Sociedad

Guanacos y pumas en medio de la ruta: la inusual escena en medio de las intensas nevadas en la cordillera

La Secretaría de Ambiente fue notificada luego de reportes en la Ruta Nacional 150, en Iglesia, y en el campamento minero Los Azules

Guardar
Google icon

La acumulación de nieve en la alta montaña sanjuanina cubrió las pasturas y redujo la circulación de los animales silvestres

Las nevadas que afectan a distintas localidades cercanas a la Cordillera de Los Andes continúan entregando imágenes inusuales. En la alta montaña desencadenó un fenómeno que puso en alerta a vecinos, conductores y autoridades ambientales de San Juan: la fauna silvestre comenzó a descender hacia los valles bajos en busca de alimento y refugio, con avistamientos de guanacos sobre rutas nacionales y la confirmación de la presencia de pumas en zonas de actividad humana.

El detonante es la acumulación de nieve en las cumbres, que reduce los espacios de circulación de los animales y cubre las pasturas que constituyen su fuente de alimento. Ante esa presión, distintas especies optaron por bajar a zonas más despejadas, incluyendo caminos y rutas asfaltadas.

PUBLICIDAD

Uno de los avistamientos más llamativos fue el de una manada de guanacos desplazándose sobre la Ruta Nacional 150, en el departamento de Iglesia, una imagen que grafica con claridad la magnitud del éxodo animal que provoca el invierno andino.

Por las nevadas, algunos animales bajan a las rutas en busca de alimento en San Juan
La presencia de un puma en el campamento minero Los Azules encendió la preocupación de especialistas y autoridades ambientales de San Juan

El caso que mayor preocupación generó entre los especialistas fue el del campamento minero Los Azules, donde se divisó un ejemplar de puma merodeando el área. Pero la alerta más delicada llegó desde el departamento de Sarmiento, específicamente desde la localidad de Cieneguita: allí, el análisis de huellas en el terreno confirmó que una hembra del felino transita la zona acompañada de sus cachorros.

PUBLICIDAD

Francisco Lucero, naturalista de Sarmiento, fue quien difundió la advertencia a partir de evidencia recolectada por Sergio Mayorga, según indicó el medio local Diario Huarpe. Las huellas relevadas muestran el paso de la hembra y sus crías cerca del río, lo que encendió las alarmas entre los vecinos de la localidad.

Lucero subrayó que, aunque el puma tiende por instinto a evitar el contacto con personas, una hembra en etapa de crianza que se siente acorralada puede reaccionar de forma defensiva, con el riesgo de accidente que eso implica.

Por las nevadas, algunos animales bajan a las rutas en busca de alimento en San Juan
Una manada de guanacos fue vista sobre la Ruta Nacional 150 en el departamento de Iglesia por el éxodo animal del invierno andino

Ante ese escenario, las autoridades locales solicitaron a la comunidad de Cieneguita que extremen los cuidados: evitar caminar en soledad por áreas rurales y, sobre todo, impedir que los niños circulen sin acompañamiento adulto por zonas de riesgo como el callejón hacia la cancha o los alrededores del río.

La Secretaría de Ambiente ya fue notificada de la situación y tiene previsto realizar el seguimiento del caso para asegurar que los animales continúen su paso sin incidentes.

Más allá de Cieneguita, las autoridades municipales y provinciales emitieron una serie de recomendaciones que aplican para quienes transitan o residen en toda la franja de precordillera afectada. La primera y más enfática: no acercarse, no alimentar y no perseguir a los animales bajo ninguna circunstancia.

Estos desplazamientos responden a una necesidad biológica de supervivencia, y cualquier interferencia humana puede derivar en situaciones peligrosas tanto para las personas como para las propias especies.

Para quienes se encuentren ante un encuentro directo con un puma, el protocolo es preciso: no correr ni dar la espalda al animal, no actuar de forma agresiva ni intentar acorralarlo, mantener la calma y dar aviso inmediato a las autoridades si el ejemplar permanece cerca de viviendas. A los conductores, por su parte, se les recomienda circular con extrema prudencia por rutas de montaña y caminos mineros, dado que la fauna silvestre aprovecha el asfalto despejado para trasladarse entre zonas.

Un punto que los especialistas remarcan con fuerza tiene que ver con el marco legal: tanto el puma como el guanaco son especies protegidas por ley en la provincia de San Juan, remarcó Diario Huarpe. Por eso, el uso de perros para espantar a los animales o la colocación de cebos están terminantemente desaconsejados —y son, además, prácticas ilegales que pueden agravar la situación para la fauna y para la propia comunidad.

