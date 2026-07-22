Sistema financiero centroamericano acelera su transformación por la digitalización y la inclusión

El sistema financiero centroamericano enfrenta una etapa de transformación marcada por la digitalización, la inclusión financiera y la adaptación a consumidores digitales, según directivos del Grupo Ficohsa al conmemorar sus 32 años de operaciones. La entidad, fundada en Honduras en 1994 y que hoy está presente en seis mercados –Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Estados Unidos–, sostiene que el futuro dependerá de su capacidad de respuesta frente a los cambios económicos y tecnológicos. Así lo informó EFE tras el evento realizado en Tegucigalpa.
Germán Castañeda, vicepresidente de Comunicación Corporativa de Ficohsa, declaró a EFE que la organización se enfrenta al desafío de evolucionar a la par del entorno global. “Este mundo está evolucionando día tras día y nosotros como organización tenemos la responsabilidad de evolucionar al mismo ritmo o inclusive más rápido para poder anticiparnos a todo esto”, expresó el ejecutivo.
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Castañeda subrayó que el sistema financiero desempeña un papel en el desarrollo económico de la región, pero debe responder a nuevos requerimientos de usuarios que solicitan servicios más ágiles, seguros y accesibles.
Según EFE, la estrategia de la entidad se enfoca en fortalecer una operación integrada, capaz de ofrecer servicios consistentes a clientes en todos los países donde opera. “El sistema financiero sigue siendo un motor en cada uno de los países donde estamos operando y es nuestra responsabilidad hacerlo con toda la estrategia posible, con toda la evolución posible, para poder realmente adaptarnos a esas necesidades cambiantes”, explicó Castañeda.
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La digitalización es uno de los principales retos para la banca regional. “Las expectativas de la gente siempre van a estar centradas en cómo potenciar su vida, cómo hacer que ellos puedan prosperar en el camino hacia su futuro”, declaró el vicepresidente de Ficohsa a EFE.
Los datos de expansión y empleo de Ficohsa
Al celebrar su aniversario número 32, la institución reafirmó su apuesta por la innovación como eje para responder a un entorno financiero que exige eficiencia, seguridad y disponibilidad de servicios. Según datos difundidos por la entidad, Ficohsa cuenta con más de 7,100 colaboradores en la región, de los cuales el 58% son mujeres. En el último año, la presencia femenina en puestos de liderazgo aumentó en 24%, informó Ana María Rubio, vicepresidenta regional de Talento Humano, en declaraciones a EFE.
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La visión regional de Ficohsa implica compartir aprendizajes y desarrollar soluciones en banca, seguros y pensiones. “Pasamos de un país a seis países, de poder atender desde un negocio bancario hasta hoy seguros, pensiones, y eso es una enorme oportunidad de poder servir a nuestros clientes en las diferentes etapas de su vida”, señaló Castañeda.
La inclusión financiera como prioridad
EFE informó que otra de las prioridades del grupo es la reducción de las brechas de acceso a servicios financieros, especialmente en comunidades con menor infraestructura bancaria. “No podemos crecer transaccionalmente, no podemos crecer responsablemente si no incluimos a las comunidades, si no somos un elemento transformador en la inclusión financiera”, subrayó el ejecutivo.
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Ficohsa impulsa programas de educación, emprendimiento y desarrollo productivo. Iniciativas como Fundación Ficohsa, Mujeres Adelante y De Mi Tierra buscan generar impacto social en diversos sectores de la región. Rubio resaltó, según EFE, que la estrategia institucional prioriza la formación continua, con un 95% de la plantilla capacitada en ética y anticorrupción, además de la consolidación de una cultura corporativa común en todas las operaciones internacionales.
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