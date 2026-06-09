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La emoción por el regreso de Crazy Taxi queda opacada: Sega confirma que uso IA en su desarrollo

La empresa asegura que no se aplicó IA a voces ni a personajes principales

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El juego será lanzado en todas las consolas en 2027.

La confirmación de SEGA sobre la utilización de inteligencia artificial generativa en el desarrollo de Crazy Taxi: World Tour ha marcado de manera negativa el esperado regreso de la franquicia con una fuerte controversia.

El regreso oficial del juego tuvo lugar durante el Xbox Games Showcase 2026, generando una gran expectativa entre los aficionados a los juegos de conducción y a la historia de SEGA. La nueva entrega promete mantener la esencia de la saga, que se ha ganado un lugar entre los títulos más reconocibles de la compañía japonesa.

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Qué esperar del regreso de Crazy Taxi

Crazy Taxi: World Tour está previsto para estrenarse en 2026 en plataformas como PC, Xbox Series X/S y PlayStation 5, además de una versión para Nintendo Switch 2 programada para 2027.

El juego ofrecerá cinco ciudades distintas, varios modos multijugador y el regreso del clásico modo arcade, en un intento de replicar la experiencia original que catapultó a la franquicia al éxito. También incluirá una campaña narrativa, ampliando las posibilidades para los jugadores y manteniendo elementos clásicos, como la frenética jugabilidad acompañada de la música de Offspring.

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Crazy Taxi World Tour, de SEGA
Crazy Taxi: World Tour llegará en 2026 a PC, Xbox Series X/S y PlayStation 5, mientras que la versión para Nintendo Switch 2 saldrá en 2027. (SEGA)

SEGA confirma el uso de inteligencia artificial en el desarrollo

La sorpresa no tardó en aparecer cuando la ficha de Crazy Taxi: World Tour en Steam incluyó un aviso explícito sobre el uso de inteligencia artificial generativa en su desarrollo.

SEGA confirmó que estas herramientas fueron empleadas como apoyo durante la producción del juego, con el objetivo de agilizar ciertas tareas y permitir que el equipo creativo se concentrara en los aspectos más innovadores y artísticos del proyecto.

El mensaje compartido por la compañía aclara: “En SEGA Corporation, utilizamos la IA generativa como herramienta de apoyo para los desarrolladores, con el objetivo de ofrecer mejor contenido a nuestros usuarios y permitir que los desarrolladores se centren más en tareas creativas”.

La empresa fue enfática en señalar que la inteligencia artificial no se utilizó para replicar o imitar las interpretaciones de los actores del juego. Así, ningún contenido generado por IA se relaciona con voces o personajes principales.

Crazy Taxi World Tour, de SEGA
La ficha de Steam de Crazy Taxi: World Tour informó que SEGA usó inteligencia artificial generativa como herramienta de apoyo durante la producción. (SEGA)

El comunicado también enfatiza que la tecnología se empleó fundamentalmente en la creación de assets de fondo, es decir, elementos visuales secundarios que forman parte de los escenarios, y nunca para sustituir funciones humanas esenciales en el desarrollo de personajes o narrativa.

Según SEGA, todos los assets generados mediante IA fueron sometidos posteriormente a revisión y análisis por parte del equipo de desarrollo, garantizando un control humano sobre el resultado final.

La política de transparencia adoptada por SEGA en Steam ha permitido a los usuarios conocer en detalle cómo se integra la IA en el proceso creativo del juego. En palabras de la compañía, se trata de una herramienta “opcional” que permite a los desarrolladores enfocarse en “lo que más importa: entregar mejores juegos a nuestros consumidores”.

Qué han dicho los usuarios sobre el uso de IA

El anuncio de la utilización de IA generativa no fue recibido de manera uniforme por los seguidores de la saga. Tras la revelación en la página de Steam, numerosos jugadores manifestaron su descontento en foros y redes sociales.

Crazy Taxi World Tour, de SEGA
La compañía sostuvo que todos los assets creados con inteligencia artificial fueron revisados por el equipo de desarrollo para mantener el control humano del resultado final. (SEGA)

Algunos usuarios, como maxdeploy en X, expresaron su escepticismo ante la justificación de SEGA, argumentando que “centrarse más en tareas creativas” muchas veces significa dejar de contratar personal para esas mismas funciones.

La respuesta negativa se replicó en plataformas como ResetEra, donde las reacciones incluyeron frases como “No gracias”, “Tienes que estar de broma” y “Esto ya no es crazy”.

La polémica giró en torno a la preocupación de que el uso de IA pueda afectar la calidad y autenticidad del producto final, así como al temor de que estas herramientas terminen reemplazando puestos de trabajo dentro de la industria.

A pesar de la controversia, SEGA mantuvo su postura y no ha dado señales de modificar su política respecto al empleo de inteligencia artificial en el desarrollo de Crazy Taxi: World Tour. Según la empresa, el uso de IA no busca sustituir la creatividad humana, sino optimizar procesos y permitir que los equipos se dediquen a los aspectos más relevantes del diseño y la jugabilidad.

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