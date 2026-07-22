Crimen y Justicia

Robaron una joyería del centro de La Plata, uno de los ladrones escapó en un taxi y cayó tras una intensa persecución

El detenido fue capturado gracias a un operativo que contó con el aporte de comerciantes de la zona y el monitoreo del COM

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Tres delincuentes robaron 20 cadenas de oro junto con dinero en efectivo y escaparon en distintas direcciones. El detenido fue capturado gracias a un operativo que contó con el aporte de comerciantes de la zona y el monitoreo del COM

Tres ladrones irrumpieron en una joyería del centro de La Plata y se llevaron 20 cadenas de oro y dinero en efectivo. Uno de ellos escapó en taxi, pero luego del seguimiento por las cámaras de seguridad municipales y un operativo policial terminó detenido en Gonnet.

El asalto ocurrió en Joyas Center, el local ubicado en calle 8 entre 49 y 50. Según informaron fuentes oficiales a Infobae, dos hombres y una mujer ingresaron al comercio, sustrajeron las cadenas y el efectivo, y emprendieron la fuga por distintos puntos del área.

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La secuencia fue advertida por operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM) de La Plata, quienes, a través de una comunicación radial, tomaron conocimiento del robo y dieron aviso de inmediato a efectivos de la Comisaría 1ra. Al llegar al local, los agentes constataron el hecho y entrevistaron a la responsable del comercio.

Fue esa misma comerciante quien, en paralelo al accionar policial, envió un mensaje al grupo de WhatsApp que comparte con otros negocios de la zona. El aviso se difundió rápido: varios comerciantes del centro lograron identificar los recorridos de fuga de los sospechosos, tomarles fotografías y aportar datos que resultaron determinantes para el operativo.

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Con esa información sobre la mesa, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo cerrojo para interceptar a los tres implicados. Uno de ellos fue localizado en Camino Belgrano y 511, en la localidad de Gonnet, cuando intentaba escapar a bordo de un taxi. Los otros dos —un hombre y una mujer— continúan prófugos y son buscados por los investigadores.

Tras la aprehensión, la causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 y del Juzgado de Garantías N° 3, que tienen a su cargo las actuaciones para avanzar en la identificación y detención de los dos sospechosos restantes, quienes se mantienen prófugos.

Dos hombres y una mujer robaron 20 cadenas de oro y dinero en efectivo de Joyas Center, en calle 8 entre 49 y 50
Dos hombres y una mujer robaron 20 cadenas de oro y dinero en efectivo de Joyas Center, en calle 8 entre 49 y 50

En la noche del domingo, la inseguridad volvió a instalarse como preocupación central entre los trabajadores de las pataformas de transporte en La Plata, con un nuevo robo a un conductor de viajes de aplicación en moto.

El hombre fue víctima de un violento asalto en Villa Elvira, donde resultó herido tras recibir un golpe con la culata de un arma en la boca. El episodio, que ocurrió cerca de las 23.30, expuso una vez más la vulnerabilidad de quienes prestan servicios a través de plataformas digitales en la ciudad.

El chofer, que acudió a un viaje solicitado mediante la aplicación, llegó hasta la zona de calle 97 entre 118 y 119, sin advertir la emboscada que le esperaba. Apenas se detuvo, fue interceptado por un hombre armado que lo amenazó y le propinó un culatazo en el rostro.

Según lo informado por el portal 0221, el agresor lo despojó de la moto Honda Wave de 110 cc que conducía, así como de su teléfono celular, herramienta fundamental para su trabajo diario.

Mientras el asaltante huía del lugar, se le sumó una mujer que habría actuado como cómplice, facilitando la fuga inmediata tras consumar el robo. El conductor, aturdido y lesionado, recibió ayuda de una vecina, quien le prestó un teléfono para que pudiera comunicarse con el 911 y dar aviso a la Policía.

Lamentablemente no es una modalidad nueva, puesto que en los últimos meses, se retieraron los casos en los que delincuentes solicitan viajes a través de aplicaciones, eligiendo puntos específicos para citar a los conductores y perpetrar asaltos.

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