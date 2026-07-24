El Salvador

De Sonsonate al oriente con sequía: seis gremiales salvadoreñas adelantaron la siembra y reportan una cosecha exitosa

El testimonio de Blanca Miriam Sarmiento de Zepeda una productora, ilustra el cambio de estrategia y sus resultados en maíz y frijol. Mientras tanto, la falta de lluvia presiona otras regiones. La apuesta ahora mira pozos, reservorios y sistemas ambulantes

Guardar
Google icon
Mesa de Agricultores nacionales de El Salvador presentan resultados de primera cosecha de 2026.
Mesa de Agricultores nacionales de El Salvador presentan resultados de primera cosecha de 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador y seis gremiales de productores agrupadas en la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios Anta, sostienen que la decisión de adelantar las siembras a finales de abril y comienzos de mayo permitió asegurar parte de la cosecha del ciclo agrícola 2026 en medio de un año descrito como atípico, problemático e impredecible, con una apuesta que busca reducir la dependencia del invierno y sostener la seguridad alimentaria.

Según declaraciones recogidas por Infobae, el plan se concentró en 12 zonas con presencia constante o intermitente de lluvias: Ahuachapán norte y sur, Santa Ana centro, Sonsonate norte, La Paz centro, San Vicente centro, Morazán norte y Cabañas norte, entre otras áreas mencionadas por los agricultores en conferencia de prensa este viernes.

PUBLICIDAD

El resultado que reportaron productores de Anta y equipo técnico del MAG incluye 135,000 manzanas de maíz en plena madurez, con un promedio calculado de 90 quintales por manzana para un total de 12 millones de quintales; 30,000 manzanas de frijol, con un rendimiento estimado de 30 quintales por manzana para 900,000 quintales; y 3,600 manzanas de hortalizas, con las que prevén cubrir el 70% del consumo nacional.

Ese es el dato central del anuncio: las gremiales, el MAG y productores privados afirman que la producción quedó asegurada con siembras tempranas, semillas de alto rendimiento, asistencia técnica oportuna e insumos entregados a tiempo.

PUBLICIDAD

La meta inmediata, de acuerdo con el comunicado del grupo de gremiales, es garantizar el consumo nacional y evitar la especulación o el alza de precios de productos básicos.

Mesa de Agricultores nacionales de El Salvador presentan resultados de primera cosecha de 2026.
Mesa de Agricultores nacionales de El Salvador presentan resultados de primera cosecha de 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El programa cubrió 40% de los insumos y los productores aportaron 60%

Mateo Rendón coordinador de la Mesa Agropecuaria dijo al medio que la decisión de sembrar en la transición de lluvias de abril y mayo fue “técnicamente sustentada” y respondió a la evaluación de que no convenía esperar a junio.

En su explicación, sostuvo que la sequía y la canícula podían coincidir, como ocurre ahora en varias zonas, y dejar en problemas a quienes sembraron más tarde.

Rendón afirmó: “No debíamos de sembrar en junio, porque sabíamos el riesgo de que la sequía y la canícula se iban a unir”. También precisó que el apoyo estatal no se entregó en dinero, sino en insumos como semillas, tratadores de semillas, sulfato, fórmula, foliares, fungicidas e insecticidas.

La distribución de la inversión, según el comunicado, fue de 60% aportado por los productores y 40% por el Programa Aumento a la Producción del MAG.

Rendón agregó que la entrega fue organizada con listados e inventarios elaborados por las gremiales y cooperativas para asignar los insumos según la zona y el tipo de producción.

Sobre los costos, el dirigente explicó a Infobae que sembrar una manzana con insumos ronda entre USD 1,300 y USD 1,400 en condiciones normales, mientras que con riego puede subir a USD 2,000.

La diferencia, dijo, encarece la producción, pero también ofrece mayor certeza sobre la cosecha frente a la incertidumbre del régimen de lluvias.

Mesa de Agricultores nacionales de El Salvador presentan resultados de primera cosecha de 2026.
Mesa de Agricultores nacionales de El Salvador presentan resultados de primera cosecha de 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La sequía en Oriente empuja la estrategia de ampliar el riego

Rendón señaló que el principal problema climático se concentra en el oriente del país, donde hay maizales sembrados desde el 17 de junio con poca lluvia. Frente a ese escenario, el ministerio busca incorporar al programa a agricultores con acceso a tierras cercanas a ríos, lagos, lagunas, reservorios, pozos o punteras para que puedan trabajar con o sin invierno.

El nuevo objetivo planteado por el sector es producir alimentos sin depender del invierno mediante el uso de aguas de ríos, lagos, lagunas y presas, además de tierras mecanizadas y bajo riego, apertura de pozos y punteras, construcción de reservorios y dotación de sistemas de riego ambulante, descritos como achicadoras. Rendón añadió que existe un plan para 60,000 manzanas con riego y posibilidad de mecanización.

La recomendación técnica para quienes todavía siembran en mayo o inicios de junio apunta al uso de semillas de alto rendimiento y resistentes a la sequía, a las altas temperaturas y a la radiación ultravioleta.

El coordinador sostuvo que ese tipo de variedades también se está impulsando en maíz y frijol, junto con aplicaciones foliares para complementar los costos de producción.

