kirchnerismo y de la izquierda aprovecharon declaraciones de algunas figuras públicas para instalar la idea de que “todo el mundo odia a los argentinos”. Según afirmó, el objetivo es responsabilizar al Presidente mediante acusaciones de racismo que, aseguró, carecen de fundamento. “Quieren hacer creer que el mundo odia a los argentinos por culpa de Milei. Jamás dijo o hizo algo que pudiera hacer pensar que es racista”, afirmó.

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En esa línea, argumentó que varios artistas y referentes internacionales críticos del Gobierno militan en espacios políticos vinculados al Partido Demócrata de Estados Unidos o al oficialismo español, a los que relacionó con el “castrochavismo”. Sin embargo, aclaró que esas voces no representan a la totalidad de esas sociedades y rechazó la idea de que exista un sentimiento generalizado contra la Argentina. “No es que todos los españoles o todos los norteamericanos nos odien”, señaló.

Lilia Lemoine rechazó que las críticas contra la Argentina tras la final del Mundial prueben que el mundo odia a los argentinos por culpa de Javier Milei (Infobae en Vivo)

Las afirmaciones derivaron en uno de los principales cruces de la entrevista. Diego Iglesias cuestionó cuáles eran las pruebas para sostener la existencia de una campaña organizada y le preguntó si estaba describiendo una conspiración internacional. Lemoine rechazó esa interpretación y respondió que nunca habló de una coordinación global, sino de un fenómeno en el que el kirchnerismo y la izquierda toman declaraciones aisladas de actores y figuras públicas para amplificarlas políticamente. Según planteó, ese mecanismo busca perjudicar la “marca país”, desalentar inversiones y convencer a los argentinos de que el mundo los rechaza por culpa del actual Gobierno.

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La diputada insistió en que esos episodios son utilizados para instalar un relato desfavorable sobre la Argentina y sostuvo que el trasfondo excede la política local. A su juicio, la discusión está vinculada con el posicionamiento internacional de la administración de Javier Milei y su alineamiento con Estados Unidos y Occidente, una interpretación que volvió a generar contrapuntos con los periodistas, quienes le pidieron precisiones sobre las evidencias que respaldaban esa hipótesis.

El debate sobre inmigración y la teoría del “gran reemplazo”

La conversación derivó luego hacia la inmigración y la denominada teoría del “gran reemplazo”, una hipótesis según la cual la inmigración masiva modifica la composición demográfica y cultural de los países europeos. Lemoine sostuvo que ese proceso ya puede observarse en distintas naciones del continente y lo vinculó con la caída de la natalidad y las políticas migratorias adoptadas durante las últimas décadas. En ese contexto, afirmó que muchos países “abrieron totalmente las fronteras” y permitieron el ingreso de una población que, con el tiempo, terminará reemplazando demográficamente a la población originaria.

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Lemoine vinculó la polémica con el alineamiento internacional del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos y Occidente (Infobae en Vivo)

Consultada sobre si esa mirada implicaba una postura xenófoba, la diputada rechazó esa caracterización y aseguró que su preocupación no pasa por el origen de las personas, sino por preservar la identidad cultural y las normas de convivencia. “No es odiar a las personas. Es proteger tu suelo, tu identidad y tu estilo de vida”, afirmó. También manifestó su preocupación por el avance del islamismo radical y la eventual imposición de la ley sharia. “Como mujer, me da miedo la ley sharia”, agregó.

Las declaraciones generaron nuevos contrapuntos con los conductores del programa. Iglesias sostuvo que la teoría del “gran reemplazo” suele ser utilizada por sectores de extrema derecha y advirtió sobre el riesgo de generalizar conductas de grupos radicalizados al conjunto de los inmigrantes musulmanes. Mica Mendelevich, por su parte, planteó que ese razonamiento podía derivar en mecanismos de exclusión similares a los que históricamente afectaron a comunidades perseguidas, como la judía.

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Lemoine respondió que diferenciaba claramente al islam del islamismo radical y sostuvo que los musulmanes integrados en la Argentina “no tienen nada que ver” con ese fenómeno. También cuestionó la legislación migratoria argentina, a la que calificó como “una de las más laxas del mundo”, y puso como ejemplo el ingreso de ciudadanos rusos durante la guerra en Ucrania para obtener el pasaporte argentino. Según afirmó, muchos de ellos utilizaron el país únicamente como una vía para acceder a un documento que les permitiera circular hacia otros destinos.

En el debate sobre inmigración, Lilia Lemoine defendió que su postura apunta a preservar la identidad cultural y las normas de convivencia, y no a la xenofobia

La diputada defendió además que el debate migratorio debe darse antes de que los problemas aparezcan y sostuvo que Europa constituye un antecedente de lo que, a su juicio, podría ocurrir en otras regiones si no se modifican las políticas de ingreso. Esa visión volvió a ser cuestionada por los periodistas, quienes señalaron que se trata de una hipótesis controvertida y sin evidencia concluyente de que responda a un plan coordinado.

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La política local: Ley de Tierras, Malvinas y kirchnerismo

En el tramo final de la entrevista, Lemoine abordó distintos temas de la agenda política argentina. Sobre la reforma de la Ley de Tierras, defendió la posibilidad de flexibilizar las restricciones para la compra de terrenos por parte de extranjeros y aseguró que eso no implica una cesión de soberanía. Explicó que las propiedades continúan bajo jurisdicción argentina, siguen alcanzadas por las leyes nacionales y sus propietarios deben pagar impuestos y cumplir la normativa vigente.

“Si un extranjero compra un terreno y se muda, seguirá sometido a la ley argentina. Si no se comporta como un argentino, la ley le caerá encima”, sostuvo. Para la diputada, las críticas a esa iniciativa buscan instalar la idea de que el Gobierno está “entregando el país”, cuando, según su visión, el objetivo es facilitar inversiones privadas sin modificar la soberanía sobre el territorio nacional.

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La legisladora sostuvo que un mensaje de Victoria Villarruel sobre las Islas Malvinas provocó un conflicto diplomático innecesario con el Reino Unido (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

La legisladora también volvió a cargar contra el kirchnerismo, al que acusó de construir relatos falsos sobre la política exterior y la situación económica. En ese sentido, cuestionó la difusión de versiones sobre la posición del Gobierno respecto de las Islas Malvinas y sostuvo que dirigentes, periodistas e influencers amplifican esos mensajes con fines partidarios. Además, puso en duda distintas encuestas electorales favorables al gobernador bonaerense Axel Kicillof y aseguró que responden a intereses políticos.

Sobre la política exterior, consideró además que un mensaje publicado por la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre las Islas Malvinas generó un conflicto diplomático innecesario con el Reino Unido. A su entender, ese tipo de intervenciones pueden tener consecuencias delicadas en el plano internacional y afirmó que “podría ser considerado una declaración de guerra”.

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La entrevista, que se extendió durante más de una hora, recorrió algunos de los principales ejes del debate político impulsado por el oficialismo. Entre cruces con los periodistas y definiciones sobre geopolítica, inmigración, soberanía y política exterior, Lemoine defendió las posiciones del Gobierno y desarrolló una visión que vincula buena parte de esas discusiones con una disputa ideológica de alcance internacional.

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