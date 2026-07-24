Los cinco partidos que darán continuidad a la primera fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Jugadores de fútbol de la Liga Argentina aparecen en diversas acciones durante los partidos previos a la jornada del viernes del Torneo Clausura.

Luego del Mundial 2026, el fútbol argentino retomó su agenda y dio comienzo al Torneo Clausura. Este viernes habrá cinco partidos que darán continuidad a la primera fecha del campeonato, que comenzó ayer.

En primer turno, Gimnasia de Mendoza recibirá a Central Córdoba por la Zona A, desde las 16.45. Luego, a partir de las 19, habrá dos duelos en simultáneo: Racing vs Gimnasia y Esgrima La Plata y Vélez vs Instituto. Cerrarán la jornada a las 21.15 Platense-Unión y Huracán-Banfield.

PUBLICIDAD

GIMNASIA (MENDOZA) VS CENTRAL CÓRDOBA

Jugadores de Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero abrirán la jornada del viernes

En Mendoza, Gimnasia y Central Córdoba abrirán la primera fecha de la Zona A en el Torneo Clausura. El partido comenzará a las 16.45 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con arbitraje de Andrés Gareano y televisación de TNT Sports.

PUBLICIDAD

El Lobo mendocino es uno de los equipos que ascendió esta temporada y en el Torneo Apertura realizó una gran campaña, sumando 19 puntos y alejándose de la zona de descenso. El objetivo de los comandados por Darío Franco será mantener la categoría, pero también soñar con pelear la clasificación a los playoffs.

Por su parte, para el Ferroviario –que tendrá a Sebastián Domínguez como director técnico– el objetivo será mejorar los 15 puntos que cosechó en el Apertura y engrosar el promedio para no tener problemas con la permanencia a futuro. De igual manera, Domínguez aún no estará en el banco y las decisiones recaerán en la dupla compuesta por Matías Villavicencio y Emiliano Romero.

PUBLICIDAD

Probables formaciones:

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Juan Franco o Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Ignacio Sabatini, Fermín Antonini, Julián Ceballos; Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

PUBLICIDAD

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Alan Laprida, Matías Vera, Tiago Cravero, Diego Barrera; Ezequiel Naya y Michael Santos. DT: Matías Villavicencio- Emiliano Romero.

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Árbitro: Andrés Gareano

VAR: Fabrizio Llobet

Hora: 16.45

TV: TNT Sports

RACING VS GIMNASIA

Racing recibirá a Gimnasia

En el Cilindro, Racing se presentará ante su público desde las 19 ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la Zona B del Clausura. Nicolás Ramírez impartirá justicia y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

PUBLICIDAD

La Academia, que no contará con el goleador Adrián Maravilla Martínez ni Marco Di Cesare por suspensión, tendrá el debut en el torneo de Juan Pablo Vojvoda como entrenador tras la salida del histórico Gustavo Costas. El flamante DT ya se había estrenado con una victoria en la Copa Argentina frente a Defensa y Justicia por 4-1 para avanzar a los octavos de final.

Por su parte, luego de un buen semestre anterior, en el que llegó a cuartos de final del Torneo Apertura, el Lobo buscará dar el golpe en Avellaneda. De la mano del Pata Ariel Pereyra, los platenses lograron hilvanar siete victorias consecutivas antes de quedarse eliminados con River en el Monumental.

PUBLICIDAD

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa, Alejandro Tello; Matías Zaracho, Matko Miljevic, Santiago Solari; Tomás Pérez o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

PUBLICIDAD

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Estadio: Juan Domingo Perón

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 19

TV: ESPN Premium

VÉLEZ VS INSTITUTO

Vélez será local ante Instituto de Córdoba

Vélez e Instituto se enfrentarán en Liniers por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El partido tendrá lugar en el estadio José Amalfitani desde las 19, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de TNT Sports.

PUBLICIDAD

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, con algunas bajas como la del goleador Braian Romero (se fue a Olimpia) y el arquero Álvaro Montero (a Boca) intentará repetir la buena primera fase en el Apertura, donde terminó tercero en la zona. Luego, fue eliminado rápidamente por Gimnasia, pero aún mantiene ilusiones en Copa Argentina a la espera del partido de octavos de final ante el Xeneize.

La Gloria, de irregular torneo anterior y sin clasificación a playoff por diferencia de gol, tendrá como objetivo meterse en los duelos mata-mata y por qué no soñar con entrar a alguna copa internacional.

Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Florián Monzón y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera, Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Adrián Franklin

Hora: 19

TV: TNT Sports

HURACÁN VS BANFIELD

Huracán y Banfield se medirán en Parque Patricios

En Parque Patricios habrá acción con el duelo entre Huracán y Banfield. El partido, correspondiente a la Zona B, comenzará a las 21.15, con arbitraje de Juan Pafundi y televisación de ESPN Premium.

Los dirigidos por Diego Martínez lograron meterse entre los mejores ocho equipos de su grupo en el Torneo Apertura y dieron uno de los batacazos al eliminar a Boca Juniors en La Bombonera. Sin embargo, cayeron en cuartos de final con Argentinos. El objetivo será repetir o mejorar la actuación.

El Taladro, en tanto, vive otra realidad. Los de Pedro Troglio cosecharon apenas 18 puntos y buscarán seguir sumando para alejarse de la zona caliente por la permanencia y por qué no intentar clasificarse entre los ocho.

Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel; Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.

Estadio: Tomás A. Ducó

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Laura Fortunato

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

PLATENSE VS UNIÓN

Platense recibirá a Unión de Santa Fe

En Vicente López, Platense y Unión de Santa Fe cerrarán la jornada del viernes del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 21.15, con arbitraje de Sebastián Martínez y transmisión de TNT Sports.

El Calamar ha realizado un semestre histórico en la Copa Libertadores, donde accedió a los octavos de final en su primera participación y aguardará su serie ante Coquimbo Unido de Chile que comenzará recién el 12 de agosto en Buenos Aires. Los dirigidos por Walter Zunino intentarán llevar ese buen rendimiento internacional al plano local.

Por su parte, el Tatengue se clasificó el semestre anterior a los octavos de final por diferencia de gol con Instituto, pero dio el batacazo al vencer en Mendoza al líder Independiente Rivadavia. En cuartos de final no pudo con el campeón Belgrano, pero los de Leonardo Madelón quieren repetir y seguir sorprendiendo.

Probables formaciones:

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido o Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi, Brahian Cuello; Misael Aguirre, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Salomé Di Iorio

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

Tabla de posiciones del Torneo Clausura