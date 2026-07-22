Crimen y Justicia

Condenaron a un hombre por atacar y amenazar de muerte a su pareja en Santa Fe

La sentencia llegó luego de un juicio abreviado, en el que el hombre reconoció haber ejercido violencia de género. Además, la Justicia lo consideró un reincidente

Guardar
Google icon
Fachada de edificio con cartel azul de Ministerio Público de la Acusación, Unidad Fiscal de Violencia de Género, y señal de prohibido estacionar para Fiscalía
El Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe muestra la sede de su Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, en el contexto de una condena por agresión (mpa.santafe.gov.ar)

Un hombre de 39 años fue sentenciado en la ciudad de Santa Fe por agredir y amenazar a su pareja en un caso que expone la persistencia de la violencia de género en el ámbito doméstico.

La condena, dictada en los tribunales de la capital provincial, establece una pena de un año y cuatro meses de prisión efectiva para Juan Pablo Romero, quien además fue declarado reincidente.

PUBLICIDAD

La decisión judicial, tomada por el juez Nicolás Falkenberg, mediante un proceso de juicio abreviado, surge tras una investigación iniciada a partir de los hechos ocurridos en junio.

El fiscal Ignacio Suasnabar, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), fue el encargado de presentar las pruebas y relatar los sucesos ante el tribunal.

PUBLICIDAD

Los hechos juzgados tuvieron lugar en la madrugada del domingo 7 de junio, en una vivienda del barrio San Lorenzo. De acuerdo con la exposición del fiscal, Romero agredió físicamente a su pareja y la amenazó con quitarle la vida. Horas después, cerca de las 15:00, la violencia se repitió en el mismo domicilio, profundizando el estado de vulnerabilidad de la víctima.

Según detalló Suasnabar, la agresión inicial consistió en golpes de puño en diferentes partes del cuerpo de la mujer, acompañados de amenazas verbales de muerte. Estos episodios se enmarcan en una dinámica de relación desigual de poder, caracterizada por la reiteración de violencia física y verbal ejercida por Romero hacia su pareja.

La investigación permitió probar que las conductas de Romero no constituían hechos aislados, sino que respondían a un patrón de maltrato sostenido en el tiempo. La intervención de la Justicia se activó tras la denuncia y la posterior actuación de las autoridades judiciales, que lograron reunir elementos suficientes para avanzar hacia el juicio abreviado.

En la audiencia, según informó el portal web del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Romero admitió su responsabilidad penal por los delitos de lesiones leves dolosas calificadas —por haber sido cometidas contra una persona con la que mantenía una relación de pareja y en un contexto de violencia de género— y amenazas.

Una mujer con ropa oscura levanta una mano con la palma hacia el frente; su otra mano cubre su rostro en un ambiente oscuro con luz sobre la mano levantada.
Romero admitió su responsabilidad penal por los delitos de lesiones leves dolosas calificadas y las amenazas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El imputado compareció ante el juez junto a su abogado defensor y consintió la atribución delictiva realizada por la Fiscalía, así como el monto y el modo de cumplimiento de la pena. Además, aceptó el carácter efectivo de la condena, lo que implica que deberá cumplir la prisión en un establecimiento carcelario y no podrá acceder a beneficios de excarcelación anticipada.

La víctima, por su parte, fue informada previamente sobre las condiciones del acuerdo y manifestó su conformidad con lo resuelto.

La sentencia dispone que Romero, al ser declarado reincidente, enfrenta restricciones adicionales para futuras libertades condicionales u otros beneficios procesales. El antecedente de reincidencia agrava su situación penal y subraya la gravedad de los hechos juzgados.

De acuerdo con la información difundida, el proceso judicial incluyó la intervención del Ministerio Público de la Acusación, la defensa del imputado, la consulta y el consentimiento de la víctima, y la decisión final del magistrado que presidió la audiencia.

