Guatemala

El presidente Arévalo anuncia subsidio a los combustibles y prevé destinar unos 453 millones de dólares al apoyo al diésel y la gasolina sin contratar deuda

La iniciativa que enviará el lunes plantea un apoyo de Q12 (unos USD 1.56) por galón de diésel y Q3 (USD 0.39) para gasolina regular, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, como respuesta al alza del crudo y su efecto en pasajes y hogares

Guardar
Google icon
Una infografía detalla un subsidio a combustibles en Guatemala, con una gasolinera, un coche, la bandera nacional y gráficos informativos.
El Gobierno de Guatemala, liderado por el presidente Bernardo Arévalo, implementa un subsidio a combustibles de Q3,480 millones hasta finales de 2026, financiado sin deuda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo anunció este viernes un subsidio directo a los combustibles que, si el Congreso lo aprueba, dará Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular hasta el 31 de diciembre de 2026 para amortiguar el alza internacional del petróleo y su impacto sobre el transporte, el costo del pasaje y el gasto de los hogares.

La propuesta prevé un espacio presupuestario de Q3 mil 480 millones y será enviada al Legislativo el próximo lunes. El Gobierno calcula financiarla con una readecuación interna del presupuesto, sin recurrir a deuda ni afectar los recursos de Salud Pública, Educación ni Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

PUBLICIDAD

Arévalo presentó la iniciativa en conferencia de prensa junto al ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, y el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios. El mandatario vinculó la presión sobre los combustibles con las tensiones bélicas en el estrecho de Ormuz, que han empujado al alza los precios internacionales del crudo.

“El precio de los combustibles, tanto el diésel como la gasolina, está golpeando la economía de las familias guatemaltecas y se siente en quienes llenan el tanque de sus vehículos, pero también en el precio del pasaje que utilizan quienes van a trabajar o estudiar”, dijo el presidente. Luego agregó: “Ningún país de nuestra región está libre de esta realidad. Nos encontramos en medio de una crisis de carácter global”.

PUBLICIDAD

Hombre con traje y gafas, podio de madera con escudo, dos columnas, escaleras rojas alfombradas, pared de madera y cortina azul
Bernardo Arévalo anunció en Guatemala un subsidio a los combustibles con Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular hasta el 31 de diciembre de 2026. (Diario de Centroamérica de Guatemala)

El nuevo subsidio supera al apoyo temporal que venció a inicios de julio

La nueva propuesta es más amplia que el apoyo temporal aprobado en el Decreto 11-2026, vigente entre el 28 de abril y el 2 de julio de este año. Aquel mecanismo contempló Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina, con un costo fiscal cercano a Q2 mil millones.

Según el Ministerio de Energía y Minas, ese subsidio contribuyó a contener la inflación mientras estuvo en vigor. Cuando expiró, los precios volvieron a subir hasta superar los Q40 por galón en algunas estaciones de la capital.

El Ejecutivo sostiene que la diferencia entre los montos asignados al diésel y a la gasolina responde al efecto económico de cada combustible. Barrios explicó que el diésel tiene un impacto tres veces mayor sobre la economía, porque mueve el transporte de personas y mercancías en trayectos cortos y largos.

Arévalo resumió ese criterio con una definición directa: “El apoyo al diésel es mucho más efectivo que el apoyo a la gasolina, que se limita al vehículo en el transporte”. La decisión, según el Gobierno, apunta a contener no solo el gasto de quienes cargan combustible, sino también los costos de movilidad y distribución.

Tres personas sentadas: una mujer, un hombre y otro hombre. La mujer sostiene una tablet. Los hombres visten traje. Detrás, columnas ornamentadas y una bandera de Guatemala
Bernardo Arévalo anunció en Guatemala un subsidio a los combustibles con Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular hasta el 31 de diciembre de 2026. (Diario de Centroamerica)

El Gobierno descarta deuda, precios tope y rebajas tributarias parciales

El ministro de Finanzas Públicas descartó de forma explícita la contratación de nuevos préstamos o cualquier esquema de endeudamiento público para cubrir el subsidio. La respuesta del Gobierno a la suba de los combustibles, por lo tanto, se apoya en una redistribución de partidas ya existentes.

Barrios también rechazó otras salidas discutidas en el debate público. Señaló que eliminar el Impuesto de Distribución de Petróleo y el IVA al diésel solo produciría una rebaja de Q7 por galón, por debajo del beneficio propuesto.

La fijación de precios máximos tampoco avanzará. El ministro de Energía y Minas sostuvo que esa opción contradice la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, que en Guatemala se basa en el libre mercado, y afirmó: “Los precios tope serían una ilegalidad”.

El Ejecutivo prepara controles y una mesa técnica si la crisis se prolonga

La propuesta llegará al Congreso el lunes. Arévalo recordó que el trámite del Decreto 11-2026 demoró cerca de dos semanas entre su aprobación legislativa y su entrada en vigor, del 14 al 28 de abril, aunque estimó que esta vez el plazo podría reducirse porque los reglamentos y mecanismos de control ya existen y solo necesitan ajustes.

El presidente anunció además una mesa técnica para definir medidas adicionales si la crisis energética internacional se extiende más allá del plazo del subsidio. Entre las alternativas en análisis figura la focalización del apoyo, aunque advirtió que ese mecanismo requeriría por lo menos dos meses de preparación.

El Gobierno también prevé reforzar a la Dirección de Asistencia al Consumidor y al MEM para vigilar que no haya especulación en los precios. A la vez, evalúa si el subsidio anterior favoreció el contrabando de combustible hacia países vecinos, con el objetivo de diseñar controles que aseguren que el beneficio se aplique solo dentro del territorio nacional.

En su mensaje final, Arévalo pidió rapidez al Legislativo para aprobar la medida. “Este no es tiempo para divisiones, este no es un tiempo para réditos personales o políticos. Guatemala necesita un Congreso unido que proteja el bolsillo de nuestras familias”, afirmó el presidente. Varias bancadas ya habían expresado su disposición a respaldar una readecuación presupuestaria antes del anuncio oficial, según reportes de medios guatemaltecos del día anterior.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMEMMinfinSubsidio a los combustibles

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ortega, 80 años y un 19 de julio bajo la lupa: marcha lenta, frase “Aquí no volverá a haber elecciones” y la sombra de la sucesión

Un médico exiliado que atendió a la familia Ortega Murillo hasta 2018 interpreta la escena en Managua como algo más que un acto político. Describe señales físicas y plantea qué busca asegurar el régimen antes de 2027

Ortega, 80 años y un 19 de julio bajo la lupa: marcha lenta, frase “Aquí no volverá a haber elecciones” y la sombra de la sucesión

Continúa la canícula en El Salvador: calor extremo y lluvias puntuales para el fin de semana

El territorio salvadoreño enfrenta altas temperaturas y lluvias vespertinas, mientras el Ministerio de Medio Ambiente advierte sobre condiciones climáticas adversas y recomienda precaución ante la persistente sequía meteorológica

Continúa la canícula en El Salvador: calor extremo y lluvias puntuales para el fin de semana

Tecnológico de Costa Rica se consolida como la universidad más sostenible del país y entra al top 200 mundial en acción climática

El TEC fue la institución de educación superior del país con mejor desempeño en el THE Sustainability Impact Ratings 2026, una clasificación que evalúa la contribución de las universidades al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Tecnológico de Costa Rica se consolida como la universidad más sostenible del país y entra al top 200 mundial en acción climática

El Ministerio de Energía y Minas mantendrá la supervisión actual para la gasolina E-10 desde el 22 de agosto de 2026

La cartera afirmó que aplicará el sistema de control vigente para todos los hidrocarburos, basado en el artículo 42 de la ley del sector, sin diseñar una ruta específica por el componente de biocombustible

El Ministerio de Energía y Minas mantendrá la supervisión actual para la gasolina E-10 desde el 22 de agosto de 2026

El Gobierno de Guatemala inicia la fase cero para definir un nuevo aeropuerto internacional

La planificación evalúa la ubicación, las especificaciones y la factibilidad de una terminal que complemente y luego reemplace parte de La Aurora, dentro del plan maestro del sistema aeroportuario con horizonte a 2044

El Gobierno de Guatemala inicia la fase cero para definir un nuevo aeropuerto internacional

TECNO

El reto de Colombia: transformar la ciencia en tecnología e innovación desde las universidades

El reto de Colombia: transformar la ciencia en tecnología e innovación desde las universidades

Los chips Neuralink de Elon Musk permiten manejar sillas de ruedas usando solo el cerebro

Elon Musk pronostica que la inteligencia artificial superará a la humana en cinco años y anticipa una economía dominada por robots

Cómo iniciar sesión con video selfie para acceder a tus cuentas de Google

Cómo hoy las lavadoras ahorran hasta un 65% de energía usando IA: el tipo de tela influye

ENTRETENIMIENTO

Sean “Diddy” Combs, en confinamiento solitario tras un altercado con otro recluso dentro de la cárcel

Sean “Diddy” Combs, en confinamiento solitario tras un altercado con otro recluso dentro de la cárcel

Todo lo que debes saber del regreso de ‘Soy Luna’ con su cuarta temporada

Karol G da inicio a su gira por EE. UU. con conciertos en 16 ciudades: fechas, invitados y detalles del Tropitour

Christopher Nolan sobre el impacto de La Odisea: “Definitivamente llegué al límite de mi resistencia”

Las fotos de Nicole Kidman con Michael Reinstein: quien es el empresario que desató rumores de romance

MUNDO

Tensión en Medio Oriente: el petróleo cerró por debajo de los USD 100 mientras Wall Street cotizó mixto

Tensión en Medio Oriente: el petróleo cerró por debajo de los USD 100 mientras Wall Street cotizó mixto

Donald Trump aseguró que Estados Unidos e Irán están negociando, pero que Teherán no está listo para un acuerdo

Los estados miembros de la CPI destituyeron al fiscal Karim Khan

Tras los ataques a petroleros saudíes, los hutíes niegan haber cerrado el estrecho de Bab al-Mandeb al tráfico internacional

El canciller Friedrich Merz decidió cambiar el gabinete alemán para frenar el avance de la ultraderecha antes de elecciones clave