La expectativa de naturalistas y autoridades ambientales es que estos ejemplares se encuentren simplemente de paso, forzados por la crudeza del invierno andino a bajar temporalmente de sus hábitats naturales, a la espera de que las condiciones climáticas mejoren para retornar a las cumbres. Mientras tanto, la persistencia del temporal mantiene abierta la posibilidad de nuevos avistamientos en rutas y caminos de la región.

Temas Relacionados

San JuanNieveGuanacosPumasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un pueblo rural anunció que regalará oro a los turistas que lo visiten durante las vacaciones de invierno

Se trata de la localidad de San Luis, La Carolina, que fue fundada en 1792 sobre uno de los puntos más explotados por el virreinato del Río de la Plata para la extracción de este metal. Cuáles son los requisitos para poder participar

Un pueblo rural anunció que regalará oro a los turistas que lo visiten durante las vacaciones de invierno

Denuncian agresiones contra argentinos en España tras la final del Mundial: “Empezaron a tratarnos de genocidas y de racistas”

La asociación MARES aseguró que recibió entre 24 y 26 denuncias de argentinos residentes en distintas ciudades y advirtió que el clima de hostilidad, alimentado por discursos de odio en redes sociales, terminó trasladándose al espacio público tras la final del Mundial

Denuncian agresiones contra argentinos en España tras la final del Mundial: “Empezaron a tratarnos de genocidas y de racistas”

El Gobierno volvió a colocar en Plaza de Mayo las piedras que recuerdan a las víctimas del COVID-19

Fueron colocadas durante la pandemia por familiares de las personas que murieron por la enfermedad, a modo de protesta por la gestión sanitaria. Habían sido retiradas por los festejos que tuvieron lugar durante el mundial y este miércoles las repusieron

El Gobierno volvió a colocar en Plaza de Mayo las piedras que recuerdan a las víctimas del COVID-19

El Museo del Subte abrirá sus puertas con una programación especial por las vacaciones de invierno

Habrá talleres especiales para menores, actividades recreativas y exposiciones. También se celebrarán los 50 años de la Asociación Amigos del Tranvía

El Museo del Subte abrirá sus puertas con una programación especial por las vacaciones de invierno

Chocó a una docente en La Plata, se fugó y lo detuvieron en Quilmes

La mujer resultó lesionada después de ser embestida por una camioneta mientras viajaba con su hijo adolescente en la capital bonaerense. El conductor escapó y fue localizado dos días más tarde

Chocó a una docente en La Plata, se fugó y lo detuvieron en Quilmes

DEPORTES

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

Thiago Almada visitó a la Difunta Correa y San Expedito en San Juan para cumplir una promesa

La singular teoría de un famoso panelista español sobre el origen de las críticas a Argentina en el Mundial: el factor Messi

El fin del “ganar ya”: por qué el tenis argentino cambia la forma de detectar y formar a sus talentos

La descarnada carta con la que Otamendi se despidió de la selección argentina: “Defendí la camiseta con el alma”

TELESHOW

Griselda Siciliani, fuerte en medio de la polémica de Argentina tras el Mundial: “La campaña de estigmatización es un asco”

Griselda Siciliani, fuerte en medio de la polémica de Argentina tras el Mundial: “La campaña de estigmatización es un asco”

El enojo de Jimena Barón con su hijo Momo luego de que gastara miles de pesos sin su permiso

Se estrena la película sobre Ricardo Barreda: Luis Machín, Mercedes Morán y Carla Peterson en una visión feminista del caso

Jimena Monteverde recordó el look que utilizaba en los inicios de su carrera para molestar a un compañero: “Entangada”

Murió Alberto José Ovando, exintegrante de Los Fronterizos y emblema del folclore nacional

INFOBAE AMÉRICA

Ministerio de Educación de Costa Rica suspende lecciones por dos días en comunidades afectadas por fuertes lluvias

Ministerio de Educación de Costa Rica suspende lecciones por dos días en comunidades afectadas por fuertes lluvias

El Mossad desmanteló una red iraní que usaba narcotraficantes como pantalla para planear atentados en Israel

Las autoridades de los 48 Cantones dan al Gobierno de Guatemala 72 horas para quitar aranceles al combustible

“Estamos avanzando a buen ritmo”, afirma el número dos del FMI sobre acuerdo con El Salvador

Panamá activa la búsqueda de diez integrantes de una peligrosa pandilla que opera en la capital