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Deezer ya registra más de 90.000 nuevas canciones creadas por IA cada mes

El 85% de las pistas generadas con IA busca inflar reproducciones y obtener regalías de forma fraudulenta

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Deezer reporta más de 90.000 nuevas canciones creadas por inteligencia artificial cada mes en su plataforma. (Europa Press)
Deezer reporta más de 90.000 nuevas canciones creadas por inteligencia artificial cada mes en su plataforma. (Europa Press)

La plataforma de streaming Deezer ha registrado un fenómeno sin precedentes: más de la mitad de los lanzamientos diarios de música nueva en su servicio corresponde ahora a canciones creadas mediante inteligencia artificial (IA).

Según datos divulgados por la propia compañía, en junio de este año la cifra mensual de pistas generadas con IA alcanzó un promedio de 90.000 canciones, superando ampliamente el 10% que representaban en enero de 2025, cuando se contabilizaban alrededor de 10.000 piezas al mes. Este crecimiento acelerado ha encendido alertas en todo el sector musical.

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De acuerdo con registros internos de la plataforma, el volumen de material creado con inteligencia artificial ha seguido una curva ascendente. En enero de 2025, la plataforma reportó unas 10.000 subidas diarias de melodías hechas con IA, equivalentes al 10% del total de lanzamientos.

En abril, la cifra subió a 20.000 pistas diarias (18%), en septiembre a 30.000 (28%), y en noviembre a 50.000 canciones diarias (34%). Entre enero y abril de este año, los porcentajes y cantidades continuaron en alza, pasando de 60.000 a 75.000 pistas diarias, es decir, 39% y 44% del total, respectivamente. Finalmente, en junio se cruzó por primera vez la barrera del 50%, con un promedio mensual de 90.000 canciones generadas con IA.

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Primer plano de una mujer de cabello castaño sentada en un parque, con los ojos cerrados y una sonrisa leve, escuchando música con auriculares blancos con cable.
Un estudio advierte que los autores podrían perder hasta el 24% de sus ingresos para 2028 por la expansión de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia observada en Deezer podría replicarse en otras plataformas de mayor alcance, como Spotify o YouTube Music.

Impacto económico y prácticas fraudulentas

Pese al volumen, las canciones generadas completamente por sistemas de inteligencia artificial representan entre 1 y 3% de las reproducciones totales en Deezer. No obstante, el informe destaca que hasta 85% de estas pistas se producen con fines fraudulentos, principalmente para generar reproducciones artificiales y cobrar regalías de manera indebida. Esta situación plantea desafíos tanto para los servicios de streaming como para la integridad del ecosistema musical.

Un estudio reciente de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores y la consultora PMP Strategy estima que los autores musicales podrían perder hasta 24% de sus ingresos para 2028 por la expansión de la IA en la creación musical, lo que supondría pérdidas cercanas a 4.000 millones de euros. Las cifras ponen de manifiesto el riesgo financiero y creativo que enfrenta la industria.

Deezer ha implementado medidas tecnológicas para identificar y eliminar canciones sintéticas fraudulentas. (Reuters)
Deezer ha implementado medidas tecnológicas para identificar y eliminar canciones sintéticas fraudulentas. (Reuters)

Respuestas de Deezer y el sector

Ante el incremento de contenidos sintéticos, Deezer anunció la eliminación de canciones generadas con IA que se usen para fraudes o que no hayan recibido reproducciones en seis meses. Además, la plataforma fue pionera al etiquetar explícitamente estos contenidos desde hace un año, utilizando una herramienta propia capaz de detectar “artefactos específicos” dejados en el audio por los modelos generativos. Según la empresa, el sistema de detección cuenta con una precisión de 99,8%.

Desde enero de 2026, Deezer ofrece esta tecnología a otras organizaciones del ecosistema musical, incluidas plataformas rivales, sociedades de derechos y distribuidoras.

Alexis Lanternier, CEO de la compañía, declaró: “Hemos llegado a un momento crucial, pero contamos con la tecnología necesaria para estar al tanto de la evolución y la ambición de hacer lo correcto. Si la industria se une y colabora para crear estándares comunes, podremos construir un ecosistema musical sano y sostenible, donde la buena música triunfe”.

Salud auditiva
La presencia de música creada por IA en Deezer pasó del 10% al 50% del total de lanzamientos diarios en poco más de un año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de la moderación y los casos polémicos

El auge de la música creada con inteligencia artificial ha generado situaciones polémicas en servicios líderes como Spotify. En julio del año pasado, la plataforma y otras similares permitieron la distribución masiva de música generada con IA, como el caso de Velvet Sundown, una banda ficticia que acumuló más de un millón de reproducciones antes de reconocer el uso exclusivo de esta tecnología.

A esta situación se sumaron los denominados “artistas resucitados”. Un reporte reveló que Spotify publicó canciones nuevas generadas con IA en los perfiles oficiales de artistas fallecidos, sin autorización de herederos o sellos discográficos.

En septiembre de 2025, la empresa reconoció que el uso de IA representa un reto para la moderación del contenido y actualizó su política, identificando como prioridades la reducción del spam, un mejor etiquetado de contenidos sintéticos y el refuerzo de la prohibición de clones de voz no autorizados.

Además, Spotify anunció una alianza con Sony Music, Universal Music Group (UMG) y Warner Music Group (WMG) para promover el uso responsable de la IA, mediante la licencia de sus catálogos y el desarrollo de herramientas que prioricen los derechos de autores y compositores.

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