Cómo jugar FIFA World Cup: Launch Edition, el juego del Mundial 2026 exclusivo de Netflix

Este el nuevo videojuego disponible en Netflix en colaboración con la FIFA de cara a la Copa Mundial 2026. (YouTube: Netflix)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 también se juega desde el sofá. FIFA World Cup: Launch Edition llega a Netflix como un videojuego de fútbol incluido con tu suscripción: solo necesitas Netflix, tu televisor y tu celular para empezar a pasar, rematar y celebrar en segundos.

El título estará disponible a partir del 11 de junio en Netflix Games y apuesta por partidas rápidas, fluidas y pensadas para compartir. Permite jugar hasta cuatro personas en la misma pantalla, incluso si alguien nunca ha usado un control.

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Qué es FIFA World Cup: Launch Edition y qué incluye

Netflix lo presenta como “una nueva dirección” para los juegos de FIFA: una experiencia accesible, con ritmo alto y centrada en la emoción de representar a tu país.

FIFA World Cup: Launch Edition llega a Netflix incluido en tu suscripción. (YouTube: Netflix Games)

Al lanzarse junto con el inicio del torneo, el juego permite elegir cualquiera de los 48 equipos participantes, disputar partidos en 16 estadios reales y tomar el control de 1.248 jugadores disponibles dentro de la Copa.

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La propuesta es clara: partidos inmediatos, controles simples y diversión en grupo, sin consolas dedicadas ni configuraciones complejas.

Paso a paso: cómo jugar en TV usando el celular como control

La mecánica central se basa en dos pantallas: el teléfono funciona como control y la TV como estadio.

Abre Netflix en el televisor. Entra a la pestaña Games y busca FIFA World Cup: Launch Edition. Inicia el juego en la TV. Escanea con tu celular el código QR que aparece en pantalla. Controla con gestos: podrás deslizar para rematar y pasar en pocos segundos, según explicó Netflix.

El juego estará disponible desde el 11 de junio en Netflix Games, con partidas rápidas y para compartir. (YouTube: Netflix Games)

El objetivo es que el aprendizaje sea inmediato: con pocos movimientos, cualquier persona puede armar una jugada y definir una jugada de gol.

Multijugador, países disponibles y qué esperar del lanzamiento

El juego apunta a reuniones en casa: con hasta cuatro jugadores, está pensado para ver el Mundial y jugarlo al mismo tiempo.

Netflix también señaló que esta edición es el “Kickoff”, un punto de partida que evolucionará con el tiempo, pero que prioriza la experiencia de jugar durante el evento.

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Los juegos en TV, de acuerdo con la compañía, están disponibles en 20 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, México y España, con más mercados por incorporarse. Además, Netflix indicó que comenzó una prueba limitada en Brasil.

El juego permitirá elegir 48 equipos, jugar en 16 estadios reales y controlar 1.248 jugadores. (YouTube: Netflix Games)

YouTube y la FIFA se unen para la Copa Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA es un evento cultural global y, para 2026, sumó un aliado clave: YouTube.

La plataforma anunció una alianza oficial con la FIFA para convertirse en la Plataforma Preferida de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un acuerdo que ampliará las opciones para que el público siga el torneo y acceda a contenido del antes, durante y después de cada partido.

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El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, sostuvo: “La FIFA se complace en dar la bienvenida a YouTube como plataforma preferida para la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

El título está pensado para reuniones: admite hasta cuatro jugadores en la misma partida. (YouTube: Netflix Games)

También afirmó que el acuerdo ayudará a “maximizar el impacto del torneo” en un ecosistema mediático en cambio permanente, con la atención global puesta en los partidos en Canadá, México y Estados Unidos.

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La colaboración busca que el contenido premium conviva en un mismo lugar: material de socios de medios, creadores y la propia FIFA, en cualquier dispositivo donde funcione YouTube.

Además, la FIFA abrirá parte de su archivo digital en su canal oficial, con partidos completos del pasado y otros momentos de la historia del fútbol.

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YouTube anunció una alianza con la FIFA para ser la Plataforma Preferida de la Copa Mundial 2026. (YouTube )

Más herramientas para creadores

El acuerdo también amplía el margen de acción para socios de medios: podrán publicar resúmenes extendidos, contenido detrás de cámaras, videos cortos y piezas bajo demanda, con más oportunidades de monetización.

Por primera vez, tendrán la opción de transmitir en vivo los primeros 10 minutos de cada partido, y también podrán emitir una selección de encuentros completos.

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En paralelo, un grupo global de creadores tendrá acceso a los partidos y a material exclusivo para sumar reacciones, análisis tácticos e historias humanas desde una perspectiva distinta.