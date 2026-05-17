Tecno

YouTube habilita su herramienta de detección de deepfakes para todos los usuarios adultos

El sistema utiliza inteligencia artificial para escanear videos y alertar sobre posibles deepfakes

Guardar
Google icon
La nueva función de YouTube permite a usuarios adultos detectar videos que utilicen su rostro sin permiso. (Europa Press)
La nueva función de YouTube permite a usuarios adultos detectar videos que utilicen su rostro sin permiso. (Europa Press)

YouTube habilitó su sistema de detección de deepfakes impulsado por inteligencia artificial a cualquier usuario mayor de 18 años, lo que representa un cambio relevante en la lucha contra los contenidos sintéticos en la plataforma. La herramienta, antes reservada a creadores y figuras públicas, ya se encuentra disponible para la base completa de adultos registrados en el sitio propiedad de Google.

La función permite que cada usuario suba un escaneo facial tipo selfie a través de la interfaz de YouTube. Tras ese paso, el sistema de inteligencia artificial escanea todos los videos cargados en la plataforma y busca coincidencias no autorizadas de la imagen facial aportada.

PUBLICIDAD

Cuando detecta un video que utiliza la apariencia del usuario sin permiso, emite una alerta directa. El usuario puede revisar el contenido marcado y solicitar su eliminación si se confirma que se trata de un deepfake sin consentimiento.

Un hacker encapuchado trabaja en un escritorio con varias pantallas mostrando ediciones de imágenes de médicos.
El acceso masivo busca frenar la proliferación de deepfakes en YouTube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

YouTube indicó que el número de solicitudes de eliminación recibidas en las fases previas fue “muy reducido” desde el inicio de las pruebas. De acuerdo con la compañía, estos datos sugieren que los deepfakes dañinos detectados siguen siendo una fracción mínima en relación al volumen total de videos subidos diariamente.

PUBLICIDAD

El funcionamiento de la nueva función

El despliegue de la función siguió un proceso progresivo. En una primera etapa, YouTube la probó con creadores de contenido, quienes fueron los primeros afectados por la proliferación de videos sintéticos. Posteriormente, el acceso se extendió a funcionarios públicos, políticos y periodistas, grupos considerados de alto riesgo frente a la manipulación mediática y campañas de desinformación política.

Esta estrategia permitió a YouTube afinar los algoritmos de reconocimiento facial y ajustar el sistema de alertas antes de abrir la herramienta a todos los adultos. Ahora, cualquier usuario mayor de edad puede activar la función para proteger su identidad digital.

La herramienta se lanzó tras pruebas iniciales con creadores, políticos y periodistas.
La herramienta se lanzó tras pruebas iniciales con creadores, políticos y periodistas.

El auge de los deepfakes y la respuesta de la industria

La decisión de YouTube ocurre en un contexto donde la tecnología de deepfakes se ha vuelto accesible para el público general. Actualmente, existen aplicaciones capaces de generar videos con rostros falsos de apariencia creíble en cuestión de minutos. La preocupación por la posible utilización de estos videos para fraudes, suplantación de identidad o desinformación política llevó a varias plataformas digitales a experimentar con mecanismos de control.

Mientras Meta ha probado el etiquetado de deepfakes en redes como Facebook e Instagram, ninguna otra plataforma ha implementado un sistema de detección y reporte individual tan amplio como el de YouTube. El enfoque marca una diferencia: pone en manos de los usuarios la detección y la gestión de su propia imagen digital, en vez de confiar exclusivamente en sistemas automatizados.

Un sistema reactivo y voluntario

La herramienta de YouTube es opcional y depende de la acción proactiva de los usuarios. Cada persona debe conocer la existencia de la función, realizar el proceso de escaneo facial, revisar los avisos y solicitar la retirada de contenidos si detecta un uso indebido. No se trata de un sistema que elimina automáticamente los videos, sino de un mecanismo de aviso y petición.

