Guatemala

Guatemala lanza un programa de educación ambiental como reparación tras el impacto de la hidroeléctrica Chixoy

La iniciativa funcionará como una medida de reparación para los territorios impactados por la hidroeléctrica Chixoy y arrancará en 33 localidades antes de extenderse al resto del país

Guardar
Google icon
Los contenidos del programa incluirán memoria histórica, saberes ancestrales, protección de los recursos naturales y derechos humanos.
El Programa Nacional de Educación Ambiental Integral busca fortalecer la educación ambiental formal y no formal y vincularla con la memoria de lo ocurrido en Chixoy. (Gobierno de Guatemala)

El Gobierno de Guatemala presentó el Programa Nacional de Educación Ambiental Integral, una iniciativa que se ejecutará entre 2026 y 2029 como parte de las medidas de reparación para las 33 comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy y que, tras una primera etapa focalizada, tendrá alcance nacional.

El plan fue desarrollado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Se presentó este martes 21 de julio con participación del presidente Bernardo Arévalo, durante un acto en el Palacio Nacional de la Cultura, en Ciudad de Guatemala.

Las autoridades indicaron que la estrategia se desplegará primero en las 33 comunidades incluidas en la política de reparación creada en 2014.

El programa responde a una de las acciones establecidas por el Estado dentro de la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy. Su propósito es fortalecer la educación ambiental formal y no formal y vincularla con la memoria de lo ocurrido en los territorios alcanzados por la obra.

PUBLICIDAD

Arévalo sostuvo que la hidroeléctrica de Chixoy es una de las fuentes de energía más importantes del país, pero afirmó que su construcción implicó la destrucción de hogares, terrenos, cultivos y lugares sagrados. También dijo que ese proceso “destruyó el tejido social de 33 comunidades de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché”.

Los contenidos del programa incluirán memoria histórica, saberes ancestrales, protección de los recursos naturales y derechos humanos.
La construcción de Chixoy destruyó hogares, cultivos, lugares sagrados y el tejido social en Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché. (MEM)

El plan se ejecutará con seis ejes y una primera fase en comunidades reparadas

El presidente señaló que la iniciativa constituye una de las medidas de reparación definidas por el Estado y remarcó que fue construida junto con las comunidades afectadas. Según explicó, el diseño incorporó testimonios y experiencias de sus habitantes como base para fortalecer la educación ambiental y la garantía de no repetición.

PUBLICIDAD

El mandatario agregó que el programa busca formar ciudadanía con conciencia crítica sobre el ambiente y los derechos humanos. En ese marco, sostuvo que una de las medidas de reparación consiste en crear un programa de concienciación y educación ambiental formal y no formal para que la memoria del daño causado en Chixoy se transforme en aprendizaje para la sociedad.

Bernardo Arévalo afirmó que la construcción de Chixoy destruyó hogares, cultivos, lugares sagrados y el tejido social en Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché.

Las autoridades informaron que la implementación se organizará mediante seis ejes estratégicos. El Mineduc coordinará los tres primeros, vinculados con la educación ambiental formal, mientras que el MARN quedará a cargo de los tres restantes, orientados a la educación ambiental, en coordinación con otras instituciones y actores comunitarios.

Educación ambiental, memoria histórica y saberes ancestrales

La ministra de Educación Anabella Giracca explicó que el programa incorpora la educación ambiental como una herramienta para fortalecer capacidades, preservar la memoria histórica y promover el cuidado del ambiente desde los centros educativos.

Añadió que la estrategia comenzará en las comunidades contempladas en la política de reparación y luego se extenderá al resto del país mediante acciones dirigidas a estudiantes, docentes y comunidades educativas.

Los contenidos del programa incluirán memoria histórica, saberes ancestrales, protección de los recursos naturales y derechos humanos.
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales desarrollaron la iniciativa con participación del presidente Bernardo Arévalo. (Gobierno de Guatemala)

Por su parte, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales Patricia Orantes confirmó que su cartera ya realizó las previsiones necesarias para iniciar la implementación durante 2026. También señaló que los contenidos incluirán conocimientos ambientales, saberes ancestrales y acciones orientadas a fortalecer la protección de los recursos naturales y el respeto a los derechos humanos.

