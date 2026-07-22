Nicaragua

Para Kevin O’Reilly, el caso Casimirri revela la impunidad que Nicaragua otorga a condenados por terrorismo

El análisis del exencargado de Negocios de Estados Unidos en Managua sostiene que el quiebre diplomático vuelve a poner en primer plano décadas sin justicia y el dolor de familias marcadas por los crímenes de las Brigadas Rojas

Guardar
Google icon
Un hombre de cabello canoso y gafas sostiene una carta rota frente a las banderas de Italia y Nicaragua en una ilustración de acuarela digital.
Una caricatura editorial de Alessio Casimirri con una carta de extradición rota, flanqueado por las banderas de Italia y Nicaragua, simboliza la tensión diplomática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ruptura de relaciones diplomáticas entre Nicaragua e Italia ha reabierto una historia de impunidad y memoria silenciada. Según el exencargado de negocios de Estados Unidos en Managua, Kevin O’Reilly, el conflicto no solo responde a un desacuerdo entre gobiernos, sino que revive el dolor de las víctimas de las Brigadas Rojas y muestra la protección en el país centroamericano bajo el régimen de Daniel Ortega.

Según O’Reilly, la disputa se desató luego de que el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, señalara durante un acto en Madrid: “Italia no comparte nada con la visión de gobiernos extremistas como el de Nicaragua, un país que todavía brinda protección a peligrosos terroristas como Alessio Casimirri”.

PUBLICIDAD

Para el exdiplomático, esta frase sintetiza el conflicto y traduce el reclamo de un país que busca justicia por crímenes de terrorismo aún impunes. Alessio Casimirri, exintegrante de las Brigate Rosse (Brigadas Rojas), fue condenado en Italia por su participación en el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro y por el homicidio de funcionarios judiciales como Girolamo Tartaglione.

O’Reilly subraya que la protección que Nicaragua extiende a Casimirri no solo es una afrenta diplomática, sino un reclamo vigente en la sociedad italiana y para las familias de las víctimas. “Casimirri participó en la muerte de muchos, no solo de Moro, y todas sus vidas tenían valor”, escribe el analista.

PUBLICIDAD

Casimirri, uno de los responsables del secuestro y asesinato de Aldo Moro, obtuvo la nacionalidad nicaragüense y dirige un negocio en Managua (Cortesía: Mesa Redonda).
Casimirri, uno de los responsables del secuestro y asesinato de Aldo Moro, obtuvo la nacionalidad nicaragüense y dirige un negocio en Managua (Cortesía: Mesa Redonda).

El análisis del estadounidense recuerda que Girolamo Tartaglione, abogado napolitano y director de asuntos penales del Ministerio de Justicia, fue asesinado en Roma en 1978. Rechazó escolta policial porque no quería que víctimas inocentes cargaran con las consecuencias de la violencia política. Casimirri lo ejecutó en el vestíbulo de su edificio.

Para O’Reilly, Tartaglione no fue solo un nombre en una crónica policial: “era más que una víctima, más que un titular macabro, un mensaje político o un cadáver ilustre dejado para conmocionar a la opinión pública italiana”.

Cómo Nicaragua protegió a Casimirri

La columna de O’Reilly reseña que el régimen de Daniel Ortega se niega desde hace décadas a extraditar a Casimirri. Cuando Italia pidió la extradición a fines de los años 80, el régimen nicaragüense le otorgó la ciudadanía para blindarlo frente a cualquier intento de repatriación.

El exencargado de Negocios en Managua resalta que Nicaragua califica a Casimirri como refugiado político, pero la justicia italiana lo condenó “en ausencia” a seis cadenas perpetuas por varios asesinatos y atentados.

La reacción oficial de Managua calificó de “injustificadas, agresivas e irresponsables” las palabras del canciller Tajani. Según el análisis, la ruptura de relaciones fue anunciada como defensa de la soberanía y la dignidad nacional, una respuesta habitual del gobierno sandinista cada vez que recibe cuestionamientos por su política de protección a acusados de delitos graves, mientras intensifica la represión contra la disidencia interna.

Casimirri Nicaragua
El ex primer ministro italiano Aldo Moro fue secuestrado y asesinado por Alessio Casimirri. FOTO DE ARCHIVO

La impunidad como política del régimen

O’Reilly advierte que la protección a Casimirri, de 74 años, se inscribe en un patrón de impunidad. El régimen de Ortega y Murillo, afirma, reprime a sus opositores pero protege a quienes considera aliados políticos.

Las víctimas, empezando por Tartaglione, sin vida en el vestíbulo de un ascensor, eran personas reales, con esperanzas, sueños, amigos y familias, y deberíamos recordarlas y no ver esto simplemente como una disputa diplomática”, concluye el autor.

Temas Relacionados

NicaraguaItaliaManaguaRégimen de Ortega

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador probará un modelo de formación para entregar sillas de ruedas con seguridad

Free Wheelchair Mission y FUSAL harán un entrenamiento piloto para organizaciones distribuidoras, con evaluación, toma de medidas, ajustes y seguimiento, para mejorar la provisión adecuada de dispositivos de movilidad

El Salvador probará un modelo de formación para entregar sillas de ruedas con seguridad

Guatemala lanza un programa de educación ambiental como reparación tras el impacto de la hidroeléctrica Chixoy

La iniciativa funcionará como una medida de reparación para los territorios impactados por la hidroeléctrica Chixoy y arrancará en 33 localidades antes de extenderse al resto del país

Guatemala lanza un programa de educación ambiental como reparación tras el impacto de la hidroeléctrica Chixoy

La pérdida de sueño por el calor nocturno en Centroamérica incrementa el riesgo de deterioro en la salud mental

Un especialista salvadoreño recalcó los problemas que las personas pueden experimentar por la falta de sueño asociada al calor nocturno, como alteraciones en el estado de ánimo, dificultades cognitivas y una mayor vulnerabilidad a trastornos de salud mental

La pérdida de sueño por el calor nocturno en Centroamérica incrementa el riesgo de deterioro en la salud mental

Detectan en Panamá situaciones de vulnerabilidad que inciden en lograr una educación integral y de calidad en el nivel primario

En premedia y media el escenario presenta mayores desafíos, debido a la complejidad de las situaciones que enfrentan los adolescentes

Detectan en Panamá situaciones de vulnerabilidad que inciden en lograr una educación integral y de calidad en el nivel primario

Diputada costarricense Marta Esquivel denuncia penalmente a la contralora Marta Acosta por presunto peculado de servicios

La legisladora sostiene que recursos jurídicos de la Contraloría General de la República (CGR) fueron utilizados para representar personalmente a seis funcionarios demandados en un proceso contencioso-administrativo.

Diputada costarricense Marta Esquivel denuncia penalmente a la contralora Marta Acosta por presunto peculado de servicios

TECNO

Deezer ya registra más de 90.000 nuevas canciones creadas por IA cada mes

Deezer ya registra más de 90.000 nuevas canciones creadas por IA cada mes

Llega la función que faltaba en Android Auto: el velocímetro de Google Maps

Comienzan a construir una supercomputadora de IA: desarrollará medicamentos

Apple podría alquilar iPhone, iPad y Mac a usuarios que no puedan comprarlos

Fundador de Twitter crea su propio Slack donde pueden participar humanos y agentes de IA

ENTRETENIMIENTO

Jonathan Cain, de la banda Journey, cuestiona los mensajes políticos de Bruce Springsteen durante sus conciertos

Jonathan Cain, de la banda Journey, cuestiona los mensajes políticos de Bruce Springsteen durante sus conciertos

La razón por la que Mick Jagger mantiene la política fuera de los conciertos de The Rolling Stones

“La música me ayuda a mantener los pies en la tierra”, afirma Lila Grace Moss al evocar sus años entre festivales

Liam Gallagher destrozó el show de medio tiempo de la final del Mundial: “Un montaje de manicomio”

La increíble coincidencia que reunió a fans de The Beatles con Paul McCartney y Ringo Starr durante un recorrido turístico

MUNDO

Donald Trump relanza su guerra comercial con aranceles para 60 economías: Canadá y Brasil, los principales apuntados

Donald Trump relanza su guerra comercial con aranceles para 60 economías: Canadá y Brasil, los principales apuntados

Subió a 53 la cifra de muertos por el naufragio de un ferry en Guyana

El Pentágono elevó a USD 37.500 millones el costo de la guerra contra Irán y solicitó más fondos al Congreso

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra objetivos militares del régimen de Irán

El Brent cerró por encima de USD 90 por primera vez desde junio