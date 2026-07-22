El Salvador probará un modelo de formación para entregar sillas de ruedas con seguridad

(Foto cortesía FUSAL)

Free Wheelchair Mission y FUSAL realizarán en El Salvador un entrenamiento piloto para distribuidores y subdistribuidores de sillas de ruedas. La iniciativa apunta a mejorar la provisión segura, adecuada y efectiva de estos dispositivos para personas con discapacidad.

El programa convierte a El Salvador en el primer país de la región en aplicar este modelo de formación. Free Wheelchair Mission trabaja con socios en 14 países de América Latina.

¿Cómo será la capacitación y a quiénes alcanzará?

La capacitación está dirigida a organizaciones que participan en la distribución de sillas de ruedas en el país. Entre ellas figuran la Asociación Gente Ayudando Gente, Centro Médico David V. King, Fundación Campo, Fundación para el Desarrollo Social, Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad y Teletón, todas beneficiarias de FUSAL.

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La formación se desarrollará con la metodología de “entrenando al entrenador”. El objetivo es que los participantes incorporen conocimientos técnicos y habilidades para transferirlos luego dentro de sus propias organizaciones y en las comunidades donde trabajan.

La alianza entre Free Wheelchair Mission y FUSAL convertirá al país en el primero de América Latina en aplicar este modelo de capacitación (Foto cortesía FUSAL)

Los contenidos incluirán una introducción a los estándares del programa de Free Wheelchair Mission, además de evaluación y toma de medidas para los usuarios. También abarcarán recomendaciones para seleccionar la silla de ruedas adecuada, ensamblaje, características específicas de los equipos, ajustes, calce correcto, entrenamiento de usuarios y seguimiento posterior a la entrega.

La organización internacional sostiene este enfoque a través de su red global de socios, entre ellos FUSAL, a los que provee entrenamiento, herramientas y acompañamiento para fortalecer la atención a los beneficiarios.

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La alianza entre FUSAL y Free Wheelchair Mission

FUSAL trabaja con Free Wheelchair Mission desde 2007 como socio distribuidor en El Salvador. En esa función, recibe sillas de ruedas y las canaliza mediante una red de organizaciones aliadas que atienden a personas con discapacidad en todo el país.

Nuka Hart, directora ejecutiva de la organización internacional, resumió el propósito del programa en una declaración institucional: “La movilidad cambia vidas, pero el impacto duradero ocurre cuando nuestros socios locales cuentan con las herramientas y capacidades necesarias para servir bien a sus comunidades”.

La alianza entre Free Wheelchair Mission y FUSAL convertirá al país en el primero de América Latina en aplicar este modelo de capacitación (Foto cortesía FUSAL)

Alejandro Poma, presidente de FUSAL, vinculó la nueva capacitación con la trayectoria compartida de ambas entidades: “Por casi 20 años, FUSAL ha trabajado de la mano con Free Wheelchair Mission para mejorar las condiciones de movilidad de las personas con discapacidad en El Salvador. Nos enorgullece el impacto de nuestra sinergia y estamos seguros de que con este entrenamiento contribuiremos a que la provisión de sillas de ruedas sea más segura, efectiva y centrada en las necesidades de cada usuario”.

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El Programa de Ayuda Humanitaria de FUSAL está orientado a mejorar el acceso equitativo y oportuno a servicios de salud y a responder a las necesidades de poblaciones vulnerables. Su trabajo incluye alianzas con organizaciones nacionales e internacionales para facilitar insumos médicos, medicamentos, equipos de asistencia y otros recursos esenciales, además de fortalecer capacidades de organizaciones comunitarias.

En 2026, la fundación cumplirá 40 años de trabajo y dentro de esa conmemoración, la continuidad de la alianza con Free Wheelchair Mission se presenta como una de las líneas de trabajo con las que la entidad busca sostener el acceso a sillas de ruedas y el acompañamiento a organizaciones que atienden a personas con discapacidad en El Salvador.

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La alianza entre ambas organizaciones permitió la entrega de 18.752 sillas de ruedas en el país desde 2007, a través de una red de entidades que atienden a personas con discapacidad en distintas zonas del territorio salvadoreño, según las fundaciones.