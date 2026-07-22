El Salvador

Sistema financiero centroamericano acelera su transformación por la digitalización y la inclusión

Grupo financiero de Honduras afirmó que la banca regional deberá adaptarse a usuarios que exigen canales más ágiles, seguros y accesibles, en un entorno marcado por cambios económicos y tecnológicos

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Mapas de países centroamericanos, billetes de cien dólares, monedas, alcancías de colores azul, naranja, rosa y verde, escudos plateados y dorados.
Los mapas de los países centroamericanos aparecen rodeados de billetes, monedas, alcancías y escudos que simbolizan las reservas y la defensa financiera ante crisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema financiero centroamericano enfrenta una etapa de transformación marcada por la digitalización, la inclusión financiera y la adaptación a consumidores digitales, según directivos del Grupo Ficohsa al conmemorar sus 32 años de operaciones. La entidad, fundada en Honduras en 1994 y que hoy está presente en seis mercados –Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Estados Unidos–, sostiene que el futuro dependerá de su capacidad de respuesta frente a los cambios económicos y tecnológicos. Así lo informó EFE tras el evento realizado en Tegucigalpa.

Germán Castañeda, vicepresidente de Comunicación Corporativa de Ficohsa, declaró a EFE que la organización se enfrenta al desafío de evolucionar a la par del entorno global. “Este mundo está evolucionando día tras día y nosotros como organización tenemos la responsabilidad de evolucionar al mismo ritmo o inclusive más rápido para poder anticiparnos a todo esto”, expresó el ejecutivo.

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Castañeda subrayó que el sistema financiero desempeña un papel en el desarrollo económico de la región, pero debe responder a nuevos requerimientos de usuarios que solicitan servicios más ágiles, seguros y accesibles.

Según EFE, la estrategia de la entidad se enfoca en fortalecer una operación integrada, capaz de ofrecer servicios consistentes a clientes en todos los países donde opera. “El sistema financiero sigue siendo un motor en cada uno de los países donde estamos operando y es nuestra responsabilidad hacerlo con toda la estrategia posible, con toda la evolución posible, para poder realmente adaptarnos a esas necesidades cambiantes”, explicó Castañeda.

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La digitalización es uno de los principales retos para la banca regional. “Las expectativas de la gente siempre van a estar centradas en cómo potenciar su vida, cómo hacer que ellos puedan prosperar en el camino hacia su futuro”, declaró el vicepresidente de Ficohsa a EFE.

El vicepresidente de Comunicación Corporativa de Ficohsa, Germán Castañeda, fue captado este 21 de julio, durante una entrevista con EFE, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador
El vicepresidente de Comunicación Corporativa de Ficohsa, Germán Castañeda, fue captado este 21 de julio, durante una entrevista con EFE, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Los datos de expansión y empleo de Ficohsa

Al celebrar su aniversario número 32, la institución reafirmó su apuesta por la innovación como eje para responder a un entorno financiero que exige eficiencia, seguridad y disponibilidad de servicios. Según datos difundidos por la entidad, Ficohsa cuenta con más de 7,100 colaboradores en la región, de los cuales el 58% son mujeres. En el último año, la presencia femenina en puestos de liderazgo aumentó en 24%, informó Ana María Rubio, vicepresidenta regional de Talento Humano, en declaraciones a EFE.

La visión regional de Ficohsa implica compartir aprendizajes y desarrollar soluciones en banca, seguros y pensiones. “Pasamos de un país a seis países, de poder atender desde un negocio bancario hasta hoy seguros, pensiones, y eso es una enorme oportunidad de poder servir a nuestros clientes en las diferentes etapas de su vida”, señaló Castañeda.

Persona sostiene un teléfono móvil que muestra una aplicación de simulación de préstamo con gráficos de TCEA y cuotas, sobre un fondo urbano de Lima.
Una persona utiliza una aplicación bancaria móvil para simular un préstamo, en una ilustración que fusiona un entorno digital y el paisaje urbano, enfocada en educación financiera y transparencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión financiera como prioridad

EFE informó que otra de las prioridades del grupo es la reducción de las brechas de acceso a servicios financieros, especialmente en comunidades con menor infraestructura bancaria. “No podemos crecer transaccionalmente, no podemos crecer responsablemente si no incluimos a las comunidades, si no somos un elemento transformador en la inclusión financiera”, subrayó el ejecutivo.

Ficohsa impulsa programas de educación, emprendimiento y desarrollo productivo. Iniciativas como Fundación Ficohsa, Mujeres Adelante y De Mi Tierra buscan generar impacto social en diversos sectores de la región. Rubio resaltó, según EFE, que la estrategia institucional prioriza la formación continua, con un 95% de la plantilla capacitada en ética y anticorrupción, además de la consolidación de una cultura corporativa común en todas las operaciones internacionales.

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