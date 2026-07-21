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Fundador de Twitter crea su propio Slack donde pueden participar humanos y agentes de IA

Jack Dorsey lanza Buzz para que equipos empresariales gestionen proyectos y se comuniquen con IA en un solo espacio

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Jack Dorsey, cofundador de Twitter, lanza Buzz, una plataforma que une a humanos y agentes de IA en el trabajo diario. (Europa Press)
Jack Dorsey, cofundador de Twitter, lanza Buzz, una plataforma que une a humanos y agentes de IA en el trabajo diario. (Europa Press)

El empresario tecnológico Jack Dorsey, conocido por haber cofundado Twitter y Block, presentó Buzz, una nueva plataforma de chat grupal orientada a empresas que permite la interacción entre personas y agentes de inteligencia artificial en un mismo entorno.

El objetivo de esta aplicación es ofrecer un espacio de trabajo colaborativo que integre flujos de tareas diversas y permita la participación simultánea de usuarios humanos y asistentes automáticos.

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La propuesta de Buzz se posiciona como una alternativa directa a herramientas populares como Slack y GitHub. Dorsey anunció la llegada de la aplicación a través de su cuenta en X y la describió como un producto “independiente del modelo, descentralizado, autónomo y de código abierto”.

Buzz
El código abierto de Buzz facilita la personalización y la autogestión para empresas. (Captura/Buzz)

De acuerdo con el propio Dorsey, la aplicación busca superar las limitaciones que enfrentan los equipos que dependen exclusivamente de plataformas centralizadas para su trabajo colaborativo.

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Características técnicas y filosofía del proyecto

La nueva plataforma fue desarrollada por Block, la compañía que también gestiona productos como Square, Cash App, Afterpay y Tidal. Uno de los aspectos más destacados de Buzz es su carácter abierto y descentralizado, ya que fue construida sobre el protocolo social Nostr. El código fuente se encuentra disponible en GitHub, lo que permite a los desarrolladores adaptar la herramienta a las necesidades específicas de cada equipo.

Según un comunicado de Block, la interfaz de Buzz resultará familiar para quienes hayan utilizado sistemas modernos de comunicación profesional. Además de permitir la comunicación directa entre personas y agentes inteligentes, la plataforma facilita funciones de planificación, gestión de proyectos, codificación y manejo de solicitudes de extracción (PRs), todo integrado en una misma ventana.

Joven con auriculares y cabello rizado trabaja en una laptop con un chatbot de IA en pantalla, una tableta y un smartphone sobre la mesa en una cafetería luminosa.
El enfoque abierto de Buzz responde a la creciente integración de la inteligencia artificial en startups. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cada empresa va a necesitar un lugar donde humanos y agentes trabajen juntos”, afirmó Bradley Axen, responsable de capacidades de inteligencia artificial en Block. “La cuestión es si ese lugar será propietario u abierto. Creamos Buzz porque creemos que debe ser abierto”, añadió el ejecutivo, subrayando el compromiso con la descentralización.

Competencia en el sector y contexto de lanzamiento

La aparición de Buzz se produce en un contexto donde cada vez más startups incorporan agentes de inteligencia artificial en sus flujos de trabajo diario. La principal utilidad de la herramienta radica en su capacidad para unificar en una sola plataforma procesos que suelen estar repartidos en varias aplicaciones diferentes. El enfoque abierto y personalizable permite que los equipos creen versiones adaptadas a sus propios requerimientos, añadiendo o modificando funcionalidades según lo consideren necesario.

El impulso de alternativas nativas de IA no es exclusivo de Dorsey. El CTO de Paradigm, Georgios Konstantopoulos, presentó recientemente un producto similar llamado Centaur, también de código abierto y descrito como un “empleado virtual” que puede operar dentro de Slack o mediante API. Konstantopoulos señaló en X que existe “mucho margen de mejora para los agentes que viven en Slack y pueden hacer más que sólo programar para los equipos”.

Block, la firma de Dorsey, apuesta por soluciones descentralizadas también en la comunicación corporativa. (AP)
Block, la firma de Dorsey, apuesta por soluciones descentralizadas también en la comunicación corporativa. (AP)

Acceso y disponibilidad

La aplicación Buzz ya puede descargarse de forma gratuita para sistemas macOS, Windows y Linux. El código fuente está publicado en GitHub, lo que facilita la auditoría, personalización y despliegue autónomo en entornos empresariales que prioricen la seguridad y el control de sus datos.

Buzz reconoce que se encuentra en fases iniciales de desarrollo, por lo que recomienda a los equipos empresariales no migrar completamente a la plataforma hasta que alcance mayor madurez. Para startups que no tienen aún una presencia consolidada en Slack, la nueva aplicación y sus competidores representan una opción a considerar para la colaboración entre humanos y agentes inteligentes.

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