El presidente Arévalo anuncia subsidio a los combustibles y prevé destinar unos 453 millones de dólares al apoyo al diésel y la gasolina sin contratar deuda

El Gobierno de Guatemala, liderado por el presidente Bernardo Arévalo, implementa un subsidio a combustibles de Q3,480 millones hasta finales de 2026, financiado sin deuda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo anunció este viernes un subsidio directo a los combustibles que, si el Congreso lo aprueba, dará Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular hasta el 31 de diciembre de 2026 para amortiguar el alza internacional del petróleo y su impacto sobre el transporte, el costo del pasaje y el gasto de los hogares.

La propuesta prevé un espacio presupuestario de Q3 mil 480 millones y será enviada al Legislativo el próximo lunes. El Gobierno calcula financiarla con una readecuación interna del presupuesto, sin recurrir a deuda ni afectar los recursos de Salud Pública, Educación ni Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

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Arévalo presentó la iniciativa en conferencia de prensa junto al ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, y el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios. El mandatario vinculó la presión sobre los combustibles con las tensiones bélicas en el estrecho de Ormuz, que han empujado al alza los precios internacionales del crudo.

“El precio de los combustibles, tanto el diésel como la gasolina, está golpeando la economía de las familias guatemaltecas y se siente en quienes llenan el tanque de sus vehículos, pero también en el precio del pasaje que utilizan quienes van a trabajar o estudiar”, dijo el presidente. Luego agregó: “Ningún país de nuestra región está libre de esta realidad. Nos encontramos en medio de una crisis de carácter global”.

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Bernardo Arévalo anunció en Guatemala un subsidio a los combustibles con Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular hasta el 31 de diciembre de 2026. (Diario de Centroamérica de Guatemala)

El nuevo subsidio supera al apoyo temporal que venció a inicios de julio

La nueva propuesta es más amplia que el apoyo temporal aprobado en el Decreto 11-2026, vigente entre el 28 de abril y el 2 de julio de este año. Aquel mecanismo contempló Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina, con un costo fiscal cercano a Q2 mil millones.

Según el Ministerio de Energía y Minas, ese subsidio contribuyó a contener la inflación mientras estuvo en vigor. Cuando expiró, los precios volvieron a subir hasta superar los Q40 por galón en algunas estaciones de la capital.

El Ejecutivo sostiene que la diferencia entre los montos asignados al diésel y a la gasolina responde al efecto económico de cada combustible. Barrios explicó que el diésel tiene un impacto tres veces mayor sobre la economía, porque mueve el transporte de personas y mercancías en trayectos cortos y largos.

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Arévalo resumió ese criterio con una definición directa: “El apoyo al diésel es mucho más efectivo que el apoyo a la gasolina, que se limita al vehículo en el transporte”. La decisión, según el Gobierno, apunta a contener no solo el gasto de quienes cargan combustible, sino también los costos de movilidad y distribución.

Bernardo Arévalo anunció en Guatemala un subsidio a los combustibles con Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular hasta el 31 de diciembre de 2026. (Diario de Centroamerica)

El Gobierno descarta deuda, precios tope y rebajas tributarias parciales

El ministro de Finanzas Públicas descartó de forma explícita la contratación de nuevos préstamos o cualquier esquema de endeudamiento público para cubrir el subsidio. La respuesta del Gobierno a la suba de los combustibles, por lo tanto, se apoya en una redistribución de partidas ya existentes.

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Barrios también rechazó otras salidas discutidas en el debate público. Señaló que eliminar el Impuesto de Distribución de Petróleo y el IVA al diésel solo produciría una rebaja de Q7 por galón, por debajo del beneficio propuesto.

La fijación de precios máximos tampoco avanzará. El ministro de Energía y Minas sostuvo que esa opción contradice la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, que en Guatemala se basa en el libre mercado, y afirmó: “Los precios tope serían una ilegalidad”.

El Ejecutivo prepara controles y una mesa técnica si la crisis se prolonga

La propuesta llegará al Congreso el lunes. Arévalo recordó que el trámite del Decreto 11-2026 demoró cerca de dos semanas entre su aprobación legislativa y su entrada en vigor, del 14 al 28 de abril, aunque estimó que esta vez el plazo podría reducirse porque los reglamentos y mecanismos de control ya existen y solo necesitan ajustes.

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El presidente anunció además una mesa técnica para definir medidas adicionales si la crisis energética internacional se extiende más allá del plazo del subsidio. Entre las alternativas en análisis figura la focalización del apoyo, aunque advirtió que ese mecanismo requeriría por lo menos dos meses de preparación.

El Gobierno también prevé reforzar a la Dirección de Asistencia al Consumidor y al MEM para vigilar que no haya especulación en los precios. A la vez, evalúa si el subsidio anterior favoreció el contrabando de combustible hacia países vecinos, con el objetivo de diseñar controles que aseguren que el beneficio se aplique solo dentro del territorio nacional.

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En su mensaje final, Arévalo pidió rapidez al Legislativo para aprobar la medida. “Este no es tiempo para divisiones, este no es un tiempo para réditos personales o políticos. Guatemala necesita un Congreso unido que proteja el bolsillo de nuestras familias”, afirmó el presidente. Varias bancadas ya habían expresado su disposición a respaldar una readecuación presupuestaria antes del anuncio oficial, según reportes de medios guatemaltecos del día anterior.