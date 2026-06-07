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Internet bajo dominio de los bots: el tráfico automatizado supera por primera vez al humano

Datos recientes sitúan las solicitudes automatizadas por encima de la actividad humana, impulsadas por agentes de inteligencia artificial

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Un mecanismo clave para proteger las plataformas digitales contra el ingreso de bots maliciosos es el conocido sistema CAPTCHA. (Google)
Cloudflare detecta que los bots ya generan la mayoría del tráfico en Internet - (Google)

Por primera vez en la historia de la red, los bots generan más tráfico que los propios usuarios humanos, según datos recientes de una compañía informática. El informe confirma una tendencia que se aceleró en los últimos meses: la automatización, impulsada por la inteligencia artificial, ya domina el flujo de información en Internet.

Este cambio no solo afecta la infraestructura técnica, sino que reabre debates sobre la autenticidad, la privacidad y el futuro de la interacción digital.

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El fenómeno importa hoy porque la expansión de bots (desde rastreadores legítimos hasta agentes de IA que navegan y producen contenido) está alterando la forma en que se mide y se vive la actividad online.

Un primer plano de manos con piel clara pulsando las teclas negras y retroiluminadas de un teclado moderno gris sobre un escritorio oscuro.
Más del 50% del tráfico web ya es automatizado y la IA acelera el fenómeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La línea entre lo humano y lo automatizado es cada vez más difusa, con consecuencias directas en métricas, seguridad y confianza en las plataformas digitales.

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Más del 50% del tráfico ya es automatizado

Según Cloudflare, los bots representan actualmente el 56% del tráfico web global, con picos donde superan el 60%. Este crecimiento explosivo no se debe solo a los bots tradicionales de spam o rastreo, sino a la proliferación de nuevos agentes de IA capaces de navegar, consultar información, generar contenido y ejecutar tareas en nombre de los usuarios. Una sola acción humana puede desencadenar miles de interacciones automatizadas en segundos.

Las diferencias regionales son notables: en Gibraltar, el tráfico de bots supera el 90% de las solicitudes HTTP, y países como Singapur o Irán también muestran cifras muy elevadas. Estos porcentajes no siempre reflejan una “dominación” literal de los bots, sino que factores como el alojamiento de servidores, las VPN y el enrutamiento influyen en la clasificación del tráfico.

No todos los bots son maliciosos. Muchos cumplen funciones esenciales (como indexar páginas, alimentar asistentes digitales, mejorar servicios online o analizar ciberamenazas), pero incluso los bots “buenos” añaden una carga significativa a los servidores y distorsionan las métricas que antes dependían estrictamente del comportamiento humano.

La “teoría de la Internet muerta” vuelve al centro con el auge de agentes de IA - EFE/ César Melgarejo
La “teoría de la Internet muerta” vuelve al centro con el auge de agentes de IA - EFE/ César Melgarejo

El avance de los agentes de IA marca una diferencia cualitativa: ya no estamos ante simples rastreadores, sino ante sistemas capaces de simular interacciones humanas, generar artículos, comparar productos y participar en foros y redes sociales. Esta sofisticación complica la tarea de distinguir entre actividad genuina y simulada, especialmente en plataformas donde el origen del contenido no es transparente.

La teoría de la ‘Internet muerta’ cobra fuerza

La llamada “teoría de la Internet muerta”, que durante años fue considerada una conspiración marginal, ha cobrado nueva relevancia. Sostiene que gran parte de la actividad online ya no proviene de usuarios reales, sino de bots y algoritmos. El auge de los modelos de lenguaje, como los LLM (Large Language Models) que sustentan herramientas como ChatGPT, alimenta la sospecha de que muchos perfiles, publicaciones y comentarios ya no son obra de humanos.

Sam Altman, CEO de OpenAI, ha reconocido que buena parte de las cuentas en plataformas sociales podrían estar gestionadas por sistemas automatizados. Este reconocimiento añade complejidad al debate sobre la autenticidad digital y plantea preguntas urgentes sobre la confianza en la web.

Cuatro señales del dominio automatizado

Quienes defienden la hipótesis de la “Internet muerta” señalan cuatro tendencias:

  1. Generación masiva de contenido por IA: Artículos, reseñas y videos producidos automáticamente para atraer clics o mejorar el posicionamiento en buscadores.
  2. Simulación de interacción humana: Bots que imitan conversaciones, publican comentarios y participan en debates, creando la ilusión de comunidades activas.
  3. Disminución de la creatividad genuina: Los foros y redes sociales tienden hacia la homogeneización y la repetición, desplazando el contenido original.
  4. Dificultad para distinguir lo real de lo sintético: La sofisticación de los bots dificulta identificar qué publicaciones o perfiles son auténticos.

¿Qué sigue para el futuro digital?

Aunque la mayoría del tiempo de uso aún corresponde a personas, la automatización masiva plantea desafíos técnicos, éticos y sociales. La tarea de mantener la autenticidad, proteger la privacidad y desarrollar métodos fiables para identificar el contenido automatizado será central en los próximos años.

La frontera entre lo humano y lo artificial se vuelve cada vez más borrosa. Internet, más que nunca, se enfrenta al reto de preservar su esencia como espacio de interacción genuina en un escenario donde los bots ya son mayoría.

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