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La descarnada carta con la que Otamendi se despidió de la selección argentina: “Defendí la camiseta con el alma”

El experimentado marcador central se retiró de la Albiceleste tras disputar el Mundial 2026. Este jueves se sumó a los entrenamientos de River Plate

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El marcador central escribió una carta de su recorrido en el combinado nacional de Argentina

Nicolás Otamendi disputó su último certamen con la selección argentina en el Mundial 2026. El experimentado marcador central vistió por última vez la casaca albiceleste en la derrota en la final contra España por 1 a 0. Luego de entrenarse por primera vez con los colores de River Plate, el General escribió una carta en sus redes para despedirse del combinado nacional, ya que hace varios meses confirmó que la Copa del Mundo sería el cierre de su etapa.

Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos. El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto porque este grupo lo intentó hasta el último segundo”, inició el comunicado de Otamendi.

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En esta misma línea, continuó: “Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida. Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño. Gracias a mi familia. Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos”.

Otamendi disputó un total de 138 partidos con la casaca Albiceleste: ganó el Mundial 2022, dos Copas Américas y la Finalissima (@nicolasotamendi30)
Otamendi disputó un total de 138 partidos con la casaca Albiceleste: ganó el Mundial 2022, dos Copas Américas y la Finalissima (@nicolasotamendi30)

Otamendi también aprovechó su despedida para darle un mensaje a las generaciones futuras. “Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes”, relató el defensor.

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En sus últimas palabras, completó: “Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo. Hasta siempre, Selección”.

El mensaje de despedida de Nicolás Otamendi estuvo acompañado por un conmovedor video. En este repasa su trayectoria en la Selección: desde su primer gol con asistencia de Lionel Messi a los títulos que consiguió en la etapa con Lionel Scaloni. El defensor fue pieza fundamental en la Finalissima, las dos Copas Américas (2021 y 2024) y la Copa del Mundo de Qatar 2022. A su vez, ingresó en casi todos los partidos en la edición de 2026.

Otamendi disputó un total de 138 partidos con la casaca Albiceleste tras su debut en 2009. En la jornada del jueves, el marcador central de 38 años se sumó a los entrenamientos de River y estará disponible para debutar el día sábado contra Barracas Central en el equipo dirigido por Eduardo Chacho Coudet.

LA CARTA DE DESPEDIDA COMPLETA DE NICOLÁS OTAMENDI

El mensaje de Otamendi para despedirse de la selección argentina
El mensaje de Otamendi para despedirse de la selección argentina

Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera.

Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dió el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos.

El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo.

Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida.

Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño.

Gracias a mi familia. Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos.

Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes.

Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida.

Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo.

Hasta siempre, Selección

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