Mesa de Agricultores nacionales de El Salvador presentan resultados de primera cosecha de 2026
Blanca Aliria, líder comunitaria que pertenece a la Mesa de Agricultores nacionales de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La experiencia de Blanca Miriam Sarmiento de Zepeda, productora de San Julián, en Sonsonate, fue presentada como ejemplo de ese cambio. La líder de la cooperativa Las Maravillas contó que sembró por primera vez el 25 de abril, cuando antes lo hacía entre el 15 y el 20 de mayo, y dijo que ahora tiene el maíz entrando en maduración y frijoles en buen estado.

Sarmiento de Zepeda, que afirmó tener 20 años como productora y cuatro manzanas sembradas, explicó que en su cooperativa hay 72 socios y que las parcelas están rodeadas por un río. Según relató, esa disponibilidad de agua abre la posibilidad de trabajar también en verano y en época seca con apoyo gubernamental para riego.

La productora aseguró que nunca habían tenido una cosecha como la actual y atribuyó ese resultado a la semilla entregada por el programa. Describió plantas resistentes a ocho días sin lluvia y mazorcas que, en muchos casos, desarrollaron dos elotes por mata.

En su testimonio al medio, resumió la decisión que tomó junto con su esposo y su comunidad antes de adelantar la siembra: “Arriesguémoslo”.

También convocó a más mujeres a incorporarse como productoras y líderes agrícolas, en un contexto en el que, dijo, el país necesita mantener activa la producción de maíz, frijol y hortalizas.

Temas Relacionados

Ministerio de AgriculturaAgriculturaAgricultoresEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ortega, 80 años y un 19 de julio bajo la lupa: marcha lenta, frase “Aquí no volverá a haber elecciones” y la sombra de la sucesión

Un médico exiliado que atendió a la familia Ortega Murillo hasta 2018 interpreta la escena en Managua como algo más que un acto político. Describe señales físicas y plantea qué busca asegurar el régimen antes de 2027

Ortega, 80 años y un 19 de julio bajo la lupa: marcha lenta, frase “Aquí no volverá a haber elecciones” y la sombra de la sucesión

Continúa la canícula en El Salvador: calor extremo y lluvias puntuales para el fin de semana

El territorio salvadoreño enfrenta altas temperaturas y lluvias vespertinas, mientras el Ministerio de Medio Ambiente advierte sobre condiciones climáticas adversas y recomienda precaución ante la persistente sequía meteorológica

Continúa la canícula en El Salvador: calor extremo y lluvias puntuales para el fin de semana

Tecnológico de Costa Rica se consolida como la universidad más sostenible del país y entra al top 200 mundial en acción climática

El TEC fue la institución de educación superior del país con mejor desempeño en el THE Sustainability Impact Ratings 2026, una clasificación que evalúa la contribución de las universidades al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Tecnológico de Costa Rica se consolida como la universidad más sostenible del país y entra al top 200 mundial en acción climática

El Ministerio de Energía y Minas mantendrá la supervisión actual para la gasolina E-10 desde el 22 de agosto de 2026

La cartera afirmó que aplicará el sistema de control vigente para todos los hidrocarburos, basado en el artículo 42 de la ley del sector, sin diseñar una ruta específica por el componente de biocombustible

El Ministerio de Energía y Minas mantendrá la supervisión actual para la gasolina E-10 desde el 22 de agosto de 2026

El Gobierno de Guatemala inicia la fase cero para definir un nuevo aeropuerto internacional

La planificación evalúa la ubicación, las especificaciones y la factibilidad de una terminal que complemente y luego reemplace parte de La Aurora, dentro del plan maestro del sistema aeroportuario con horizonte a 2044

El Gobierno de Guatemala inicia la fase cero para definir un nuevo aeropuerto internacional

TECNO

La razón por la que los chatbots generan una sensación de intimidad difícil de ignorar

La razón por la que los chatbots generan una sensación de intimidad difícil de ignorar

El reto de Colombia: transformar la ciencia en tecnología e innovación desde las universidades

Los chips Neuralink de Elon Musk permiten manejar sillas de ruedas usando solo el cerebro

Elon Musk pronostica que la inteligencia artificial superará a la humana en cinco años y anticipa una economía dominada por robots

Cómo iniciar sesión con video selfie para acceder a tus cuentas de Google

ENTRETENIMIENTO

Sean “Diddy” Combs, en confinamiento solitario tras un altercado con otro recluso dentro de la cárcel

Sean “Diddy” Combs, en confinamiento solitario tras un altercado con otro recluso dentro de la cárcel

Todo lo que debes saber del regreso de ‘Soy Luna’ con su cuarta temporada

Karol G da inicio a su gira por EE. UU. con conciertos en 16 ciudades: fechas, invitados y detalles del Tropitour

Christopher Nolan sobre el impacto de La Odisea: “Definitivamente llegué al límite de mi resistencia”

Las fotos de Nicole Kidman con Michael Reinstein: quien es el empresario que desató rumores de romance

MUNDO

Tensión en Medio Oriente: el petróleo cerró por debajo de los USD 100 mientras Wall Street cotizó mixto

Tensión en Medio Oriente: el petróleo cerró por debajo de los USD 100 mientras Wall Street cotizó mixto

Donald Trump aseguró que Estados Unidos e Irán están negociando, pero que Teherán no está listo para un acuerdo

Los estados miembros de la CPI destituyeron al fiscal Karim Khan

Tras los ataques a petroleros saudíes, los hutíes niegan haber cerrado el estrecho de Bab al-Mandeb al tráfico internacional

El canciller Friedrich Merz decidió cambiar el gabinete alemán para frenar el avance de la ultraderecha antes de elecciones clave