Temas Relacionados

condenahombreprisión efectivaviolencia de géneroparejaSanta Fe

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Decía ser adiestrador canino y lo detuvieron tras una denuncia por maltrato: encontraron un perro muerto en la pileta de su casa

La investigación comenzó tras la difusión de videos grabados por vecinos y una denuncia presentada por proteccionistas. Federico Mentasti, de 54 años, permanece detenido en la Comisaría 4ª de Pilar. IMÁGENES SENSIBLES

Decía ser adiestrador canino y lo detuvieron tras una denuncia por maltrato: encontraron un perro muerto en la pileta de su casa

Discutió con su hermano y lo mató de un escopetazo: lo detuvieron tras 16 días prófugo en Santa Fe

Fernando David Coronel (21) está acusado de haberle disparado a su hermano, Pablo Adrián (37), durante la madrugada del 5 de julio, mientras compartían bebidas alcohólicas

Discutió con su hermano y lo mató de un escopetazo: lo detuvieron tras 16 días prófugo en Santa Fe

Misiones: detuvieron a un hombre por maltrato animal tras la viralización de videos donde les pegaba a perros con un bate

Una cámara de seguridad registró los ataques. La ex del acusado denunció que el hombre ya había protagonizado otros episodios de maltrato hacia sus mascotas. IMÁGENES SENSIBLES

Misiones: detuvieron a un hombre por maltrato animal tras la viralización de videos donde les pegaba a perros con un bate

Mendoza: atropelló a una enfermera con una moto robada, se dio a la fuga y es intensamente buscado

El vehículo involucrado en el siniestro había sido robado poco antes del hecho. Tras embestir a la víctima, el conductor escapó en otro rodado y permanece prófugo. La mujer debió ser asistida

Mendoza: atropelló a una enfermera con una moto robada, se dio a la fuga y es intensamente buscado

Tras cuatro días prófugo, recapturaron al sospechoso que se había fugado de una comisaría de El Calafate

Lo encontraron en una vivienda deshabitada situada en una zona céntrica de la ciudad. Investigan cómo escapó y si alguien lo ayudó a mantenerse oculto

Tras cuatro días prófugo, recapturaron al sospechoso que se había fugado de una comisaría de El Calafate

DEPORTES

El polémico lugar que le asignó la Fórmula 1 a Colapinto en su ranking semanal pese a haber brillado en el GP de Bélgica

El polémico lugar que le asignó la Fórmula 1 a Colapinto en su ranking semanal pese a haber brillado en el GP de Bélgica

Las fotos y videos del ataque a balazos a los micros de los hinchas de Tigre tras el triunfo ante Nacional en Uruguay

“Superestrella”: la burla de Nacional de Uruguay a Tigre por la final del Mundial perdida por Argentina ante España

El escándalo que estalló con una figura de Francia tras el Mundial: “Me destroza ver la crueldad”

La profunda carta de la esposa del Dibu Martínez después de que el arquero puso su futuro en duda en la selección argentina: “Es momento de sanar”

TELESHOW

La furia de Maia Reficco por la supuesta campaña antiargentina en redes: “Me voy a pelear con medio planeta”

La furia de Maia Reficco por la supuesta campaña antiargentina en redes: “Me voy a pelear con medio planeta”

Marcelo Tinelli se despidió de Infobae Mundial con emoción por su vuelta al periodismo: “Me siento en mi casa”

Julieta Poggio celebró dos años de noviazgo con Fabrizio Maida: “Te amo como nunca amé a nadie”

Nazarena Vélez recordó el día que rechazó a Luis Miguel: “El chabón me encantaba, pero no iba a funcionar”

Cinthia Fernández respondió las críticas por no llevar a sus hijas de vacaciones: “Trato de ser la mejor madre que puedo”

INFOBAE AMÉRICA

¡El sello tico en Bogotá! Rosalía detiene su show para rendir homenaje a fans costarricenses

¡El sello tico en Bogotá! Rosalía detiene su show para rendir homenaje a fans costarricenses

¿Qué fue del nacionalismo inglés?: causas y consecuencias del Brexit, a diez años de la separación de Europa

Panamá mantiene un sistema robusto de áreas marinas protegidas

La demanda eléctrica de El Salvador marca un récord por una ola de calor

Fallo judicial salva empleo de los salvadoreños con TPS, pero su futuro sigue en riesgo advierte organización