Decía ser adiestrador canino y lo detuvieron tras una denuncia por maltrato: encontraron un perro muerto en la pileta de su casa

Los videos que desencadenaron la denuncia y la posterior detención de Federico Mentasti, quien se presentaba como adiestrador de perros (Video/@colmillitos_alrescate)

Una denuncia acompañada por una serie de videos grabados por vecinos derivó en una investigación por maltrato animal en la localidad bonaerense de Pilar. Durante un allanamiento realizado en una vivienda de Del Viso, la Policía Bonaerense encontró un perro muerto con el hocico y las patas atadas dentro de una pileta y rescató otros siete animales que presentaban signos de maltrato. Por el hecho fue detenido Federico Mentasti, quien ofrecía servicios de adiestramiento canino.

El acusado, de 54 años, fue imputado por infracción a la Ley 14.346 de Maltrato Animal y permanece bajo arresto. Según confiaron fuentes judiciales a Infobae, se negó a declarar en la indagatoria ante el fiscal Raúl Casal, titular de la UFI N°1 de Pilar, que lleva adelante el caso.

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Federico Mentasti tiene 54 años y se presentaba como Licenciado en comportamiento animal

Esta historia comenzó el sábado pasado por la mañana, cuando una persona hizo llegar los videos de Mentasti maltratando cruelmente a varios perros a la agrupación proteccionista Colmillitos al Rescate. De inmediato, y de la mano del abogado Marcelo Chumbita, referente en derecho animal, presentaron una denuncia en la Comisaría 4ª de Pilar que, pocas horas después, derivó en un allanamiento de urgencia.

Los videos, que ahora encabezan esta nota y son muy difíciles de mirar, muestran la extrema violencia con la que operaba Mentasti. En el primero de ellos se observa a un perro de raza dogo colgado de una reja. Segundos después, el ahora detenido lo arrastra hasta una pileta, donde lo patea y le hunde la cabeza con un palo.

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Según sostuvo Chumbita, ese perro estaba agonizando y Mentasti “hizo que el resto de los animales lo mordieran” antes de arrojarlo al agua. Esa reconstrucción forma parte de la denuncia presentada y es uno de los hechos que ahora deberá determinar la investigación judicial.

El cuerpo del animal fue encontrado en el fondo de la pileta por los policías que allanaron el domicilio de Mentasti. El dogo presentaba un grado de desnutrición avanzada. Además tenía una correa atada al cuello con mucha presión y el hocico y las patas sujetados con una tanza, según confiaron fuentes del caso a este medio.

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Mentasti sumergiendo al perro en la pileta mientras deja que otro animal lo ataque

En el operativo, la policía junto con integrantes de las agrupaciones Colmillitos al Rescate y Soplo de Vida rescataron otros siete perros que permanecían en condiciones de hacinamiento y presentaban signos compatibles con maltrato. Durante el procedimiento también secuestraron distintos elementos, entre ellos algunos palos, que serán incorporados a la causa para determinar si fueron utilizados para agredir a los animales.

Según pudo saber Infobae, Mentasti no registra antecedentes penales, aunque sí tiene un historial de denuncias realizadas años atrás por hechos similares que ahora podrían incorporarse al expediente.

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Actualmente, todos los perros —entre ellos un Schnauzer y un Pitbull— permanecen bajo custodia judicial y son sometidos a evaluaciones veterinarias. Una vez finalizado el proceso penal, podrán ser dados en adopción.

Recorrida por la casa de Federico Mentasti tras el allanamiento (Video/@colmillitos_alrescate)

El licenciado Mentasti

En tarjetas personales y publicaciones difundidas en redes sociales, Federico Mentasti se presentaba como “Licenciado en Comportamiento Animal”, etólogo y titular de EducABLE K9, un emprendimiento desde el que ofrecía “asesoramiento a propietarios, guías e instituciones con perros problemáticos o de alta exigencia”. Además, exhibía supuestas certificaciones internacionales y figuraba como juez en exposiciones caninas.

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Sin embargo, hasta el momento, esa condición no se encuentra probada más allá de los dichos del propio imputado. “Él refiere ser adiestrador de perros, pero hoy por hoy no está acreditado más que por sus dichos”, precisó una fuente judicial.

En sus tarjetas de presentación, Mentasti promocionaba servicios de adiestramiento canino y rehabilitación de trastornos de conducta de perros

Las publicaciones en sus redes sociales contrastan con la investigación que hoy enfrenta.

Un día antes de que vecinos registraran los videos que dieron origen a la causa, Mentasti difundió una grabación de dos perros junto a un mensaje en el que destacaba “la importancia de la educación temprana y la sociabilización adecuada”. En ese texto sostenía que la mayoría de los problemas de conducta de los animales obedecen al “factor humano” y al “desconocimiento y la ignorancia” de sus dueños.

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En otra publicación, fechada el 10 de julio, también había compartido fotografías en las que mostraba heridas por mordeduras y relataba haber sido atacado por un perro que mantenía bajo su cuidado. Allí aseguraba que se trataba de “un perro muy complicado” y admitía que, si él no podía controlarlo, “muy poco probable que lo pueda manejar un adoptante promedio”. Incluso afirmaba que el animal “iba a tener que tener otro destino”.

Un día antes de que le allanaran el domicilio, Mentasti compratió este posteo en su cuenta de Facebook

Tras conocerse la detención empezaron a circular nuevamente publicaciones realizadas por proteccionistas y particulares desde al menos 2017. En ellas se denunciaban muertes, desapariciones o la devolución de perros en malas condiciones luego de haber sido dejados al cuidado del ahora imputado para su supuesto adiestramiento.

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De momento, Mentasti permanece detenido en la Comisaría 4ª de Pilar mientras avanza la causa. Sin embargo, desde la querella advirtieron que podría recuperar la libertad en las próximas horas debido a que la Ley 14.346 prevé una pena máxima de 15 días a un año de prisión para los hechos investigados, lo que convierte al delito en excarcelable.

“Este caso vuelve a demostrar la necesidad de aumentar las penas por maltrato animal. Hay cuatro proyectos en el Congreso (NdR.: uno de Unión por la Patria y tres de La Libertad Avanza) y esperamos que puedan avanzar”, sostuvo Chumbita. “Queremos que se pongan de acuerdo entre todos para que las penas suban de 2 a 6 años. A este hombre habría que darle el máximo”, agregó.

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