La presentación del programa se realizó con la participación de Arévalo en el Palacio Nacional de la Cultura. Según la agencia oficial, la iniciativa articula educación ambiental, reparación estatal y memoria de las comunidades impactadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy en Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché.

Temas Relacionados

GuatemalaMedio ambienteHidroeléctrica ChixoyBernardo ArévaloReparación digna

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador probará un modelo de formación para entregar sillas de ruedas con seguridad

Free Wheelchair Mission y FUSAL harán un entrenamiento piloto para organizaciones distribuidoras, con evaluación, toma de medidas, ajustes y seguimiento, para mejorar la provisión adecuada de dispositivos de movilidad

El Salvador probará un modelo de formación para entregar sillas de ruedas con seguridad

Para Kevin O’Reilly, el caso Casimirri revela la impunidad que Nicaragua otorga a condenados por terrorismo

El análisis del exencargado de Negocios de Estados Unidos en Managua sostiene que el quiebre diplomático vuelve a poner en primer plano décadas sin justicia y el dolor de familias marcadas por los crímenes de las Brigadas Rojas

Para Kevin O’Reilly, el caso Casimirri revela la impunidad que Nicaragua otorga a condenados por terrorismo

La pérdida de sueño por el calor nocturno en Centroamérica incrementa el riesgo de deterioro en la salud mental

Un especialista salvadoreño recalcó los problemas que las personas pueden experimentar por la falta de sueño asociada al calor nocturno, como alteraciones en el estado de ánimo, dificultades cognitivas y una mayor vulnerabilidad a trastornos de salud mental

La pérdida de sueño por el calor nocturno en Centroamérica incrementa el riesgo de deterioro en la salud mental

Detectan en Panamá situaciones de vulnerabilidad que inciden en lograr una educación integral y de calidad en el nivel primario

En premedia y media el escenario presenta mayores desafíos, debido a la complejidad de las situaciones que enfrentan los adolescentes

Detectan en Panamá situaciones de vulnerabilidad que inciden en lograr una educación integral y de calidad en el nivel primario

Diputada costarricense Marta Esquivel denuncia penalmente a la contralora Marta Acosta por presunto peculado de servicios

La legisladora sostiene que recursos jurídicos de la Contraloría General de la República (CGR) fueron utilizados para representar personalmente a seis funcionarios demandados en un proceso contencioso-administrativo.

Diputada costarricense Marta Esquivel denuncia penalmente a la contralora Marta Acosta por presunto peculado de servicios

TECNO

Deezer ya registra más de 90.000 nuevas canciones creadas por IA cada mes

Deezer ya registra más de 90.000 nuevas canciones creadas por IA cada mes

Llega la función que faltaba en Android Auto: el velocímetro de Google Maps

Comienzan a construir una supercomputadora de IA: desarrollará medicamentos

Apple podría alquilar iPhone, iPad y Mac a usuarios que no puedan comprarlos

Fundador de Twitter crea su propio Slack donde pueden participar humanos y agentes de IA

ENTRETENIMIENTO

Jonathan Cain, de la banda Journey, cuestiona los mensajes políticos de Bruce Springsteen durante sus conciertos

Jonathan Cain, de la banda Journey, cuestiona los mensajes políticos de Bruce Springsteen durante sus conciertos

La razón por la que Mick Jagger mantiene la política fuera de los conciertos de The Rolling Stones

“La música me ayuda a mantener los pies en la tierra”, afirma Lila Grace Moss al evocar sus años entre festivales

Liam Gallagher destrozó el show de medio tiempo de la final del Mundial: “Un montaje de manicomio”

La increíble coincidencia que reunió a fans de The Beatles con Paul McCartney y Ringo Starr durante un recorrido turístico

MUNDO

Para Kevin O’Reilly, el caso Casimirri revela la impunidad que Nicaragua otorga a condenados por terrorismo

Para Kevin O’Reilly, el caso Casimirri revela la impunidad que Nicaragua otorga a condenados por terrorismo

Donald Trump relanza su guerra comercial con aranceles para 60 economías: Canadá y Brasil, los principales apuntados

Subió a 53 la cifra de muertos por el naufragio de un ferry en Guyana

El Pentágono elevó a USD 37.500 millones el costo de la guerra contra Irán y solicitó más fondos al Congreso

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra objetivos militares del régimen de Irán