YouTube apuesta por una detección a demanda, en lugar de depender solo de moderación automática. (Bloomberg)
YouTube apuesta por una detección a demanda, en lugar de depender solo de moderación automática. (Bloomberg)

Este modelo refleja las dudas de la industria tecnológica sobre cómo abordar la gestión de los deepfakes. Plataformas como YouTube buscan equilibrar la protección contra abusos y la libertad de expresión, evitando decisiones editoriales unilaterales sobre qué constituye un contenido sintético dañino.

Alcances y desafíos

El bajo número de solicitudes de eliminación registrado hasta el momento abre interrogantes sobre la verdadera magnitud del problema o la eficacia de la herramienta. Podría indicar que la mayoría de los deepfakes detectados no generan daño, que todavía son raros en comparación con la cantidad de videos publicados o que muchas personas desconocen haber sido víctimas de este tipo de manipulación.

La compañía anunció que continuará monitoreando el uso de la función y evaluando su impacto a medida que más usuarios la activen. El despliegue masivo de este sistema convierte a YouTube en el primer gran servicio digital en ofrecer una herramienta de protección contra deepfakes a escala global y bajo control directo de los propios usuarios.

Temas Relacionados

YoutubeDeepfakeInteligencia artificialTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estas gafas inteligentes de Meta ahora permiten escribir mensajes con gestos de las manos

Las Meta Ray-Ban Display incorporan escritura de mensajes mediante gestos gracias a la pulsera neuronal

Estas gafas inteligentes de Meta ahora permiten escribir mensajes con gestos de las manos

Por qué el Bluetooth puede perjudicar la señal WiFi de tu router

Separar físicamente los dispositivos mejora la calidad de la conexión

Por qué el Bluetooth puede perjudicar la señal WiFi de tu router

Lista de los 10 videos más populares hoy en YouTube Argentina

Desde sus inicios en el año 2005, la plataforma de YouTube se ha colocado rápidamente en el gusto del público y se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo

Lista de los 10 videos más populares hoy en YouTube Argentina

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y alrededor de cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

Ranking de tendencias en YouTube Chile: los 10 videos más reproducidos

La plataforma ha llegado a revolucionar la forma en la que se consume contenido audiovisual y ha funcionado como un trampolín para los artistas

Ranking de tendencias en YouTube Chile: los 10 videos más reproducidos

DEPORTES

Alerta en la selección argentina por la lesión que sufrieron en River dos de los convocados por Scaloni para el Mundial

Alerta en la selección argentina por la lesión que sufrieron en River dos de los convocados por Scaloni para el Mundial

9 frases del Chacho Coudet tras la clasificación de River a la final del Torneo Apertura: de la lesión de Driussi al caso Colidio

La reflexión de Di María tras la eliminación de Rosario Central: la frase sobre el recibimiento de los hinchas de River

River Plate le ganó 1-0 a Rosario Central un partido electrizante y jugará la final del Torneo Apertura

River Plate buscará ser campeón del Torneo Apertura: día, horario y estadio de la final

TELESHOW

La profunda reflexión de L-Gante que preocupó a sus seguidores: “Me necesito a mí más que nunca”

La profunda reflexión de L-Gante que preocupó a sus seguidores: “Me necesito a mí más que nunca”

La divertida noche de Carmen Barbieri junto a Fede Bal: del show de Ca7riel y Paco Amoroso a la cena con Evelyn Botto

El Cholo Simeone y Carla Pereyra compartieron el álbum de la comunión de su hija Francesca: “Celebramos tu luz”

Mirtha Legrand sorprendió con un elegante vestido negro y reveló su secreto para tener una figura espléndida

Manu Urcera contó qué hace para enojar a Nicole Neumann tras una pelea: “Para que la relación se ponga picante”

INFOBAE AMÉRICA

Cambios en recorridos del transporte colectivo en San Salvador Este

Cambios en recorridos del transporte colectivo en San Salvador Este

El Ministerio de Salud activa plan de contingencia ante brote de más de 6 mil casos de sarampión en Guatemala

La Fuerza Armada de El Salvador decomisa cargamento de ropa deportiva de contrabando en Santa Ana

Congreso Nacional de Honduras advierte que sin aprobación de reformas electorales, no habrá elección de nuevos consejeros al CNE

Así se construye el nuevo gigante sobre el Canal de Panamá