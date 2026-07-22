Guatemala lanza un programa de educación ambiental como reparación tras el impacto de la hidroeléctrica Chixoy

El Programa Nacional de Educación Ambiental Integral busca fortalecer la educación ambiental formal y no formal y vincularla con la memoria de lo ocurrido en Chixoy. (Gobierno de Guatemala)

El Gobierno de Guatemala presentó el Programa Nacional de Educación Ambiental Integral, una iniciativa que se ejecutará entre 2026 y 2029 como parte de las medidas de reparación para las 33 comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy y que, tras una primera etapa focalizada, tendrá alcance nacional.

El plan fue desarrollado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Se presentó este martes 21 de julio con participación del presidente Bernardo Arévalo, durante un acto en el Palacio Nacional de la Cultura, en Ciudad de Guatemala.

Las autoridades indicaron que la estrategia se desplegará primero en las 33 comunidades incluidas en la política de reparación creada en 2014.

El programa responde a una de las acciones establecidas por el Estado dentro de la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy. Su propósito es fortalecer la educación ambiental formal y no formal y vincularla con la memoria de lo ocurrido en los territorios alcanzados por la obra.

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Arévalo sostuvo que la hidroeléctrica de Chixoy es una de las fuentes de energía más importantes del país, pero afirmó que su construcción implicó la destrucción de hogares, terrenos, cultivos y lugares sagrados. También dijo que ese proceso “destruyó el tejido social de 33 comunidades de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché”.

La construcción de Chixoy destruyó hogares, cultivos, lugares sagrados y el tejido social en Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché. (MEM)

El plan se ejecutará con seis ejes y una primera fase en comunidades reparadas

El presidente señaló que la iniciativa constituye una de las medidas de reparación definidas por el Estado y remarcó que fue construida junto con las comunidades afectadas. Según explicó, el diseño incorporó testimonios y experiencias de sus habitantes como base para fortalecer la educación ambiental y la garantía de no repetición.

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El mandatario agregó que el programa busca formar ciudadanía con conciencia crítica sobre el ambiente y los derechos humanos. En ese marco, sostuvo que una de las medidas de reparación consiste en crear un programa de concienciación y educación ambiental formal y no formal para que la memoria del daño causado en Chixoy se transforme en aprendizaje para la sociedad.

Bernardo Arévalo afirmó que la construcción de Chixoy destruyó hogares, cultivos, lugares sagrados y el tejido social en Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché.

Las autoridades informaron que la implementación se organizará mediante seis ejes estratégicos. El Mineduc coordinará los tres primeros, vinculados con la educación ambiental formal, mientras que el MARN quedará a cargo de los tres restantes, orientados a la educación ambiental, en coordinación con otras instituciones y actores comunitarios.

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Educación ambiental, memoria histórica y saberes ancestrales

La ministra de Educación Anabella Giracca explicó que el programa incorpora la educación ambiental como una herramienta para fortalecer capacidades, preservar la memoria histórica y promover el cuidado del ambiente desde los centros educativos.

Añadió que la estrategia comenzará en las comunidades contempladas en la política de reparación y luego se extenderá al resto del país mediante acciones dirigidas a estudiantes, docentes y comunidades educativas.

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales desarrollaron la iniciativa con participación del presidente Bernardo Arévalo. (Gobierno de Guatemala)

Por su parte, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales Patricia Orantes confirmó que su cartera ya realizó las previsiones necesarias para iniciar la implementación durante 2026. También señaló que los contenidos incluirán conocimientos ambientales, saberes ancestrales y acciones orientadas a fortalecer la protección de los recursos naturales y el respeto a los derechos humanos.

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La presentación del programa se realizó con la participación de Arévalo en el Palacio Nacional de la Cultura. Según la agencia oficial, la iniciativa articula educación ambiental, reparación estatal y memoria de las comunidades impactadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy en Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché.