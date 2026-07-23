Murió Alberto José Ovando, exintegrante de Los Fronterizos y emblema del folclore nacional

El folclore argentino perdió el domingo 19 de julio a Alberto José Ovando, barítono e integrante de Los Fronterizos, la agrupación salteña que lleva más de siete décadas como referencia de la música popular del país. La noticia trascendió públicamente en los días posteriores al fallecimiento, cuando el propio conjunto la confirmó a través de sus redes sociales con un comunicado que generó una ola de mensajes de despedida entre músicos, seguidores y referentes culturales de todo el país. Las causas de la muerte no fueron informadas oficialmente.

“Con profundo dolor despedimos hoy a un amigo, a un compañero y a un Fronterizo. Hay personas que dejan una huella imborrable, no solo por su talento, sino también por la calidad humana con la que transitan la vida. Hoy nos toca despedir a quien supo llevar con orgullo la bandera de Los Fronterizos, honrando una historia de tantos años con su voz, su compromiso y su inmenso corazón”, escribieron sus compañeros a través de sus redes. El texto repasó también los años compartidos dentro del conjunto: “Compartimos escenarios, caminos, ensayos, viajes y momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria. Su paso por el grupo forma parte de nuestra historia y de ese legado que seguirá vivo en cada canción”.

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Los Fronterizos confirmaron la muerte de Alberto José Ovando en redes sociales y no informaron las causas del fallecimiento

Ovando se había sumado a la formación de Los Fronterizos en 2023, cuando el músico Miguel Mora reorganizó la agrupación. Desde entonces, ocupó el rol de barítono en el ensamble vocal y también ejecutó instrumentos tradicionales como el bombo y la quena. Su incorporación respondió a la voluntad del conjunto de mantener encendida la identidad de una agrupación que, pese a las décadas transcurridas y los cambios de formación, nunca abandonó el repertorio ni el estilo que la distinguieron desde sus orígenes.

Ese origen se remonta a Salta en 1953, cuando Los Fronterizos se fundaron en pleno auge del folclore argentino de mediados del siglo XX. A lo largo de su historia, el conjunto contó con voces como las de Gerardo López, Eduardo Madeo, Juan Carlos Moreno y César Isella, y llevó la zamba, la chacarera y otros ritmos del norte argentino a escenarios de primer nivel tanto dentro como fuera del país. Uno de los hitos más recordados de su trayectoria fue la actuación en el Carnegie Hall de Nueva York, que consolidó su proyección internacional.

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El comunicado de Los Fronterizos destacó la voz, el compromiso y la trayectoria de Alberto José Ovando dentro del conjunto

El mayor legado discográfico de Los Fronterizos es la grabación de la Misa Criolla, realizada en 1964 junto al compositor Ariel Ramírez. Esa obra se convirtió en una de las referencias más reconocidas de la música latinoamericana y le dio al conjunto una dimensión que trascendió las fronteras del folclore local. La Misa Criolla fue grabada en un momento en que el grupo atravesaba uno de sus períodos de mayor visibilidad, y su vigencia se mantiene hasta hoy como parte del repertorio que cualquier formación del conjunto incluye en sus presentaciones.

La muerte de Ovando golpeó con particular fuerza en Salta, provincia donde Los Fronterizos tienen una presencia inseparable de la identidad cultural. Sus canciones acompañaron peñas, festivales y encuentros familiares durante generaciones, y el conjunto fue uno de los vehículos principales para que la poesía y la música del norte argentino se conocieran en el resto del país y en el exterior. Desde que se difundió la noticia, músicos y referentes de la cultura popular salteña expresaron su pesar en redes sociales con fotografías, canciones y mensajes de homenaje.

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Alberto José Ovando se sumó a Los Fronterizos en 2023, cuando Miguel Mora reorganizó la histórica agrupación salteña

El comunicado de la agrupación cerró con una despedida que sintetizó el lugar que Ovando ocupó dentro del grupo: “Que vueles alto, querido amigo. Nosotros seguiremos cantando, sabiendo que, de alguna manera, tu voz siempre nos acompañará. Hasta siempre, Alberto José Ovando. Hasta siempre, Fronterizo”, publicaron sus compañeros.