Los empleados de comercio recibirán un aumento salarial de 5,7% en tres tramos: cómo queda el sueldo mínimo en julio

Los trabajadores mercantiles recibirán el aumento pactado en la paritaria en tres tramos del 1,9% cada uno. (Europa Press)

Se firmó una nueva revisión paritaria mercantil y las partes acordaron un incremento del 5,7% en forma de asignación remunerativa y no acumulativa, que se abonará en tres tramos entre julio y septiembre. El acuerdo también contempla el pago de una suma extraordinaria y la prórroga de la incorporación de una suma fija no remunerativa a las escalas básicas.

El nuevo acuerdo fue suscripto por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), en el marco de la paritaria para la actividad mercantil.

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Según detallaron desde CAME, las partes pactaron un incremento salarial del 5,7% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75. Para el cálculo se tomará como base los valores expresados para el mes de junio de 2026, más las sumas de carácter no remunerativo vigentes a esa fecha.

Cómo se aplicará el aumento

El incremento del 5,7% se pagará de manera escalonada, en tres tramos del 1,9% cada uno. El primer tramo se abonará a partir del mes de julio de 2026, el segundo a partir de agosto de 2026 y el tercero a partir de septiembre de 2026.

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El salario básico de la categoría más baja del convenio ascenderá a $1.282.023 en julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del entendimiento, y en atención a la situación actual, los firmantes acordaron además prorrogar la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 vigente, que se irá sumando a las escalas básicas convencionales en seis cuotas de $20.000 cada una: la primera con los básicos de diciembre de 2026, y las siguientes con los básicos de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2027, respectivamente. Las sumas no remunerativas pendientes de incorporación se liquidarán de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del acuerdo suscripto el 26 de marzo de 2026.

Una asignación extraordinaria

Por otra parte, se pactó el pago de una asignación extraordinaria y por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo, por el importe de 50.000 pesos. Esta suma se pagará en dos partes: $25.000 se liquidarán junto con el sueldo del mes de julio de 2026 y los otros $25.000 junto con el sueldo del mes de agosto de 2026.

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Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de julio de 2026. Las partes asumieron el compromiso de reunirse en octubre de este año para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido en el período.

El comunicado de CAME aclaró, por último, que los incrementos de este acuerdo no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, aunque las sumas resultantes de los incrementos pactados constituirán el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

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La postura de Faecys

Desde Faecys remarcaron que el convenio mantiene la dinámica de monitoreo constante sobre la situación económica, con el objetivo de garantizar que el poder adquisitivo no quede rezagado frente a la evolución de los precios en el primer semestre del año.

El secretario general de Faecys destacó la voluntad de sostener un diálogo responsable y constructivo entre las partes.

El secretario general de la entidad, Armando Cavalieri, se refirió al convenio alcanzado. “Este acuerdo refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial”, señaló. Y agregó: “La negociación colectiva sigue siendo la herramienta más valiosa para encontrar soluciones equilibradas que contemplen la realidad de los trabajadores y de las empresas”.

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Cavalieri también hizo referencia a la situación de los sectores más afectados dentro del comercio. “Somos conscientes de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, particularmente el comercio, donde muchas pymes y comercios de cercanía enfrentan un escenario muy complejo”, indicó. “Por eso buscamos un entendimiento que contribuya a preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a la actividad durante los próximos meses”, concluyó.

Cuánto cobrará un empleado de comercio en julio

En junio, antes de la aplicación de este acuerdo, el salario de la categoría más baja del convenio, Maestranza “A”, estaba compuesto por un básico de $1.113.585 más la suma fija de $120.000, lo que arrojaba un total de 1.233.585 pesos.

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Según lo establecido en el nuevo convenio, el primer tramo del incremento, del 1,9%, se calcula sobre los valores expresados para junio de 2026, incluyendo la suma no remunerativa vigente a esa fecha. Al aplicar el 1,9% sobre los $1.233.585, el nuevo básico de julio para esa categoría queda en 1.257.023 pesos.

A ese monto se le suman los $25.000 correspondientes a la primera cuota de la asignación extraordinaria y por única vez pactada en este acuerdo. De esta manera, el salario total de la categoría más baja del convenio para el mes de julio de 2026 ascendería a 1.282.023 pesos.

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De todas formas, se debe esperar la publicación de las escalas salariales oficiales para confirmar el monto exacto.